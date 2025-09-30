Орбан - до Туска: Угорщина не перебуває у стані війни з РФ, як і Європейський Союз

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував прем’єра Польщі Дональда Туска за його заяву про те, що "війна в Україні – це наша війна".

Про це Орбан написав у соцмережі X.

"Шановний Дональде Туск, ви можете думати, що перебуваєте у стані війни з Росією, але Угорщина - ні. Так само, як і Європейський Союз. Ви граєте в небезпечну гру з життями і безпекою мільйонів європейців. Це дуже погано!" – написав Орбан.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск говорячи про війну в Україні, наголосив, що "це питання безпеки, захисту та можливості виживання західної цивілізації. Це наша війна".