Угорщина не відмовиться від російської нафти та газу. РФ – наш гарант безпеки, - Орбан
Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина не відмовиться від російських енергоресурсів, оскільки Росія гарантує безпеку їхньої країни.
Про це угорський міністр сказав у подкасті Harcosok órája, інформує Цензор.НЕТ.
Орбан каже, що газ і нафта надходять в Угорщину з Росії, але якщо це припиниться, Будапешту доведеться шукати енергоносії в іншому місці.
"Будь-яке інше джерело постачання менш надійне, ніж зафіксоване довгостроковими контрактами російське. Таким чином, Росія гарантує безпеку Угорщини", - заявив прем'єр Угорщини.
Орбан також згадав і про економічний аспект.
За його словами, російські енергоносії дешевші за альтернативні варіанти, а відмова він них автоматично призведе до необхідності підвищувати ціни для угорського населення.
"Чому угорські родини повинні платити більше за енергію? Це питання не лише економіки, а й соціальної справедливості", - каже міністр.
Він наголосив, що Угорщина є суверенною державою й ухвалює власні рішення, попри зовнішній тиск.
Прем'єр Угорщини сказав, що енергетичні питання тісно пов'язані з безпекою країни.
Орбан додав, що будь-які зміни у постачанні енергоносіїв впливають не тільки на економіку країни, а й на її обороноспроможність.
