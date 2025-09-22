РУС
Задержали 74 человека, готовивших беспорядки на выборах в Молдове

Задержана группа людей, которые готовили беспорядки на выборах в Молдове

В Молдове вследствие проведенных 22 сентября обысков задержали 74 человека, которых подозревают в прохождении подготовки в Сербии для организации массовых беспорядков на парламентских выборах 28 сентября. Правоохранители утверждают, что за операцией стоят российские спецслужбы, а подозреваемые связаны как с молдавскими партиями, так и с преступными группировками.

Об этом пишет NewsMaker, передает Цензор.НЕТ.

Глава Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью Виктор Фуртуне заявил, что расследование по факту подготовки массовых беспорядков началось еще в июле 2025 года. За это время удалось выявить деятельность группы лиц, которые систематически выезжали в Сербию для участия в учениях, направленных на дестабилизацию ситуации в стране. В частности, их учили в Сербии обращению с огнестрельным оружием и спецсредствами. За это участники получали около 400 евро.

Читайте: Кремль разработал план фейков, протестов и подкупа для выборов в Молдове, - Bloomberg

Глава полиции Виорел Чернеуцяну заявил, что большинство участников инструктировали граждане России. Некоторых молдаван убедили поехать в Сербию на обучение под предлогом паломничества, но там их втянули в подготовку к беспорядкам.

Как сказал глава полиции, людей обучали создавать провокации во время протестов, чтобы дестабилизировать ситуацию.

По словам главы Службы информации и безопасности (СИБ) Александру Мустяце, план дестабилизации координировали российские спецслужбы. Сообщается, что на территории Молдовы за планирование и руководство диверсионными операциями, которые финансируются из России, отвечал гражданин РФ по имени Андрей Павлов. Он также использовал группу беглого олигарха Илана Шора для вербовки людей, заявил Мустяце.

Читайте на "Цензор.НЕТ": $82 000 за помощь в пересечении границы: в Киеве полиция задержала организатора схемы. ФОТОрепортаж

беспорядки (334) выборы (24787) Молдова (1923)
РЕСПЕКТ Санду та її "СБУ"!
показать весь комментарий
22.09.2025 22:07 Ответить
Повезло Молдові -у них Служба Безпеки не зайняте особистою МІН ДІЧююю самої Санду.
показать весь комментарий
22.09.2025 22:08 Ответить
Як би своего часу в Грузії так спрацювали сили безпеки..Дай Боже сили Санду вистояти...
показать весь комментарий
22.09.2025 22:35 Ответить
 
 