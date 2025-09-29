Зеленский: Россия не смогла дестабилизировать Молдову после выборов

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Молдову с результатами парламентских выборов, подчеркнув, что Россия потерпела поражение в попытках дестабилизировать ситуацию в стране.

Об этом он заявил во время онлайн-выступления на открытии Варшавского форума по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня мы поздравляем Молдову. На выборах победила идея Европы, идея нормального и стабильного национального развития. Подрывная деятельность России не будет распространяться дальше в Европу", - сказал Зеленский.

Он сообщил, что утром провел разговор с президентом Молдовы Майей Санду, и подчеркнул, что РФ не удалось сломать ситуацию, даже несмотря на значительные ресурсы, потраченные на коррупцию и подрывные действия. Зеленский также поблагодарил Польшу за роль в экстрадиции в Кишинев бывшего олигарха Влада Плахотнюка, назвав это примером европейского сотрудничества и справедливости.

"Это касается всех, кто выбирает войну и становится на сторону России, от олигархов и политиков до любых других коллаборационистов с Москвой. И вы можете видеть, насколько это отличается от Грузии", - подчеркнул президент.

Зеленский также сравнил ситуацию с Грузией, отметив, что страна сейчас "в значительной степени потеряна для Европы", но однажды может вернуться на европейский путь, если ЕС не будет закрывать глаза на процессы в Тбилиси и Минске.

"Каждый выигрыш для России всегда является потерей для Европы. Поэтому мы не можем позволить себе потерять ни одного дня или ни одной страны после выборов в Молдове. Мы должны продолжать поддерживать Молдову", - подытожил Зеленский.

