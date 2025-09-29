Венгрия не откажется от российской нефти и газа. РФ – наш гарант безопасности, - Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия не откажется от российских энергоресурсов, поскольку Россия гарантирует безопасность их страны.
Об этом венгерский министр сказал в подкасте Harcosok órája, информирует Цензор.НЕТ.
Орбан говорит, что газ и нефть поступают в Венгрию из России, но если это прекратится, Будапешту придется искать энергоносители в другом месте.
"Любой другой источник поставок менее надежен, чем зафиксированный долгосрочными контрактами российский. Таким образом, Россия гарантирует безопасность Венгрии", - заявил премьер Венгрии.
Орбан также упомянул и об экономическом аспекте.
По его словам, российские энергоносители дешевле альтернативных вариантов, а отказ от них автоматически приведет к необходимости повышать цены для венгерского населения.
"Почему венгерские семьи должны платить больше за энергию? Это вопрос не только экономики, но и социальной справедливости", - говорит министр.
Он отметил, что Венгрия является суверенным государством и принимает собственные решения, несмотря на внешнее давление.
Премьер Венгрии сказал, что энергетические вопросы тесно связаны с безопасностью страны.
Орбан добавил, что любые изменения в поставках энергоносителей влияют не только на экономику страны, но и на ее обороноспособность.
ЄС або виріже ракові пухлини ..або здохне
які молодці британці що вчасно це зрозуміли
Тепер кусають локті, плачуться і жаліються з тою різницею, що тепер не скажеш, що у всьому винен ЄС
"Україна не є суверенною державою: її утримують країни Заходу. Кілька ж угорських https://novyny.live/tag/droni дронів - не привід для того, щоб перейматися.
Про це в https://t.me/novynylive/168907 етері шоу Harcosok Órája заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан."
Мені здаєтся що міністр палива Мадяр вирішить це питання.