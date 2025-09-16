Викрито схему незаконного переправлення порушників за кордон: правоохоронці затримали ділка. ФОТОрепортаж

Викрито чергову схему незаконного переправлення порушників за кордон. Знешкодили канал прикордонники спільно з поліцейськими на Львівщині. Його організував 41-річний житель Тернопільщини, який через особисті зв’язки пропонував "виїзд" із країни за підробленими документами. Вартість "послуги" – $18 500 з людини.

Правоохоронці задокументували передачу $15 000 авансу. Після цього організатор спробував утекти й навіть намагався перетнути кордон у "Шегинях", та його затримали прикордонники. Зловмиснику повідомлено про підозру. Йому загрожує до 9 років ув’язнення, повідомляє Цензор.НЕТ.







Читайте на "Цензор.НЕТ": Намагались нелегально перетнути кордон зі Словаччиною: на Закарпатті затримано п’ятьох чоловіків, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж