Зеленский: Европа должна помочь Молдове противостоять влиянию России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский Союз активнее поддерживать Молдову на фоне попыток России втянуть ее в свою сферу влияния.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Зеленский сравнил нынешние действия Кремля с тем, что Иран в свое время сделал с Ливаном, и подчеркнул, что реакция мира на российские шаги снова недостаточна. Президент напомнил, что Европа уже "потеряла" Грузию и Беларусь, которые стали зависимыми от России, и не может допустить повторения этого сценария с Молдовой.

"Для Европы поддержка стабильности Молдовы не является дорогой - но ее отсутствие обошлось бы гораздо дороже. Вот почему ЕС должен помочь Молдове сейчас - финансированием и энергетической поддержкой, а не только словами или политическими жестами", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду заявила, что в случае выигрыша пророссийских сил на выборах в Молдове, страна станет плацдармом для нападения на Одесскую область.

Ранее сообщалось, что Россия подготовила стратегию вмешательства в парламентские выборы в Молдове, которые состоятся 28 сентября. План Кремля предусматривает вербовку молдаван за рубежом для голосования, организацию протестов, использование компрометирующих материалов против чиновников, а также масштабную кампанию дезинформации в социальных сетях.

