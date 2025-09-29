Кошта о победе партии Санду на выборах: Молдова выбрала демократию, несмотря на вмешательство со стороны РФ
Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что молдавский народ выбрал демократию, реформы и европейское будущее после победы партии PAS на парламентских выборах 28 сентября.
Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
"Несмотря на давление и вмешательство со стороны России, он (народ, - ред.) выбрал демократию, реформы и европейское будущее. ЕС поддерживает Молдову. На каждом шагу", - отметил Кошта.
В свою очередь президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что никакие попытки посеять страх или раздор не смогли сломать решимость страны. "Европа. Демократия. Свобода. Наши двери открыты. И мы будем поддерживать тебя на каждом шагу", - написала она.
Напомним, в воскресенье, 28 сентября, в Молдове стартовали парламентские выборы. Граждане выбирают 101 депутата на четырехлетний срок.
После подсчета 99,65% голосов на парламентских выборах в Молдове, партия президента Майи Санду - "Действие и Солидарность" (PAS) - получает 50,06% голосов.
Щиро вітаю Молдову з демократичним вибором !
Орки лютують а ( по друге) місцева колона хоче якісь рухи показати, бо можуть поласувати Новічком -- куди ж гроші пішли....
- у 90 хх вони чудом уникнули війні, як ПМС/пмр... Але моксельська колона там почувається вільно
По схожим сценаріям , бідзіна мертвечук "украінская мєчта" і іванишаілі "грузінскій вибор" ...