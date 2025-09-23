Молдова может стать плацдармом для нападения на Одесскую область, - Санду
В случае выигрыша пророссийских сил на выборах в Молдове, страна станет плацдармом для нападения на Одесскую область.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.md, об этом заявила президент Молдовы Майя Санду.
Как подчеркнула глава Молдовы, Россия тратит сотни миллионов евро на подкуп сотен тысяч голосов избирателей на предстоящих парламентских выборах, назначенных на 28 сентября 2025 года. По ее словам, сотням людей платят, чтобы они "сеяли беспорядок, насилие и пугали мир".
"Сегодня со всей серьезностью заявляю вам, что наш суверенитет, независимость, цельность и европейское будущее находятся под угрозой", – говорит Санду.
Молдавская лидер призвала граждан не допустить капитуляции страны перед иностранными интересами. По ее словам, в случае установления контроля России над Молдовой последствия будут опасны как для страны, так и для всего региона.
"Пострадают все молдаване. Европа закончится на границе с Молдовой. Европейские фонды остановятся на Пруте. Свобода передвижения может прекратиться. Наша земля может стать плацдармом для проникновения в Одесскую область. Приднестровский регион будет дестабилизирован", - подчеркнула она.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ви їм щодня показуйте факти й залізні арґументи. А наступного дня коломИйський на своєму каналі скаже "ліпЄцкаяфабрікаубілбрата" і всі ваші факти й арґументи розіб'ються об коломИйське_ТБ.
Я думав що після павутини наступна за зухвалістю буде сама така операція
Якось дуже лаптями обісцяними засмерділо від твого допису.
затримувати за найменшу підозру співпраці з московитами всіх і вся, нац безпека і Європа понад усе!
Держава очолювана державником ніколи не поставить націю в небезпеку на поталу гнідам навіть якщо вони типу "богообрані"