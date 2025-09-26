Зеленський застеріг Угорщину від повтору інцидентів із дронами: Доручив військовим реагувати відповідно
Президент Володимир Зеленський доручив військовим провести перевірку щодо дронів-розвідників з Угорщини та реагувати відповідно для оборони держави у разі повтору інциденту з безпілотниками.
Про це глава держави розповів у вечірньому відеозверненні за підсумками засідання Ставки головнокомандувача у п′ятницю, 26 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Була доповідь наших військових і щодо, відверто кажучи, дуже дивних подій на кордоні між Україною та Угорщиною. Наші військові зафіксували дрони, і це були дрони-розвідники. Я доручив військовим провести повну перевірку й наступного разу, якщо такі дрони ще будуть, реагувати відповідно – для оборони нашої держави", - сказав очільник держави.
Зеленський наголосив, що українці зараз у Європі найкращі в захисті від будь-яких дронів.
"Ми готові ділитися нашим досвідом і з іншими націями, які потребують надійного захисту від дронових загроз. Ведемо перемовини щодо цього з десятками країн у Європі, на Близькому Сході, ми запропонували сильну угоду Сполученим Штатам – одну з найбільш перспективних", - додав президент.
Нагадаємо, раніше 26 вересня президент України Володимир Зеленський розповів, що українські військові фіксували порушення повітряного простору країни з боку невідомих дронів-розвідників, які летіли з Угорщини.
Згодом глава МЗС Угорщини Петер Сійярто хамовито відповів на заяву українського президента Володимира Зеленського.
Глава МЗС України Андрій Сибіга відповів на закиди Сійярто.
Згодом Генштаб ЗСУ повідомив, що вранці 26 вересня 2025 року радіолокаційними засобами Збройних Сил України в повітряному просторі України над територією Закарпатської області було двічі зафіксовано проліт на різних висотах повітряного об’єкту типу дрон.
У Брюсселі не вирішили, як подолати вето Будапешта на вступ України в ЄС, і чекають зміни влади в Угорщині, розповіли джерела у ЄС. "Наразі способів подолання вето Угорщини не існує".
Відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС буде можливим лише після того, як в квітні 2026 року в Угорщині пройдуть парламентські вибори, за підсумком яких, ймовірно, партія чинного прем'єр-міністра Віктора Орбана втратить владу.
Про це у розмові DW на умовах анонімності розповів високопосадовець ЄС.