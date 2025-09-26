РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5880 посетителей онлайн
Новости Дроны Венгрии залетели в Украину
1 280 7

Зеленский предостерег Венгрию от повторения инцидентов с дронами: поручил военным реагировать соответствующим образом

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский поручил военным провести проверку в отношении дронов-разведчиков из Венгрии и реагировать соответственно для обороны государства в случае повтора инцидента с беспилотниками.

Об этом глава государства рассказал в вечернем видеообращении по итогам заседания Ставки главнокомандующего в пятницу, 26 сентября, сообщает Цензор.НЕТ.

"Был доклад наших военных и относительно, откровенно говоря, очень странных событий на границе между Украиной и Венгрией. Наши военные зафиксировали дроны, и это были дроны-разведчики. Я поручил военным провести полную проверку и в следующий раз, если такие дроны еще будут, реагировать соответственно - для обороны нашего государства", - сказал глава государства.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

Зеленский подчеркнул, что украинцы сейчас в Европе лучшие в защите от любых дронов.

"Мы готовы делиться нашим опытом и с другими нациями, которые нуждаются в надежной защите от дроновых угроз. Ведем переговоры по этому поводу с десятками стран в Европе, на Ближнем Востоке, мы предложили сильное соглашение Соединенным Штатам - одно из самых перспективных", - добавил президент.

Читайте также: Минобороны Венгрии заявило, что не причастно к запуску дронов-разведчиков в Украину

Напомним, ранее 26 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские военные фиксировали нарушение воздушного пространства страны со стороны неизвестных дронов-разведчиков, которые летели из Венгрии.

Впоследствии глава МИД Венгрии Петер Сийярто хамовито ответил на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Глава МИД Украины Андрей Сибига ответил на упреки Сийярто.

Впоследствии Генштаб ВСУ сообщил, что утром 26 сентября 2025 года радиолокационными средствами Вооруженных сил Украины в воздушном пространстве Украины над территорией Закарпатской области был дважды зафиксирован пролет на разных высотах воздушного объекта типа дрон.

Смотрите также: Дрон из Венгрии дважды пролетел на разных высотах над Закарпатьем, - Генштаб. КАРТА

Автор: 

Венгрия (2138) Зеленский Владимир (22060) дроны (4817)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Працівники воєнної розвідки Угорщини на зарплаті у росіян, всі дані одразу передають ВА в російському посольстві.
показать весь комментарий
26.09.2025 22:56 Ответить
DW
У Брюсселі не вирішили, як подолати вето Будапешта на вступ України в ЄС, і чекають зміни влади в Угорщині, розповіли джерела у ЄС. "Наразі способів подолання вето Угорщини не існує".

Відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС буде можливим лише після того, як в квітні 2026 року в Угорщині пройдуть парламентські вибори, за підсумком яких, ймовірно, партія чинного прем'єр-міністра Віктора Орбана втратить владу.
Про це у розмові DW на умовах анонімності розповів високопосадовець ЄС.
показать весь комментарий
26.09.2025 23:00 Ответить
Іншими словами, цих ******* в ЄС ще пів року гарантовано будуть терпіти толерасти?
показать весь комментарий
26.09.2025 23:17 Ответить
орбаноїди так просто не підуть своїми ногами. або будуть фальсифікації, або будуть нарощувати провокації на кордоні з Україною з метою введення військового стану і відміни виборів.
показать весь комментарий
26.09.2025 23:25 Ответить
Достатньо пригрозити подзвонити Мадяру.
показать весь комментарий
26.09.2025 23:01 Ответить
Мадяри дожартуються iз злопам`ятною людиною. Чесслово, як ото малi дiти.
показать весь комментарий
26.09.2025 23:25 Ответить
якщо ті ромо-сінтівські дрони щось там виявили цікаве для параші - найближчим часом туди прилетить і орбан буде верещати як кастрований парашний ведмідь, що це з-за України на кордонах мадьярщини така фігня! і коли б він був прєзіком, то такого б ніколи не було!
показать весь комментарий
26.09.2025 23:26 Ответить
 
 