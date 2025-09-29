Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия не откажется от российских энергоресурсов, поскольку Россия гарантирует безопасность их страны.

Об этом венгерский министр сказал в подкасте Harcosok órája, информирует Цензор.НЕТ.

Орбан говорит, что газ и нефть поступают в Венгрию из России, но если это прекратится, Будапешту придется искать энергоносители в другом месте.

"Любой другой источник поставок менее надежен, чем зафиксированный долгосрочными контрактами российский. Таким образом, Россия гарантирует безопасность Венгрии", - заявил премьер Венгрии.

Орбан также упомянул и об экономическом аспекте.

По его словам, российские энергоносители дешевле альтернативных вариантов, а отказ от них автоматически приведет к необходимости повышать цены для венгерского населения.

"Почему венгерские семьи должны платить больше за энергию? Это вопрос не только экономики, но и социальной справедливости", - говорит министр.

Он отметил, что Венгрия является суверенным государством и принимает собственные решения, несмотря на внешнее давление.

Премьер Венгрии сказал, что энергетические вопросы тесно связаны с безопасностью страны.

Орбан добавил, что любые изменения в поставках энергоносителей влияют не только на экономику страны, но и на ее обороноспособность.

