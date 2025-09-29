РУС
Кошта о победе партии Санду на выборах: Молдова выбрала демократию, несмотря на вмешательство со стороны РФ

Кошта: Украина может рассчитывать на поддержку ЕС

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что молдавский народ выбрал демократию, реформы и европейское будущее после победы партии PAS на парламентских выборах 28 сентября.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на давление и вмешательство со стороны России, он (народ, - ред.) выбрал демократию, реформы и европейское будущее. ЕС поддерживает Молдову. На каждом шагу", - отметил Кошта.

В свою очередь президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что никакие попытки посеять страх или раздор не смогли сломать решимость страны. "Европа. Демократия. Свобода. Наши двери открыты. И мы будем поддерживать тебя на каждом шагу", - написала она.

Напомним, в воскресенье, 28 сентября, в Молдове стартовали парламентские выборы. Граждане выбирают 101 депутата на четырехлетний срок.

После подсчета 99,65% голосов на парламентских выборах в Молдове, партия президента Майи Санду - "Действие и Солидарность" (PAS) - получает 50,06% голосов.

Топ комментарии
+3
Кремлівське ***** це так не залишить, занадто багато грошей воно вклало у ці вибори і дестабілізація у Молдові йому конче необхідна. Чи виведе прокацапська орда своїх на вулиці чи ні, подивимось.
Щиро вітаю Молдову з демократичним вибором !
29.09.2025 11:10 Ответить
+3
Молдова не повторила шлях Грузії і України. Населення проголосувало за ЄС.
29.09.2025 11:13 Ответить
+2
Хоч тут все адекватно
29.09.2025 11:10 Ответить
Кремлівське ***** це так не залишить, занадто багато грошей воно вклало у ці вибори і дестабілізація у Молдові йому конче необхідна. Чи виведе прокацапська орда своїх на вулиці чи ні, подивимось.
Щиро вітаю Молдову з демократичним вибором !
29.09.2025 11:10 Ответить
Так, спроби будуть.
Орки лютують а ( по друге) місцева колона хоче якісь рухи показати, бо можуть поласувати Новічком -- куди ж гроші пішли....
29.09.2025 11:17 Ответить
Якби ми не втратили суб'єктність в 2019му, то можно було б працювати з гагаузами! Українські переважно про-європейські, а от Гагаузія ( сусідній регіон Молдови) має совєцькі і совкові тренди... Роботи непочатий край!!!
- у 90 хх вони чудом уникнули війні, як ПМС/пмр... Але моксельська колона там почувається вільно
29.09.2025 11:21 Ответить
звідки інфа про різних гагаузів? Взагалі то весь Буджак суцільна вата...Овідіополь проукраїнський, а Білгород-дністровський, на іншому боці лиману, вже путінський...Бачу ти не в темі
29.09.2025 11:29 Ответить
Хоч тут все адекватно
29.09.2025 11:10 Ответить
Фух... Хоч тут пронесло.... Але це ще не весь гібридний фронт!!!!! Треба душити московську колону до кінця, та всією Європою виришіти з пмр!
29.09.2025 11:13 Ответить
Молдова не повторила шлях Грузії і України. Населення проголосувало за ЄС.
29.09.2025 11:13 Ответить
Який такий шлях України?
29.09.2025 11:21 Ответить
Який шлях ? Державний переворот 2019го силами олігархів, 💩змі🤡 та судівсько-мінтовської мафії..
По схожим сценаріям , бідзіна мертвечук "украінская мєчта" і іванишаілі "грузінскій вибор" ...
29.09.2025 11:25 Ответить
Які олігархи? Беня Коломойський і то не факт. Українцям захотілося зрєліщ і поржати.
29.09.2025 11:32 Ответить
яким пішли в 2019-просто в глаза сматреть
29.09.2025 11:30 Ответить
Ні, сматрєл адин і то після виборів, більшість голосувала проти "бариги", який вів всіх в ЄС, а не проти ЄС.
29.09.2025 11:37 Ответить
+
29.09.2025 11:22 Ответить
 
 