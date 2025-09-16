8 000 доларів за незаконний перетин: викрито спробу підкупу прикордонника. ФОТОрепортаж

Оперативні співробітники відділу внутрішньої та власної безпеки по 9-му прикордонному загону запобігли незаконному переміщенню до країни ЄС порушника. Один зі зловмисників намагався підкупити прикордонника та пропонував посприяти у переправленні свого товариша через кордон. Військовослужбовець діяв принципово та одразу повідомив керівництво.

Правопорушників затримали під час передачі першої частини обіцяних коштів – у розмірі 4 тисяч доларів США. На місці також було вилучено документи та інші докази протиправної діяльності, повідомляє Цензор.НЕТ.

Заходи проводилися спільно з Нацполіцією Рівненщини за силової підтримки спецпідрозділу "Дозор". Процесуальне керівництво здійснює Рівненська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону. Затриманим особам оголошено підозри.







