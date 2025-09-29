РУС
2 672 33

Венгрия не откажется от российской нефти и газа. РФ – наш гарант безопасности, - Орбан

Орбан объяснил, почему Венгрия не откажется от нефти из РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия не откажется от российских энергоресурсов, поскольку Россия гарантирует безопасность их страны.

Об этом венгерский министр сказал в подкасте Harcosok órája, информирует Цензор.НЕТ.

Орбан говорит, что газ и нефть поступают в Венгрию из России, но если это прекратится, Будапешту придется искать энергоносители в другом месте.

"Любой другой источник поставок менее надежен, чем зафиксированный долгосрочными контрактами российский. Таким образом, Россия гарантирует безопасность Венгрии", - заявил премьер Венгрии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан о залете венгерских дронов: Это не имеет значения. Украина не является суверенной

Орбан также упомянул и об экономическом аспекте.

По его словам, российские энергоносители дешевле альтернативных вариантов, а отказ от них автоматически приведет к необходимости повышать цены для венгерского населения.

"Почему венгерские семьи должны платить больше за энергию? Это вопрос не только экономики, но и социальной справедливости", - говорит министр.

Читайте также: Орбан отказался прекратить импорт нефти и газа из России после разговора с Трампом

Он отметил, что Венгрия является суверенным государством и принимает собственные решения, несмотря на внешнее давление.

Премьер Венгрии сказал, что энергетические вопросы тесно связаны с безопасностью страны.

Орбан добавил, что любые изменения в поставках энергоносителей влияют не только на экономику страны, но и на ее обороноспособность.

Топ комментарии
+19
Якщо для орбана ***** є гарантом його безпеки - то йому не місце в НАТО і в Євросоюзі.
показать весь комментарий
29.09.2025 22:46 Ответить
+17
що і потрібно було довести

ЄС або виріже ракові пухлини ..або здохне

які молодці британці що вчасно це зрозуміли
показать весь комментарий
29.09.2025 22:41 Ответить
+12
Так вступайте в "тайожний союз", "безпека" збільшиться вдвічі...
показать весь комментарий
29.09.2025 22:39 Ответить
Орбан на Трампа хєр поклав, заради ******?!?!
показать весь комментарий
29.09.2025 22:38 Ответить
І Трампу, і Орбану з одної казни платять. Вони просто грають по одержаному сценарію.
показать весь комментарий
29.09.2025 22:47 Ответить
Приїхали...
показать весь комментарий
29.09.2025 22:39 Ответить
Нехай повітряними кулями возять
показать весь комментарий
29.09.2025 22:59 Ответить
Чекай Орбан незабаром "усщимльонних", яких ваши гаранти будуть спасать.
показать весь комментарий
29.09.2025 22:40 Ответить
Схиляюсь до другого варіанту... На жаль, нинішних європейські "імпотенти", нінащо рішуче не здатні.
показать весь комментарий
29.09.2025 22:49 Ответить
Більш дурного і абсурдного рішення Англія, а не Британія, не приймала останні пів століття.
Тепер кусають локті, плачуться і жаліються з тою різницею, що тепер не скажеш, що у всьому винен ЄС
показать весь комментарий
29.09.2025 23:32 Ответить
Volodymyr не правда. Ніхто (крім популистів) не жаліється, й ніхто лікті не кусає. Всі живуть як жили, ніхто навіть не помітив виходу з ЄС. Ви кацап-брехун чи просто помиляєтесь.
показать весь комментарий
29.09.2025 23:52 Ответить
Це добре. Головне щоб лопата не зламалась до виборів.
показать весь комментарий
29.09.2025 22:41 Ответить
Бачте як виходить Угорщина утримується за рахунок ЕС і вона з його слів є суверенна держава , натомість Україна з його слів позбавлена суверенітету і будь хто може зневажати наші закони і кордони.

"Україна не є суверенною державою: її утримують країни Заходу. Кілька ж угорських https://novyny.live/tag/droni дронів - не привід для того, щоб перейматися.

Про це в https://t.me/novynylive/168907 етері шоу Harcosok Órája заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан."
показать весь комментарий
29.09.2025 22:42 Ответить
А які фронти утримували Угорщину від гітлеровських нацистів?
показать весь комментарий
29.09.2025 22:50 Ответить
Пора вивести "Дружбу" з ладу.
показать весь комментарий
29.09.2025 22:42 Ответить
Странным(потому шо в Будапеште) образом, москва одной стране уже "гарантировала". Ну орбаны, шо с них взять.
показать весь комментарий
29.09.2025 22:42 Ответить
Сподіваюсь Трампу доповіли, як об нього навіть ця кінчена нікчема Орбан "ноги витер". Це вже "дно", чи ще Хвіцо на черзі?
показать весь комментарий
29.09.2025 22:45 Ответить
Це нічого. Куратори ставлять завдання хто і об кого сьогодні витирає ноги. Вони воїни з одної колони.
показать весь комментарий
29.09.2025 22:49 Ответить
Компромат чи бабло?
показать весь комментарий
29.09.2025 22:46 Ответить
Нє всьо так адназначна. Це буде звучати і німецькою, і французською, і італійською, і фінською, і якою завгодно європейською. На наш превеликий жаль.
показать весь комментарий
29.09.2025 22:52 Ответить
Не буде.
показать весь комментарий
29.09.2025 23:53 Ответить
в усіх світових війнах *******-тобікі займають сторону покидьків….
показать весь комментарий
29.09.2025 22:46 Ответить
Орбан на Трампона ***** поклав
показать весь комментарий
29.09.2025 22:49 Ответить
Ось хто б зустрічав з квітами російські танки в Будапешті!
показать весь комментарий
29.09.2025 22:49 Ответить
Вафлеед.
показать весь комментарий
29.09.2025 23:00 Ответить
а як же нато-вже не гарант?
показать весь комментарий
29.09.2025 23:00 Ответить
Цього вилупка взагалі б не існувало згідно плану ОST, якби не українські фронти.
показать весь комментарий
29.09.2025 23:03 Ответить
Це каже член НАТО і ЄС? Це якби якийсь штат сша в другу світову сказав що Гітлер це його гарант безпеки
показать весь комментарий
29.09.2025 23:04 Ответить
Угорщина не відмовиться від російської нафти та газу.
Мені здаєтся що міністр палива Мадяр вирішить це питання.
показать весь комментарий
29.09.2025 23:12 Ответить
Яке ж воно кончене…
показать весь комментарий
29.09.2025 23:15 Ответить
питання до Єврокомісії : І що вони роблять в ЄС?
показать весь комментарий
29.09.2025 23:25 Ответить
У якийсь не той ЄС і НАТО вступили мадяри...
показать весь комментарий
29.09.2025 23:28 Ответить
Цей тупий чушпан хай у Арменії, Сирії та Ірану спитає, чого коштують гарантії Роісі.
показать весь комментарий
29.09.2025 23:51 Ответить
 
 