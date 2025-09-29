РУС
Россия не будет устанавливать новые границы в Украине, - Зеленский

Россия не сможет силой менять определенные Конституцией границы Украины.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время выступления на Варшавском форуме по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Журналисты спросили у президента, готов ли он пойти на территориальные уступки, чтобы закончить войну. В ответ он повторил, что границы Украины определены ее Конституцией.

"Россия не будет устанавливать новые границы в Украине", - заявил Зеленский.

Он также добавил, что открыт к "дипломатическим" переговорам.

По его словам, сейчас главное оружие, которое нужно Украине, - это "единство". Кроме того, Зеленский предупредил о попытках разделить Европу.

Напомним, Зеленский также отметил, что Россия не смогла дестабилизировать Молдову после выборов.

29.09.2025 12:42 Ответить
Війська РФ просунулися у Звіровому, Вербовому, поблизу Новоіванівки та Березового, - DeepState. а це що ? Просто кацапи як зверху написано "немного отодвигают украинские границы", і що саме страшно-орда просувається кожен, а Зелень робиться відосіки і більше нічого, а Сирський вміє 100 разів віджиматися
29.09.2025 12:46 Ответить
Гдєта пасєрєдінє …. Від 40 лєт нє лоха з Оманськими…
29.09.2025 12:43 Ответить
29.09.2025 12:42 Ответить
29.09.2025 12:53 Ответить
Юридично - ні - а фактично вони товчуться на нашій землі
29.09.2025 12:43 Ответить
Гдєта пасєрєдінє …. Від 40 лєт нє лоха з Оманськими…
29.09.2025 12:43 Ответить
Війська РФ просунулися у Звіровому, Вербовому, поблизу Новоіванівки та Березового, - DeepState. а це що ? Просто кацапи як зверху написано "немного отодвигают украинские границы", і що саме страшно-орда просувається кожен, а Зелень робиться відосіки і більше нічого, а Сирський вміє 100 разів віджиматися
29.09.2025 12:46 Ответить
Тоді проси обʼєднану коаліцію про військову допомогу Києву для звільнення своїх земель від московії!

12 років забагато ! Щось потрібно вже робити з підарасами суттєве
29.09.2025 12:47 Ответить
Так він нібито просить, а вже що дають - то інше....
29.09.2025 12:55 Ответить
Нібито не підходить! Трошки вагітною бути не вийде.
Потрібна конкретна всеосяжна заява про військову допомогу , авіаносцями , томагавками, джибію , б2, ф35 і т д , кордони московії 91 року не чіпаємо (хоч там і багато наших земель) звільняємо нажі землі від московитів в кордонах 91 .
Самі ми не зможем це зробити проти московського мʼясокомбінато ми занадто малі , позаблокові і безʼядерні.
29.09.2025 13:05 Ответить
Ані просто атадвігают граніци - да, Зузєль?
29.09.2025 13:03 Ответить
Это пздц. Зегевара, шо по твоему мнению москва уже 3.5 года делает? Мивина плохо на мозг, очень похоже, подействовала.
29.09.2025 13:17 Ответить
 
 