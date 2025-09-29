УКР
Угорщина не відмовиться від російської нафти та газу. РФ – наш гарант безпеки, - Орбан

Орбан пояснив, чому Угорщина не відмовиться від нафти з РФ

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина не відмовиться від російських енергоресурсів, оскільки Росія гарантує безпеку їхньої країни.

Про це угорський міністр сказав у подкасті Harcosok órája, інформує Цензор.НЕТ.

Орбан каже, що газ і нафта надходять в Угорщину з Росії, але якщо це припиниться, Будапешту доведеться шукати енергоносії в іншому місці.

"Будь-яке інше джерело постачання менш надійне, ніж зафіксоване довгостроковими контрактами російське. Таким чином, Росія гарантує безпеку Угорщини", - заявив прем'єр Угорщини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан про заліт угорських дронів: Це не має значення. Україна не є суверенною

Орбан також згадав і про економічний аспект.

За його словами, російські енергоносії дешевші за альтернативні варіанти, а відмова він них автоматично призведе до необхідності підвищувати ціни для угорського населення.

"Чому угорські родини повинні платити більше за енергію? Це питання не лише економіки, а й соціальної справедливості", - каже міністр.

Читайте також: Орбан відмовився припинити імпорт нафти і газу з Росії після розмови з Трампом

Він наголосив, що Угорщина є суверенною державою й ухвалює власні рішення, попри зовнішній тиск.

Прем'єр Угорщини сказав, що енергетичні питання тісно пов'язані з безпекою країни.

Орбан додав, що будь-які зміни у постачанні енергоносіїв впливають не тільки на економіку країни, а й на її обороноспроможність.

+17
Якщо для орбана ***** є гарантом його безпеки - то йому не місце в НАТО і в Євросоюзі.
29.09.2025 22:46 Відповісти
+15
що і потрібно було довести

ЄС або виріже ракові пухлини ..або здохне

які молодці британці що вчасно це зрозуміли
29.09.2025 22:41 Відповісти
+10
Так вступайте в "тайожний союз", "безпека" збільшиться вдвічі...
29.09.2025 22:39 Відповісти
Орбан на Трампа хєр поклав, заради ******?!?!
29.09.2025 22:38 Відповісти
І Трампу, і Орбану з одної казни платять. Вони просто грають по одержаному сценарію.
29.09.2025 22:47 Відповісти
Приїхали...
29.09.2025 22:39 Відповісти
Так вступайте в "тайожний союз", "безпека" збільшиться вдвічі...
29.09.2025 22:39 Відповісти
Нехай повітряними кулями возять
29.09.2025 22:59 Відповісти
Чекай Орбан незабаром "усщимльонних", яких ваши гаранти будуть спасать.
29.09.2025 22:40 Відповісти
що і потрібно було довести

ЄС або виріже ракові пухлини ..або здохне

які молодці британці що вчасно це зрозуміли
29.09.2025 22:41 Відповісти
Схиляюсь до другого варіанту... На жаль, нинішних європейські "імпотенти", нінащо рішуче не здатні.
29.09.2025 22:49 Відповісти
Більш дурного і абсурдного рішення Англія, а не Британія, не приймала останні пів століття.
Тепер кусають локті, плачуться і жаліються з тою різницею, що тепер не скажеш, що у всьому винен ЄС
29.09.2025 23:32 Відповісти
Volodymyr не правда. Ніхто (крім популистів) не жаліється, й ніхто лікті не кусає. Всі живуть як жили, ніхто навіть не помітив виходу з ЄС. Ви кацап-брехун чи просто помиляєтесь.
29.09.2025 23:52 Відповісти
Це добре. Головне щоб лопата не зламалась до виборів.
29.09.2025 22:41 Відповісти
Бачте як виходить Угорщина утримується за рахунок ЕС і вона з його слів є суверенна держава , натомість Україна з його слів позбавлена суверенітету і будь хто може зневажати наші закони і кордони.

"Україна не є суверенною державою: її утримують країни Заходу. Кілька ж угорських https://novyny.live/tag/droni дронів - не привід для того, щоб перейматися.

Про це в https://t.me/novynylive/168907 етері шоу Harcosok Órája заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан."
29.09.2025 22:42 Відповісти
А які фронти утримували Угорщину від гітлеровських нацистів?
29.09.2025 22:50 Відповісти
Пора вивести "Дружбу" з ладу.
29.09.2025 22:42 Відповісти
Странным(потому шо в Будапеште) образом, москва одной стране уже "гарантировала". Ну орбаны, шо с них взять.
29.09.2025 22:42 Відповісти
Сподіваюсь Трампу доповіли, як об нього навіть ця кінчена нікчема Орбан "ноги витер". Це вже "дно", чи ще Хвіцо на черзі?
29.09.2025 22:45 Відповісти
Це нічого. Куратори ставлять завдання хто і об кого сьогодні витирає ноги. Вони воїни з одної колони.
29.09.2025 22:49 Відповісти
Компромат чи бабло?
29.09.2025 22:46 Відповісти
Якщо для орбана ***** є гарантом його безпеки - то йому не місце в НАТО і в Євросоюзі.
29.09.2025 22:46 Відповісти
Нє всьо так адназначна. Це буде звучати і німецькою, і французською, і італійською, і фінською, і якою завгодно європейською. На наш превеликий жаль.
29.09.2025 22:52 Відповісти
в усіх світових війнах *******-тобікі займають сторону покидьків….
29.09.2025 22:46 Відповісти
Орбан на Трампона ***** поклав
29.09.2025 22:49 Відповісти
Ось хто б зустрічав з квітами російські танки в Будапешті!
29.09.2025 22:49 Відповісти
Вафлеед.
29.09.2025 23:00 Відповісти
а як же нато-вже не гарант?
29.09.2025 23:00 Відповісти
Цього вилупка взагалі б не існувало згідно плану ОST, якби не українські фронти.
29.09.2025 23:03 Відповісти
Це каже член НАТО і ЄС? Це якби якийсь штат сша в другу світову сказав що Гітлер це його гарант безпеки
29.09.2025 23:04 Відповісти
Угорщина не відмовиться від російської нафти та газу.
Мені здаєтся що міністр палива Мадяр вирішить це питання.
29.09.2025 23:12 Відповісти
Яке ж воно кончене…
29.09.2025 23:15 Відповісти
питання до Єврокомісії : І що вони роблять в ЄС?
29.09.2025 23:25 Відповісти
У якийсь не той ЄС і НАТО вступили мадяри...
29.09.2025 23:28 Відповісти
Цей тупий чушпан хай у Арменії, Сирії та Ірану спитає, чого коштують гарантії Роісі.
29.09.2025 23:51 Відповісти
 
 