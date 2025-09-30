УКР
Орбан - до Туска: Угорщина не перебуває у стані війни з РФ, як і Європейський Союз

Орбан звернувся до Туска

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував прем’єра Польщі Дональда Туска за його заяву про те, що "війна в Україні – це наша війна".

Про це Орбан написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Шановний Дональде Туск, ви можете думати, що перебуваєте у стані війни з Росією, але Угорщина - ні. Так само, як і Європейський Союз. Ви граєте в небезпечну гру з життями і безпекою мільйонів європейців. Це дуже погано!" – написав Орбан.

Орбан звернувся до Туска

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск говорячи про війну в Україні, наголосив, що "це питання безпеки, захисту та можливості виживання західної цивілізації. Це наша війна".

Чим більше Орбан гавкає на європейців - тим швидше вони його , нарешті , забанять ... сподіваюсь
30.09.2025 18:46 Відповісти
Поки війна їх не торкнулася, це поки що не їхня війна...
30.09.2025 18:49 Відповісти
Пора вже йому холодної водички… чоловік явно температурить .
30.09.2025 18:53 Відповісти
Тупорила тварина. Мало мабуть мадярів в 1956 році перебили, що така пам'ять коротка. Кацапи грозяться "можем повторить", мадяри думають,що вони в стороні лишаться? Чи так дуже хочуть знову опинитися в "союзі", тільки на відміну від Європейського в тому "союзі" у них права голосу вже не буде.
30.09.2025 18:53 Відповісти
Це не війна Орбана...
Хороніть на🤬уй нафтопровід "Дружба".
30.09.2025 18:54 Відповісти
Угорщина не перебуває у стані війни з РФ, АЛЕ ВОНА ПЕРЕБУВАЄ В СТАНІ ВІЙНИ РАЗОМ З КУЙЛОМ ПРОТИ УКРАЇНИ .
30.09.2025 19:06 Відповісти
До 1956 теж так думали, поки савєцькі танки в Будапешт не зайшли.
30.09.2025 19:07 Відповісти
Шо грошики роблять з недолюдьми
30.09.2025 19:16 Відповісти
..так Лавров сказав, що перебуваєте)))
30.09.2025 19:17 Відповісти
Ну той качай через уГорську трубу нафту, можеш через Європейську.
30.09.2025 19:23 Відповісти
та нема вже ніякої угорщини, є вєнгєрская сср, так само як і бсср.
30.09.2025 19:26 Відповісти
 
 