Задержали 74 человека, готовивших беспорядки на выборах в Молдове

В Молдове вследствие проведенных 22 сентября обысков задержали 74 человека, которых подозревают в прохождении подготовки в Сербии для организации массовых беспорядков на парламентских выборах 28 сентября. Правоохранители утверждают, что за операцией стоят российские спецслужбы, а подозреваемые связаны как с молдавскими партиями, так и с преступными группировками.

Об этом пишет NewsMaker, передает Цензор.НЕТ.

Глава Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью Виктор Фуртуне заявил, что расследование по факту подготовки массовых беспорядков началось еще в июле 2025 года. За это время удалось выявить деятельность группы лиц, которые систематически выезжали в Сербию для участия в учениях, направленных на дестабилизацию ситуации в стране. В частности, их учили в Сербии обращению с огнестрельным оружием и спецсредствами. За это участники получали около 400 евро.

Читайте: Кремль разработал план фейков, протестов и подкупа для выборов в Молдове, - Bloomberg

Глава полиции Виорел Чернеуцяну заявил, что большинство участников инструктировали граждане России. Некоторых молдаван убедили поехать в Сербию на обучение под предлогом паломничества, но там их втянули в подготовку к беспорядкам.

Как сказал глава полиции, людей обучали создавать провокации во время протестов, чтобы дестабилизировать ситуацию.

По словам главы Службы информации и безопасности (СИБ) Александру Мустяце, план дестабилизации координировали российские спецслужбы. Сообщается, что на территории Молдовы за планирование и руководство диверсионными операциями, которые финансируются из России, отвечал гражданин РФ по имени Андрей Павлов. Он также использовал группу беглого олигарха Илана Шора для вербовки людей, заявил Мустяце.

Читайте на "Цензор.НЕТ": $82 000 за помощь в пересечении границы: в Киеве полиция задержала организатора схемы. ФОТОрепортаж