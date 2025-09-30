Угорщина "не боїться" російських дронів та зіб’є їх, якщо вони порушать повітряний простір, - Орбан
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт "не боїться" російських безпілотників і збиватиме їх, якщо вони порушать повітряний простір країни.
Про це він сказав в інтерв’ю Harcosok Órája, інформує Цензор.НЕТ.
Орбан відповів на питання про те, чи зможе Угорщина захистити свій повітряний простір, якщо російські безпілотники випадково або навмисно залетять до країни.
"Наскільки я знаю, так. Ми не боїмося цього. Ми, звісно ж, зіб’ємо їх", - заявив угорський прем’єр.
Водночас Орбан применшив занепокоєння з приводу того, що російські безпілотники порушують повітряний простір кількох країн Європи, а також розкритикував "позицію західноєвропейців".
"Ми (Європа) сильніші в усіх вимірах. Я ніколи не розумів, чому, коли ми сильніші, ми говоримо так, ніби ми слабкі", - сказав він.
"Росія слабка в порівнянні з нами, слабка у військовому плані, економічно слабка і чисельно слабка", - додав угорський прем'єр.
