Зеленский: Россия не смогла дестабилизировать Молдову после выборов

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Молдову с результатами парламентских выборов, подчеркнув, что Россия потерпела поражение в попытках дестабилизировать ситуацию в стране.

Об этом он заявил во время онлайн-выступления на открытии Варшавского форума по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня мы поздравляем Молдову. На выборах победила идея Европы, идея нормального и стабильного национального развития. Подрывная деятельность России не будет распространяться дальше в Европу", - сказал Зеленский.

Он сообщил, что утром провел разговор с президентом Молдовы Майей Санду, и подчеркнул, что РФ не удалось сломать ситуацию, даже несмотря на значительные ресурсы, потраченные на коррупцию и подрывные действия. Зеленский также поблагодарил Польшу за роль в экстрадиции в Кишинев бывшего олигарха Влада Плахотнюка, назвав это примером европейского сотрудничества и справедливости.

"Это касается всех, кто выбирает войну и становится на сторону России, от олигархов и политиков до любых других коллаборационистов с Москвой. И вы можете видеть, насколько это отличается от Грузии", - подчеркнул президент.

Зеленский также сравнил ситуацию с Грузией, отметив, что страна сейчас "в значительной степени потеряна для Европы", но однажды может вернуться на европейский путь, если ЕС не будет закрывать глаза на процессы в Тбилиси и Минске.

"Каждый выигрыш для России всегда является потерей для Европы. Поэтому мы не можем позволить себе потерять ни одного дня или ни одной страны после выборов в Молдове. Мы должны продолжать поддерживать Молдову", - подытожил Зеленский.

+8
На відміну від молдаван, у нас нарід в 2019 голосував не за проєвропейські сили, а підтримав мессиджі одного актора "какая разніца, адін народ, сайдьомся пасрєдінє, нас туда не завут". тепер так і живемо. і наступне покоління відкашлювати буде. Якщо буде кому.
29.09.2025 12:23 Ответить
+7
якби в українчиків було більше розуму, то ти не був би президентом. але більше цього я так думаю не повториться
29.09.2025 12:23 Ответить
+6
Грьобаний "патріот" болювонув мудрістю. Сам прорашистський, біля себе поставив рашистів, менеджерів перемоги поставив рашистів, в оборонку поставив рашистів, сбу - там взагалі офіцери фсбу керували..... скрізь, а вагнерів віддав ху...у.. - і воно ще базікає про дестабілізацію.
29.09.2025 12:29 Ответить
"наступне покоління відкашлювати буде" - і повезе якщо одне
29.09.2025 12:29 Ответить
29.09.2025 12:24 Ответить
Щвидше за все виглядає приблизно так , як звучить на записах розмови зє із міндічем, де вони в різних інтерпритаціях смакують, як вони "*******" населення і в які отвори, або як раніше:
29.09.2025 12:30 Ответить
Чудові в ацтеків були звичаї. Треба перейняти.
29.09.2025 13:05 Ответить
Не переживай... "Блазенята" це теж зроблять... Тільки серце виривать не будуть... Просто влаштують йому "золотий приход"... А потім повтікають з України, прихопивши вкрадені мільярди...
29.09.2025 13:21 Ответить
Ухилянт правий, так, як московіти витягнули його у 2019 році, в Молдові, у 2025 році, населення на мамалигу московську не повелося!!
В Молдові, помічників ригоАНАЛІВ арештували!!
29.09.2025 12:25 Ответить
https://x.com/prozapas77
Valerii Prozapas
https://x.com/prozapas77
@prozapas77


В Молдові не обрали "монобільшість какой разніци" - тому "договаріваться посєрєдінє" ні з ким не будуть, і швидше за все вступлять в ЄС набагато раніше за різних потужних фантазерів. Там з нашої війни зробили вірні висновки задовго до 2022 року, а ми чомусь "до сіх пор нє".
29.09.2025 12:27 Ответить
зеленський це як пральна машина. без порошка не працює.

29.09.2025 12:28 Ответить
Грьобаний "патріот" болювонув мудрістю. Сам прорашистський, біля себе поставив рашистів, менеджерів перемоги поставив рашистів, в оборонку поставив рашистів, сбу - там взагалі офіцери фсбу керували..... скрізь, а вагнерів віддав ху...у.. - і воно ще базікає про дестабілізацію.
29.09.2025 12:29 Ответить
Все! -Молдова вистояла - переключайся на Україну - всепогодний ти наш
29.09.2025 12:29 Ответить
так в Україні все нормально і по плану.. Оманська Гнида здає все вчасно.
29.09.2025 12:30 Ответить
Вова Зеленський і тут наніс Росії стратегічну поразку. Страшну і непоправну.
29.09.2025 12:39 Ответить
Він мав розмову з Санду, а Порошенко привітав Санду і очолювану нею партію як колегу по Європейській народній партії (European People's Party, EPP). Бо і "Дія і Солідарність" (PAS), і Євросолідарність - складові частини ЕРР.
29.09.2025 13:16 Ответить
 
 