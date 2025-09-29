Кошта о победе партии Санду на выборах: Молдова выбрала демократию, несмотря на вмешательство со стороны РФ

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что молдавский народ выбрал демократию, реформы и европейское будущее после победы партии PAS на парламентских выборах 28 сентября.

"Несмотря на давление и вмешательство со стороны России, он (народ, - ред.) выбрал демократию, реформы и европейское будущее. ЕС поддерживает Молдову. На каждом шагу", - отметил Кошта.

В свою очередь президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что никакие попытки посеять страх или раздор не смогли сломать решимость страны. "Европа. Демократия. Свобода. Наши двери открыты. И мы будем поддерживать тебя на каждом шагу", - написала она.

Напомним, в воскресенье, 28 сентября, в Молдове стартовали парламентские выборы. Граждане выбирают 101 депутата на четырехлетний срок.

После подсчета 99,65% голосов на парламентских выборах в Молдове, партия президента Майи Санду - "Действие и Солидарность" (PAS) - получает 50,06% голосов.

