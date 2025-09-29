Россия не будет устанавливать новые границы в Украине, - Зеленский

Россия не сможет силой менять определенные Конституцией границы Украины.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время выступления на Варшавском форуме по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Журналисты спросили у президента, готов ли он пойти на территориальные уступки, чтобы закончить войну. В ответ он повторил, что границы Украины определены ее Конституцией.

"Россия не будет устанавливать новые границы в Украине", - заявил Зеленский.

Он также добавил, что открыт к "дипломатическим" переговорам.

По его словам, сейчас главное оружие, которое нужно Украине, - это "единство". Кроме того, Зеленский предупредил о попытках разделить Европу.

Напомним, Зеленский также отметил, что Россия не смогла дестабилизировать Молдову после выборов.