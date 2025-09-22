Задержали 74 человека, готовивших беспорядки на выборах в Молдове
В Молдове вследствие проведенных 22 сентября обысков задержали 74 человека, которых подозревают в прохождении подготовки в Сербии для организации массовых беспорядков на парламентских выборах 28 сентября. Правоохранители утверждают, что за операцией стоят российские спецслужбы, а подозреваемые связаны как с молдавскими партиями, так и с преступными группировками.
Об этом пишет NewsMaker, передает Цензор.НЕТ.
Глава Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью Виктор Фуртуне заявил, что расследование по факту подготовки массовых беспорядков началось еще в июле 2025 года. За это время удалось выявить деятельность группы лиц, которые систематически выезжали в Сербию для участия в учениях, направленных на дестабилизацию ситуации в стране. В частности, их учили в Сербии обращению с огнестрельным оружием и спецсредствами. За это участники получали около 400 евро.
Глава полиции Виорел Чернеуцяну заявил, что большинство участников инструктировали граждане России. Некоторых молдаван убедили поехать в Сербию на обучение под предлогом паломничества, но там их втянули в подготовку к беспорядкам.
Как сказал глава полиции, людей обучали создавать провокации во время протестов, чтобы дестабилизировать ситуацию.
По словам главы Службы информации и безопасности (СИБ) Александру Мустяце, план дестабилизации координировали российские спецслужбы. Сообщается, что на территории Молдовы за планирование и руководство диверсионными операциями, которые финансируются из России, отвечал гражданин РФ по имени Андрей Павлов. Он также использовал группу беглого олигарха Илана Шора для вербовки людей, заявил Мустяце.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль