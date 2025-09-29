Россия не будет устанавливать новые границы в Украине, - Зеленский
Россия не сможет силой менять определенные Конституцией границы Украины.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время выступления на Варшавском форуме по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Журналисты спросили у президента, готов ли он пойти на территориальные уступки, чтобы закончить войну. В ответ он повторил, что границы Украины определены ее Конституцией.
"Россия не будет устанавливать новые границы в Украине", - заявил Зеленский.
Он также добавил, что открыт к "дипломатическим" переговорам.
По его словам, сейчас главное оружие, которое нужно Украине, - это "единство". Кроме того, Зеленский предупредил о попытках разделить Европу.
Напомним, Зеленский также отметил, что Россия не смогла дестабилизировать Молдову после выборов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
12 років забагато ! Щось потрібно вже робити з підарасами суттєве
Потрібна конкретна всеосяжна заява про військову допомогу , авіаносцями , томагавками, джибію , б2, ф35 і т д , кордони московії 91 року не чіпаємо (хоч там і багато наших земель) звільняємо нажі землі від московитів в кордонах 91 .
Самі ми не зможем це зробити проти московського мʼясокомбінато ми занадто малі , позаблокові і безʼядерні.