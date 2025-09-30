УКР
Угорщина "не боїться" російських дронів та зіб’є їх, якщо вони порушать повітряний простір, - Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт "не боїться" російських безпілотників і збиватиме їх, якщо вони порушать повітряний простір країни.

Про це він сказав в інтерв’ю Harcosok Órája, інформує Цензор.НЕТ.

Орбан відповів на питання про те, чи зможе Угорщина захистити свій повітряний простір, якщо російські безпілотники випадково або навмисно залетять до країни.

"Наскільки я знаю, так. Ми не боїмося цього. Ми, звісно ж, зіб’ємо їх", - заявив угорський прем’єр.

Водночас Орбан применшив занепокоєння з приводу того, що російські безпілотники порушують повітряний простір кількох країн Європи, а також розкритикував "позицію західноєвропейців".

"Ми (Європа) сильніші в усіх вимірах. Я ніколи не розумів, чому, коли ми сильніші, ми говоримо так, ніби ми слабкі", - сказав він.

"Росія слабка в порівнянні з нами, слабка у військовому плані, економічно слабка і чисельно слабка", - додав угорський прем'єр.

Топ коментарі
+10
Щось ця ропуха розквакалась.
30.09.2025 19:30 Відповісти
+9
Ага. Угорщина - велика військова потуга (чи папуга). 😁

Становий хребет НАТО.
30.09.2025 19:31 Відповісти
+7
Языком по жопе
30.09.2025 19:30 Відповісти
Щось ця ропуха розквакалась.
30.09.2025 19:30 Відповісти
Вітьок, можеш потренуватись на українських дронах.

Де там в тебе той барижний НПЗ, на якому ти заробляєш?

.

.
30.09.2025 19:39 Відповісти
Так російські дрони вже залітали з Угорщини в Україну, чого не збили? Суверенності не вистачило, чи суб'єктність обвисла?
30.09.2025 19:44 Відповісти
ти повний *****, чи що ?

.
30.09.2025 20:31 Відповісти
І навіть на повну голову.
30.09.2025 20:42 Відповісти
А там чим ближче наступні вибори в Угорщині, тим сильніше воно буде квакати. Бо усі соцопитувпння показують впевнену поразку ********, то ж втрачати їм уже нічого...
30.09.2025 19:43 Відповісти
1. Орбан дуже добре тримає угорські медіа у своїх руках і не факт що він програє вибори.
2. Є частина Угорщини, яка підтримує Орбана, і є інша, яка його не підтримує.
30.09.2025 19:54 Відповісти
Угорщина не боїться дронів параші, і не тому, що може їх всіх збити. А головний угорський зєлєбобік орбан думає, що мудріший від усього світу.
30.09.2025 19:49 Відповісти
******, орбана попередив, щоб не хвилювався!! От його і несе щодо дронів з шахедами з московії!!
30.09.2025 20:20 Відповісти
Языком по жопе
30.09.2025 19:30 Відповісти
Ага. Угорщина - велика військова потуга (чи папуга). 😁

Становий хребет НАТО.
30.09.2025 19:31 Відповісти
Спецы говорят что последний ракетный удар заводу в Закарпатье был после прилета мадьярских дронов.
30.09.2025 19:33 Відповісти
Щоб знати координати заводу, який відомий на всю Європу не потрібні дрони.
30.09.2025 19:43 Відповісти
А збивалка хоч є?
30.09.2025 19:33 Відповісти
Який сміливий 👍 мабуть думає що чи Україна все позбиває чи через Карпати кацапські дрони не перелетять 🤔
30.09.2025 19:34 Відповісти
Звичайно, вони їх не бояться, бо мад'ярськ-орбанівська кагебе сама їх запускає на Україну.
30.09.2025 19:36 Відповісти
Ми (Європа) сильніші в усіх вимірах. МАДЯРСЬКИЙ ДЕБІЛ ,ПЛЯТЬ ,КОТРИЙ В БІЛЬШОСТІ ВИПАДКІВ БЛОКУЄ РІШЕННЯ ЄВРОПИ ВВАЖАЄ СЕБЕ.РАШИСТСЬКОГО СРА...ОЛИЗА , ЗА "МИ ЄВРОПА".ТИ СМЕРДЯЧА РАШИСТСЬКА ",,,ОПА"
30.09.2025 19:36 Відповісти
Дурний і не лікується
30.09.2025 19:36 Відповісти
Так лікарі відмовились лікувати))) тілько лоботомія..
30.09.2025 19:46 Відповісти
За участю анатома.
30.09.2025 20:45 Відповісти
Пуйло по друзям не стріляє!
Такий собі бізнес - газ і нафта за товари подвійного призначеня.
30.09.2025 19:39 Відповісти
тільки дурні нічого не бояться.
30.09.2025 19:40 Відповісти
Війна вирішена - росіяни перемогли. Головне питання тепер - коли і з ким вони укладуть мир, - Орбан
30.09.2025 19:45 Відповісти
Так кацапи ж по свАім нЄ запускають, мля.
30.09.2025 19:49 Відповісти
И сколько сбили? Ноль
30.09.2025 19:51 Відповісти
Європейці як жирний мамин синочок в окулярах, який дуже хоче виглядати крутим.
30.09.2025 19:58 Відповісти
Та воно ж кацапоподібне! В його макитрі цілком спокійно живуть протилежні тези: "росія перемагає" і "росія слабка". Здається в психіатрії це називається "когнитивний дисонанс" або простіше "шизофренія". (можливо, помиляюсь, але фахівці мене виправлять)
30.09.2025 20:08 Відповісти
********* лєчо?
30.09.2025 20:24 Відповісти
орбан - оплот НАТО!
… чи облом?
30.09.2025 20:41 Відповісти
Ой,***...
30.09.2025 20:47 Відповісти
красава, сказав як відрізав. намагається не відставати від інших політичних імпотентів стендаперів діячів
30.09.2025 20:54 Відповісти
Мадярська свинособака розбрехалась.
30.09.2025 21:05 Відповісти
Орбан сраний куколд, єдина що він може збити це свій хєр )
30.09.2025 21:09 Відповісти
У ты какая!?
30.09.2025 21:12 Відповісти
 
 