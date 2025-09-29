РУС
Новости Дроны Венгрии залетели в Украину
8 005 51

Орбан о залете венгерских дронов: Это не имеет значения. Украина не является суверенной

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан впервые прокомментировал нарушение воздушного пространства Украины венгерскими дронами-разведчиками, заявив, что наша страна "не является независимой и суверенной".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом венгерский министр сказал в подкасте Harcosok órája.

Орбан заявил, что Венгрия не намерена нападать на Украину, а украинскому президенту Владимиру Зеленскому нужно больше беспокоиться о ситуации на востоке.

"Украина воюет не с Венгрией, а с Россией. Ей надо сосредоточиться на дронах на восточной границе, потому что здесь страны НАТО. Украина - это тыл безопасности. Отсюда на нее никто не нападет. Не понимаю, почему поляки, румыны, венгры, словаки или болгары хотели бы на них напасть. Так что это все -- просто выдумка. Это вообще не имеет значения. Я верю правительству, но даже если дрон залетел на несколько метров - и что? Украина не является независимой страной. Украина не является суверенным государством. Разве мы удерживаем Украину? Ее удерживает Запад. Мы даем ей оружие. Украина не должна вести себя, будто она суверенная", - сказал он.

По словам Орбана, "если Запад решит, что завтра не даст ни одного форинта, Украина может обанкротиться".

"Она потеряла пятую часть территории в войне с русскими. Россияне у них это забрали. Там суверенитет закончился. Мы удерживаем остальную территорию? Надо серьезнее относиться, 2-3 венгерских дрона - не то, чем должна заниматься Украина, здесь не ее враги", - говорит венгерский премьер.

Орбан также риторически спросил, за чем Россия могла бы шпионить с помощью венгерских дронов на Закарпатье, если линия фронта пролегает на востоке Украины.

Читайте также: Сийярто об обнародованном маршруте венгерского дрона над Украиной: Это фейк!

Что предшествовало?

Напомним, 26 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские военные фиксировали нарушение воздушного пространства страны со стороны неизвестных дронов-разведчиков, которые летели из Венгрии.

Впоследствии глава МИД Венгрии Петер Сийярто хамовито ответил на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Глава МИД Украины Андрей Сибига ответил на упреки Сийярто.

Впоследствии Генштаб ВСУ сообщил, что утром 26 сентября 2025 года радиолокационными средствами Вооруженных Сил Украины в воздушном пространстве Украины над территорией Закарпатской области был дважды зафиксирован пролет на разных высотах воздушного объекта типа дрон.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига опубликовал карту маршрута вторжения беспилотника из Венгрии в воздушное пространство Украины.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на обнародованный главой МИД Украины Андреем Сибигой маршрут венгерского беспилотника, который нарушил украинское воздушное пространство, назвав его "фейком".

Читайте также: Венгрия делает очень опасные вещи, прежде всего для себя, - Зеленский о провокациях с разведдроном

Автор: 

Венгрия (2157) Орбан Виктор (544) дроны (4871)
Топ комментарии
+34
чергове підарське дно особисто орбана пробито знов
показать весь комментарий
29.09.2025 16:46 Ответить
+29
Орган, а хто ж утримує Угорщину?
показать весь комментарий
29.09.2025 16:49 Ответить
+21
"Її утримує Захід. Ми даємо їй зброю"

Хто це "ми"? Угорщина нікому нічого не дає, а є паразитом, що витягує гроші з ЄС і намагається блокувати будь-яку допомогу Україні.
показать весь комментарий
29.09.2025 16:53 Ответить
чергове підарське дно особисто орбана пробито знов
показать весь комментарий
29.09.2025 16:46 Ответить
пора яйця цигану все таки відкрамсати
показать весь комментарий
29.09.2025 16:54 Ответить
росія могла шпигувати за стоянками F-16, за складами зброї, за оборонними виробництвами по яким потім наносяться ракетні та повітряні удари, а це дуже важлива інформація під час війни і якщо Угорщина не контролює свій повітряний простір і не знає хто і що запускає через кордон, то це Угорщина не є суверенною державою!
показать весь комментарий
29.09.2025 17:15 Ответить
Орган, а хто ж утримує Угорщину?
показать весь комментарий
29.09.2025 16:49 Ответить
Та вони смокчуть і у ЄС і у кацапів...
показать весь комментарий
29.09.2025 17:14 Ответить
Навіщо ти так. Угорщина може і смокче у ЄС, в у ху.... лостану смокче особисто ця тварюка орбанутий
показать весь комментарий
29.09.2025 17:25 Ответить
А хто ти така жаба-ропуха щоб вирішувать хто є Україна.
показать весь комментарий
29.09.2025 16:49 Ответить
Що кремль сказав - те воно й повторило
показать весь комментарий
29.09.2025 16:58 Ответить
Жаба зовсім бкреги поплутада. Мразота кончена.
показать весь комментарий
29.09.2025 16:50 Ответить
Геть їб..нувся
показать весь комментарий
29.09.2025 16:51 Ответить
"Її утримує Захід. Ми даємо їй зброю"

Хто це "ми"? Угорщина нікому нічого не дає, а є паразитом, що витягує гроші з ЄС і намагається блокувати будь-яку допомогу Україні.
показать весь комментарий
29.09.2025 16:53 Ответить
це говорить премьер, країна якого без дотацій з ЄС не живе вже понат 15 років
показать весь комментарий
29.09.2025 16:54 Ответить
Це вже занадто і вийде тобі так чі інакше боком!
показать весь комментарий
29.09.2025 16:54 Ответить
Гірше Чубчика. Той хоч виправляється потроху...
показать весь комментарий
29.09.2025 16:55 Ответить
Пора садити орбана на самокат, бажано разом з сіярто.
показать весь комментарий
29.09.2025 16:58 Ответить
тобто до сусіди вдерлися грабіжники, деруть, все що можна, а орбанчато такий собі - а, піду подивлюсь, - може і собі щось взяти, хату все одно розносять...
показать весь комментарий
29.09.2025 16:58 Ответить
Так воно ж Західну Україну відгризти хоче. пуйло ж пообіцяло.
показать весь комментарий
29.09.2025 17:11 Ответить
Йой, не даремно у нас створюються Штурмові війська... Шкода тільки, що жаб"яче болото входить до юрисдикції НАТО і ЄС.
показать весь комментарий
29.09.2025 17:01 Ответить
показать весь комментарий
29.09.2025 17:02 Ответить
А за такі речі можна було б і до відповідальності притягнути через суд.
показать весь комментарий
29.09.2025 17:03 Ответить
До повномасштабного вторгнення касапів Україна була самодостатньою країною; а от Орбан вже 15 років (своїм другим прем'єрством) - завжди смоктав (і зараз смокче) обидвох, і Євросоюз, і *****.
показать весь комментарий
29.09.2025 17:04 Ответить
Це той пристосуванець що лиже і смокче відразу з двох сисьок- Євросоюзу і кремля, і повністью від них залежить , щось тут патякає про незалежність і суверенність? Пихате, нахабне і нікчемне створіння.....Орбан вже давно відкрито виконує і відпрацьовує роль «крота» путіна в Євросоюзі....І він зараз відверто поводить себе на міжнародній арені так, ніби він і є насправді уповноваженим представником російського диктатора . Ставлення угорського прем'єр-міністра орбана до України усім добре відоме. Як тільки в Європейському Союзі, чи НАТО мова заходить про допомогу Україні у її війні з росією, як тут відразу ж з'являється як чорт із табакерки орбан, який миттєво висуває купу надуманих причин, чому ці структури мусять відмовити Українській державі. Варто лише пригадати, які коники він постійно викидає під час головування Угорщини в Євросоюзі.....«Орбанізм» - це ракова пухлина у спільному європейському організмі... Але не дивлячись на це Євросоюз дивно дуже слабо реагує, що в його лавах перебуває політик, котрий неприховано працює на інтереси росії. Майбутнім історикам доведеться скрупульозно досліджувати сумнівну спадщину цього заангажованого слуги москви...
показать весь комментарий
29.09.2025 17:04 Ответить
Мразота кончена. Ну що ви домоглися своїми розмовами і переговорами з цим падлом?
показать весь комментарий
29.09.2025 17:06 Ответить


Претензії Угрів до сусідніх країн в %% до їх території. Туранські зайди в Європу ніяк не угомоняться. Ох і правий був друг Швейка сапер Водічка...
показать весь комментарий
29.09.2025 17:07 Ответить
Та отож..."Ненавиджу всіх мадярів. І коли ми виграємо війну, я поїду до Угорщини й насаджаю кожному мадярові на кіл по одному мадяру. Навіть малому мадярчаті."
показать весь комментарий
29.09.2025 17:25 Ответить
Дебіл, ти Україну повернись захищати, а не методички фсб роздруковувати
показать весь комментарий
29.09.2025 17:30 Ответить
Орбан рідкісний піТТор , так як не каже правди про те ,
що Угорщина тримається на дотаціях ЄС , а
виродок Орбан і Сіярто набивають кишені баблом із кацапії ,
щоби нападати на нашу краіну і нести всяку нісенітницю
про Украіну !!
показать весь комментарий
29.09.2025 17:07 Ответить
Керівництво Угорщини грає дурника, типа ну да, дрони наші, але ми не воюємо. Ну якщо орбан таке кукурікає, то потрібно і нам звізданути по "дружбі" на кацапській території і сказати, що ми також з ними не воюємо, а що розфігачили "дружбу" так це на території не угорців а кацапії. Бачу, як орбан завиє.
показать весь комментарий
29.09.2025 17:08 Ответить
З першого дня агресії, потрібно було не співчуття слухати,а тикати в обличчя,в першу чергу США і особисто Клінтону, текст меморандуму,хоча я розумію,що юр.сили він немає,але все одно потрібно було тикати і тикати!!!
показать весь комментарий
29.09.2025 17:09 Ответить
... пахне лаптями гуляш .
показать весь комментарий
29.09.2025 17:09 Ответить
Що за вереск з території -паразита Євросоюзу?
показать весь комментарий
29.09.2025 17:09 Ответить
Вугорська жаба забула що вона сама ніхто. Розтяглася на шпагаті між Сосією і Європою і клянчить у всіх гроші і ресурси. І якщо вугорська жаба не дала Україні жодної військової допомоги яке вона має право щось патякати про те що воно там щось утримує Україну
показать весь комментарий
29.09.2025 17:09 Ответить
Ах ти ж жаба ********** яка сосе і у ЄС і *****! Дотаційна країна яка всю свою історію у кого смоктала! Вас підарів взяли в ЄС тільки по причині вашого географічного положення!
показать весь комментарий
29.09.2025 17:11 Ответить
а чому ми не ******* ті дрони?
показать весь комментарий
29.09.2025 17:16 Ответить
Правильне запитання !!
показать весь комментарий
29.09.2025 17:21 Ответить
показать весь комментарий
29.09.2025 17:20 Ответить
Тобто Орбан напустив через Будапешт фсбєшників і зараз працює на мацкву.
а куди дивиться НАТО ?
показать весь комментарий
29.09.2025 17:21 Ответить
Продажний цуцик на повідку у ху@ла
показать весь комментарий
29.09.2025 17:24 Ответить
Тобто, Орбан хоче сказати якщо у особи вже вирвали з рук одну валізу, то любий перехожий може спокійно забирати інше майно. Бо ця особа вже не цілістна. Можна добивати. Оце гнидяве!
показать весь комментарий
29.09.2025 17:24 Ответить
Російська маріонетка брякає щось про суверенітет?
показать весь комментарий
29.09.2025 17:28 Ответить
треба що б невідомі дрони мадяра політали над маєтком орбана і тоді той відразу усе зрозуміє
показать весь комментарий
29.09.2025 17:32 Ответить
Так полуметровый стратеГ пообещал с барского плеча скинуть части Украины уграм, полякам и румынам.
показать весь комментарий
29.09.2025 17:33 Ответить
мразь !!!:какая она мразь этот орбан !!!((( Украина ЗАПОМНИТ и ее народ кто и как нам помогали и вредили !!!((((
показать весь комментарий
29.09.2025 17:37 Ответить
Орбан не о том думает, ему надо думать успеет ли он ноги сделать на болота после выборах в Венгрии...
показать весь комментарий
29.09.2025 17:38 Ответить
показать весь комментарий
29.09.2025 17:44 Ответить
Надеюсь от Украины ответка будет , этому пдрсу?
показать весь комментарий
29.09.2025 17:47 Ответить
Серед краін ЄС - Угорщина є найбіднішою краіною , і цей виродок
Орбан ще має наглість щось патякати про Украіну😡
показать весь комментарий
29.09.2025 17:52 Ответить
Чому досі ця паскуда орбан не в "Миротворці" !?!? Скільки можна шмарклі жувать !?
показать весь комментарий
29.09.2025 17:54 Ответить
Пару днів тому цей пі.дар- маріонетка плакався що сотні тисяч мадярських родин зубожіють якщо не буде нафти і газу від кацапів а тепер патякає щось про суверенітет.
показать весь комментарий
29.09.2025 17:57 Ответить
"Коротко кажучи, мадяри - голота, - закінчив старий сапер Водічка, на що Швейк зауважив: Не кожен мадяр винен в тому, що він мадяр".

Саме час запустити наші дрони до Будапешту.
показать весь комментарий
29.09.2025 18:01 Ответить
 
 