Новости Влияние РФ на выборы в Молдове
4 368 47

Молдова может стать плацдармом для нападения на Одесскую область, - Санду

Санду про вибори у Молдові

В случае выигрыша пророссийских сил на выборах в Молдове, страна станет плацдармом для нападения на Одесскую область.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.md, об этом заявила президент Молдовы Майя Санду.

Как подчеркнула глава Молдовы, Россия тратит сотни миллионов евро на подкуп сотен тысяч голосов избирателей на предстоящих парламентских выборах, назначенных на 28 сентября 2025 года. По ее словам, сотням людей платят, чтобы они "сеяли беспорядок, насилие и пугали мир".

"Сегодня со всей серьезностью заявляю вам, что наш суверенитет, независимость, цельность и европейское будущее находятся под угрозой", – говорит Санду.

Молдавская лидер призвала граждан не допустить капитуляции страны перед иностранными интересами. По ее словам, в случае установления контроля России над Молдовой последствия будут опасны как для страны, так и для всего региона.

"Пострадают все молдаване. Европа закончится на границе с Молдовой. Европейские фонды остановятся на Пруте. Свобода передвижения может прекратиться. Наша земля может стать плацдармом для проникновения в Одесскую область. Приднестровский регион будет дестабилизирован", - подчеркнула она.

выборы (24787) Молдова (1926) Мая Санду (229)
+16
Нічого не допоможе. Розумієте, у людей просто низький інтелектуальний рівень. Як і у 73% українців.

Ви їм щодня показуйте факти й залізні арґументи. А наступного дня коломИйський на своєму каналі скаже "ліпЄцкаяфабрікаубілбрата" і всі ваші факти й арґументи розіб'ються об коломИйське_ТБ.
23.09.2025 08:17 Ответить
23.09.2025 08:17 Ответить
+10
Зелені командири втратили можливість вибити орків в тилу - в Придністров'ї. А може і не хотіли.
23.09.2025 07:36 Ответить
23.09.2025 07:36 Ответить
+8
Пані Майя, це потрібно доносити молдавській нації кожен день. Кожен день показувати, що несе з собою "рюсский мір".
23.09.2025 07:18 Ответить
23.09.2025 07:18 Ответить
Діяльність російської пропаганди це бездіяльність української.
23.09.2025 07:15 Ответить
23.09.2025 07:15 Ответить
Пані Майя, це потрібно доносити молдавській нації кожен день. Кожен день показувати, що несе з собою "рюсский мір".
23.09.2025 07:18 Ответить
23.09.2025 07:18 Ответить
Нічого не допоможе. Розумієте, у людей просто низький інтелектуальний рівень. Як і у 73% українців.

Ви їм щодня показуйте факти й залізні арґументи. А наступного дня коломИйський на своєму каналі скаже "ліпЄцкаяфабрікаубілбрата" і всі ваші факти й арґументи розіб'ються об коломИйське_ТБ.
23.09.2025 08:17 Ответить
23.09.2025 08:17 Ответить
Я так бачу ви себе причислили до святих або мабуть до пророка. Давня кітайська мудрість- тільки дурень думає, що він не помиляється. А тепер по суті- я за ЗЕлене не голосував(так про всяк випадок), Бутусов та Шабунін теж за ЗЕлене агітували і голосували. Но ви "пророк" з хацапетовки і усе знали. Так ЗЕлене усіх наїбал, але відкрилась велика прогалина у законодавстві, як викинути на сміття того хто бреше, а по законодавству - НІЯК, так було із Овочем. Я Порошенко поаожаю лише за одне, що він признав поразку, але і не поаожаю одночасно- бо він привів ЗЕлене до влади, своїми діями, коли був президентом. Не крав би і не відмазував друзів став би як Канаді, а воно вибрало збагачення друззяк.
23.09.2025 09:52 Ответить
23.09.2025 09:52 Ответить
І хто з його друзяк збагатився?🤷
23.09.2025 10:27 Ответить
23.09.2025 10:27 Ответить
Ви мабуть з іншої країни приїхали? Відкрийте архів на Цензорів за 17-19 роки, може пам'ять повернеться.
23.09.2025 10:42 Ответить
23.09.2025 10:42 Ответить
Зелені командири втратили можливість вибити орків в тилу - в Придністров'ї. А може і не хотіли.
23.09.2025 07:36 Ответить
23.09.2025 07:36 Ответить
Пан Малюк міг би провести там операцію накшталт "Павутина" але в піськограя немає яєць схвалити таку операцію.
23.09.2025 08:41 Ответить
23.09.2025 08:41 Ответить
Скоріше за все план такій операції існує, і є кому провести таку операцію.
Я думав що після павутини наступна за зухвалістю буде сама така операція
23.09.2025 08:55 Ответить
23.09.2025 08:55 Ответить
Ви дійсно вважаєте шо оті 4 військових порта схожі на павутиння? По розробці цієї операції повинні бути 500-600 об'єктів на рашці - але гнида розсердилась шо Трамп сказав - Нема у тебе козирів. Далі все відомо - падлюка в черговий раз зірвала військову операцію ЗСУ та розвідки.
23.09.2025 10:14 Ответить
23.09.2025 10:14 Ответить
Якщо молдовани зроблять помилку, яку зрогбили ми в 2019 році, то їх і нас чекають найстрашніші часи стадії війни після вторгнення кацапні 24.02.2022 року.
23.09.2025 07:38 Ответить
23.09.2025 07:38 Ответить
То це українці винні, що скажений сусід кацап на нас напав?
Якось дуже лаптями обісцяними засмерділо від твого допису.
23.09.2025 09:20 Ответить
23.09.2025 09:20 Ответить
А точніше- обісраною, зЕленою спідницею воняє.
23.09.2025 09:48 Ответить
23.09.2025 09:48 Ответить
Пам'таєте як гнидва вмовляла українців шо війни не буде, а сама готувала нові та ремонтувала всі шляхи по яким рашисти як на параді заходили в Україну і шо вони казали - ні, не пам'таєте - то подивіться - https://www.youtube.com/watch?v=MC6ncdp_X98
23.09.2025 10:18 Ответить
23.09.2025 10:18 Ответить
Я памʼятаю все.
23.09.2025 10:20 Ответить
23.09.2025 10:20 Ответить
До цього часу смердить лаптями і болотом ті, які різними шляхами вигороджують головного винуватця нападу психічно хворого ман'яка на Україну. Якби Боневік Потужно-Брехливий не розміновував мости, виходи з Криму, не відводив наші війська із добре підготовлених укриттів, не скороти на 40 тисяч наше військо, а навпаки збільшгив його на 40 тисяч, не знищував ракетні програми і системи ППО, а навпаки, виробляв створені і проводив випробовування нових, не брехав, що нападу не буду, а ввів своєчасно військовий стан, щоб наші ЗСУ вийшли з казарм на позиції і підготувалися до оборони - то і кацап не напав 24.02.2022 року. Кращого шансу у нашого вічного ворога кацапів не було - президент антимайданівець, така ж його команда, в яку добавили ще мародерів і коріпціонерів з російським корінням і пропискою.
23.09.2025 10:32 Ответить
23.09.2025 10:32 Ответить
Хто знає, які там розклади по виборам в Молдові?
23.09.2025 07:39 Ответить
23.09.2025 07:39 Ответить
Раз є така інформація, то для чого вам спец служби ?
затримувати за найменшу підозру співпраці з московитами всіх і вся, нац безпека і Європа понад усе!
23.09.2025 07:49 Ответить
23.09.2025 07:49 Ответить
А в Україні в 2019 році хіба не було спецслужб? Головне що є 73% і вони зроблять свою справу. Не виключено, що ті 73%(як в нас) є і серед спецслужб.
23.09.2025 08:16 Ответить
23.09.2025 08:16 Ответить
Як росія може потрапити до Молдови ? в неї нема жодного кордону з Молдовою .
23.09.2025 08:05 Ответить
23.09.2025 08:05 Ответить
І виходу до моря Придністров'я немає, як "калінінґрад". Отже, за солодкий нафторжубль продажна цигано-румунська влада у свій час приймала у своєму морському порту Констанца десантні кораблі, а в аеропортах - військово-транспорті літаки московитів, завантажені технікою, ************ і москало-ублюдками.
23.09.2025 08:30 Ответить
23.09.2025 08:30 Ответить
Вже давно пані Санду має офіційно звернутись до України по допомогу навести лад у Придністров'ї і викинути звідти рашкованів. Це справа одного дня, жертв НУЛЬ, Придністров'я знову стане Молдовою, а наш обмінний фонд неабияк збільшиться
23.09.2025 08:12 Ответить
23.09.2025 08:12 Ответить
Там вже кацапні мало. Ну хіба шо командири. А солдатня там вже місцева вирощена на свинособачій пропаганді.
23.09.2025 08:38 Ответить
23.09.2025 08:38 Ответить
Да і фіг з ними, місцеві, не місцеві - сєпари. Вони деморалізовані. До.статньо пару Леопардів з'явитись і всі там на дупі будуть сидіти рівно. А хтось рипниться - сам винуватий. Забрати в них зброю, а Санда вже нехай робить з ними, що хоче. Я б не став проводити в цьому гнійнику вибори
23.09.2025 08:53 Ответить
23.09.2025 08:53 Ответить
Для мене це теж загадка. Чому Молдова терпить ту клоаку? Ще б можна було зрозуміти коли б у них були спільні кордони з кацапами. Ну нехай газом їх шантажували, але ж і це вже відпало...
23.09.2025 09:07 Ответить
23.09.2025 09:07 Ответить
Якщо те Придністров'я голосуватиме на виборах, уся Молдова стане Придністров'ям. Там і так промоскальських сил вистачає, а вкупі з придністровськими вони матимуть стабільну перевагу.
23.09.2025 08:42 Ответить
23.09.2025 08:42 Ответить
Та ви, очільники Молдови, самі ж обрали залишити рашистську ракову пухлину у своїй країні. В обмін на що? Дешевий газ? Відсоток прибутку з контрабанди, яка шурує Придністров'ям аж гай шумить. Був шанс ліквідувати ті 1.5 тисячі рашистів, що сидять у ПМР, з допомогою України. Ви захотіли лишити все як є.
23.09.2025 08:24 Ответить
23.09.2025 08:24 Ответить
Це відбувається коли доібний приватний внтерес олігархів і т п підарасів превалює над державними , ми і Грузія теж на ці граблі наступили .
Держава очолювана державником ніколи не поставить націю в небезпеку на поталу гнідам навіть якщо вони типу "богообрані"
23.09.2025 08:42 Ответить
23.09.2025 08:42 Ответить
Треба показувати молдаванам донбас до приходу кацапів і що стало після приходу. Донецьк був красавець, а зараз в пакети какають та стоять в черзі за водою. Зруйновані міста, шахти порізані на металобрухт.
23.09.2025 08:35 Ответить
23.09.2025 08:35 Ответить
Ви такий наївний як двері, якщо м'яко сказати. Ми показували дамбасітам і крисчанам на прикладі Грузії і абхазії що буде якщо прийдуть рашисти. І що, допомогло? Потрібно бути ідіотом щоб думати що сепари адекватні і що розмовами ви зміните їх натуру
23.09.2025 09:14 Ответить
23.09.2025 09:14 Ответить
Тобто, агресія буде з території Молдови про шо і попередила президентша Молдови. Толі і по Кішеневу прилетить від ЗСУ. І взагаоі, шо ти зробила шоб цього не сталось?
23.09.2025 08:45 Ответить
23.09.2025 08:45 Ответить
Так треба заборонити балотуватись усім неугодним політикам. Або потім судом (якщо він ще контролюється, звичайно) відмінити результати виборів. Румунській досвід є. Європейські спецслужби там вдало попрацювали. Європа - це ж оплот демократії.
23.09.2025 08:51 Ответить
23.09.2025 08:51 Ответить
Маганутий?
23.09.2025 10:31 Ответить
23.09.2025 10:31 Ответить
Чого ж ти стрекоза все літо проспівала і нічого не зробила проти придністров'я?
23.09.2025 08:57 Ответить
23.09.2025 08:57 Ответить
ТО всцяте Придністров'я можна було пройти однією бригадою поперек за півтори години. Але ж то треба щоб Верховним головнокомандувачем та головним по міжнародним справам країни був державний діяч, а не гравець хєром на роялі...
23.09.2025 08:59 Ответить
23.09.2025 08:59 Ответить
Поруч з ПМР наша дуже бойова бригада морпехів, вони б впорались. Але с діячами в нас проблема.
23.09.2025 09:51 Ответить
23.09.2025 09:51 Ответить
Молдови взагалі незабаром не буде, вона приречена.
23.09.2025 09:05 Ответить
23.09.2025 09:05 Ответить
не могу понять,а на что она жалуется????кто,кроме самих молдаван, решит эту тему?кабздец просто..типа Украина .помогай..у Украины хватает гемора с вломившимися руссо *********...
23.09.2025 09:23 Ответить
23.09.2025 09:23 Ответить
Ліквідувати цей російсько-контробандний гнидник Україні не меньше необхідно, ніж Молдові. Але діяти треба рішуче, вбивати всіх, хто чинитиме опір
23.09.2025 09:30 Ответить
23.09.2025 09:30 Ответить
А га, заспівала? Коли наші пропонували зайти у Придністровʼя і вичистити від цапів, Майя пересцяла і відмовилась. І це було декілька разів!
23.09.2025 09:56 Ответить
23.09.2025 09:56 Ответить
життя показало що розраховувати на чиюсь допомогу не доцільно, треба самим вирішувати свої проблеми. не прилетить чарівник в блакитному вертольоті
23.09.2025 09:58 Ответить
23.09.2025 09:58 Ответить
 
 