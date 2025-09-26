Зеленский предостерег Венгрию от повторения инцидентов с дронами: поручил военным реагировать соответствующим образом

Президент Владимир Зеленский поручил военным провести проверку в отношении дронов-разведчиков из Венгрии и реагировать соответственно для обороны государства в случае повтора инцидента с беспилотниками.

Об этом глава государства рассказал в вечернем видеообращении по итогам заседания Ставки главнокомандующего в пятницу, 26 сентября, сообщает Цензор.НЕТ.

"Был доклад наших военных и относительно, откровенно говоря, очень странных событий на границе между Украиной и Венгрией. Наши военные зафиксировали дроны, и это были дроны-разведчики. Я поручил военным провести полную проверку и в следующий раз, если такие дроны еще будут, реагировать соответственно - для обороны нашего государства", - сказал глава государства.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

Зеленский подчеркнул, что украинцы сейчас в Европе лучшие в защите от любых дронов.

"Мы готовы делиться нашим опытом и с другими нациями, которые нуждаются в надежной защите от дроновых угроз. Ведем переговоры по этому поводу с десятками стран в Европе, на Ближнем Востоке, мы предложили сильное соглашение Соединенным Штатам - одно из самых перспективных", - добавил президент.

Читайте также: Минобороны Венгрии заявило, что не причастно к запуску дронов-разведчиков в Украину

Напомним, ранее 26 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские военные фиксировали нарушение воздушного пространства страны со стороны неизвестных дронов-разведчиков, которые летели из Венгрии.

Впоследствии глава МИД Венгрии Петер Сийярто хамовито ответил на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Глава МИД Украины Андрей Сибига ответил на упреки Сийярто.

Впоследствии Генштаб ВСУ сообщил, что утром 26 сентября 2025 года радиолокационными средствами Вооруженных сил Украины в воздушном пространстве Украины над территорией Закарпатской области был дважды зафиксирован пролет на разных высотах воздушного объекта типа дрон.

Смотрите также: Дрон из Венгрии дважды пролетел на разных высотах над Закарпатьем, - Генштаб. КАРТА