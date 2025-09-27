Сибига показал маршрут венгерского дрона над Украиной: Мы все еще ждем объяснений от Венгрии. КАРТА
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига опубликовал карту маршрута вторжения беспилотника из Венгрии в воздушное пространство Украины, подчеркнув, что ВСУ собрали все необходимые доказательства.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сибига написал в соцсети Х.
"Для незрячих венгерских чиновников. Точный маршрут вчерашнего вторжения беспилотника из Венгрии в воздушное пространство Украины. Наши Вооруженные Силы собрали все необходимые доказательства, и мы все еще ждем объяснения Венгрии, что этот объект делал в нашем воздушном пространстве", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее 26 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские военные фиксировали нарушение воздушного пространства страны со стороны неизвестных дронов-разведчиков, которые летели из Венгрии.
Впоследствии глава МИД Венгрии Петер Сийярто хамовито ответил на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
Глава МИД Украины Андрей Сибига ответил на упреки Сийярто.
Впоследствии Генштаб ВСУ сообщил, что утром 26 сентября 2025 года радиолокационными средствами Вооруженных Сил Украины в воздушном пространстве Украины над территорией Закарпатской области был дважды зафиксирован пролет на разных высотах воздушного объекта типа дрон.
чому не збили?
Треба в Берегове порядки наводити - там вже 95% всі на вугорському розмовляють, ще й роздачу паспортів згадати. Де СБУ???
Ще один придурок
Дронами переправляють товар різні контрабандисти,напр.Любителі запускають свої дрони,надто блогери,щоб познімати р.Тису з плавальниками в один бік,напр.
Варіантів маса,ні- так угорський,бо так рішив найвеличніший,щоб в черговий раз полаятись з країною НАТО,ніби на Сході вже все порішов,переводячи громадську увагу на Захід.