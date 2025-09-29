Орбан о залете венгерских дронов: Это не имеет значения. Украина не является суверенной

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан впервые прокомментировал нарушение воздушного пространства Украины венгерскими дронами-разведчиками, заявив, что наша страна "не является независимой и суверенной".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом венгерский министр сказал в подкасте Harcosok órája.

Орбан заявил, что Венгрия не намерена нападать на Украину, а украинскому президенту Владимиру Зеленскому нужно больше беспокоиться о ситуации на востоке.

"Украина воюет не с Венгрией, а с Россией. Ей надо сосредоточиться на дронах на восточной границе, потому что здесь страны НАТО. Украина - это тыл безопасности. Отсюда на нее никто не нападет. Не понимаю, почему поляки, румыны, венгры, словаки или болгары хотели бы на них напасть. Так что это все -- просто выдумка. Это вообще не имеет значения. Я верю правительству, но даже если дрон залетел на несколько метров - и что? Украина не является независимой страной. Украина не является суверенным государством. Разве мы удерживаем Украину? Ее удерживает Запад. Мы даем ей оружие. Украина не должна вести себя, будто она суверенная", - сказал он.

По словам Орбана, "если Запад решит, что завтра не даст ни одного форинта, Украина может обанкротиться".

"Она потеряла пятую часть территории в войне с русскими. Россияне у них это забрали. Там суверенитет закончился. Мы удерживаем остальную территорию? Надо серьезнее относиться, 2-3 венгерских дрона - не то, чем должна заниматься Украина, здесь не ее враги", - говорит венгерский премьер.

Орбан также риторически спросил, за чем Россия могла бы шпионить с помощью венгерских дронов на Закарпатье, если линия фронта пролегает на востоке Украины.

Что предшествовало?

Напомним, 26 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские военные фиксировали нарушение воздушного пространства страны со стороны неизвестных дронов-разведчиков, которые летели из Венгрии.

Впоследствии глава МИД Венгрии Петер Сийярто хамовито ответил на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Глава МИД Украины Андрей Сибига ответил на упреки Сийярто.

Впоследствии Генштаб ВСУ сообщил, что утром 26 сентября 2025 года радиолокационными средствами Вооруженных Сил Украины в воздушном пространстве Украины над территорией Закарпатской области был дважды зафиксирован пролет на разных высотах воздушного объекта типа дрон.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига опубликовал карту маршрута вторжения беспилотника из Венгрии в воздушное пространство Украины.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на обнародованный главой МИД Украины Андреем Сибигой маршрут венгерского беспилотника, который нарушил украинское воздушное пространство, назвав его "фейком".

