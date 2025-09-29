Угорщина не відмовиться від російської нафти та газу. РФ – наш гарант безпеки, - Орбан

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина не відмовиться від російських енергоресурсів, оскільки Росія гарантує безпеку їхньої країни.

Про це угорський міністр сказав у подкасті Harcosok órája, інформує Цензор.НЕТ.

Орбан каже, що газ і нафта надходять в Угорщину з Росії, але якщо це припиниться, Будапешту доведеться шукати енергоносії в іншому місці.

"Будь-яке інше джерело постачання менш надійне, ніж зафіксоване довгостроковими контрактами російське. Таким чином, Росія гарантує безпеку Угорщини", - заявив прем'єр Угорщини.

Орбан також згадав і про економічний аспект.

За його словами, російські енергоносії дешевші за альтернативні варіанти, а відмова він них автоматично призведе до необхідності підвищувати ціни для угорського населення.

"Чому угорські родини повинні платити більше за енергію? Це питання не лише економіки, а й соціальної справедливості", - каже міністр.

Він наголосив, що Угорщина є суверенною державою й ухвалює власні рішення, попри зовнішній тиск.

Прем'єр Угорщини сказав, що енергетичні питання тісно пов'язані з безпекою країни.

Орбан додав, що будь-які зміни у постачанні енергоносіїв впливають не тільки на економіку країни, а й на її обороноспроможність.

