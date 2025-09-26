УКР
Новини Дрони Угорщини залетіли в Україну
Зеленський застеріг Угорщину від повтору інцидентів із дронами: Доручив військовим реагувати відповідно

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський доручив військовим провести перевірку щодо дронів-розвідників з Угорщини та реагувати відповідно для оборони держави у разі повтору інциденту з безпілотниками.

Про це глава держави розповів у вечірньому відеозверненні за підсумками засідання Ставки головнокомандувача у п′ятницю, 26 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Була доповідь наших військових і щодо, відверто кажучи, дуже дивних подій на кордоні між Україною та Угорщиною. Наші військові зафіксували дрони, і це були дрони-розвідники. Я доручив військовим провести повну перевірку й наступного разу, якщо такі дрони ще будуть, реагувати відповідно – для оборони нашої держави", - сказав очільник держави.

Зеленський наголосив, що українці зараз у Європі найкращі в захисті від будь-яких дронів.

"Ми готові ділитися нашим досвідом і з іншими націями, які потребують надійного захисту від дронових загроз. Ведемо перемовини щодо цього з десятками країн у Європі, на Близькому Сході, ми запропонували сильну угоду Сполученим Штатам – одну з найбільш перспективних", - додав президент.

Читайте також: Міноборони Угорщини заявило, що не причетне до запуску дронів-розвідників в Україну

Нагадаємо, раніше 26 вересня президент України Володимир Зеленський розповів, що українські військові фіксували порушення повітряного простору країни з боку невідомих дронів-розвідників, які летіли з Угорщини.

Згодом глава МЗС Угорщини Петер Сійярто хамовито відповів на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Глава МЗС України Андрій Сибіга відповів на закиди Сійярто.

Згодом Генштаб ЗСУ повідомив, що вранці 26 вересня 2025 року радіолокаційними засобами Збройних Сил України в повітряному просторі України над територією Закарпатської області було двічі зафіксовано проліт на різних висотах повітряного об’єкту типу дрон.

Дивіться також: Дрон з Угорщини двічі пролетів на різних висотах над Закарпаттям, - Генштаб. КАРТА

Угорщина (2505) Зеленський Володимир (25612) дрони (5727)
Працівники воєнної розвідки Угорщини на зарплаті у росіян, всі дані одразу передають ВА в російському посольстві.
26.09.2025 22:56 Відповісти
DW
У Брюсселі не вирішили, як подолати вето Будапешта на вступ України в ЄС, і чекають зміни влади в Угорщині, розповіли джерела у ЄС. "Наразі способів подолання вето Угорщини не існує".

Відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС буде можливим лише після того, як в квітні 2026 року в Угорщині пройдуть парламентські вибори, за підсумком яких, ймовірно, партія чинного прем'єр-міністра Віктора Орбана втратить владу.
Про це у розмові DW на умовах анонімності розповів високопосадовець ЄС.
26.09.2025 23:00 Відповісти
Іншими словами, цих ******* в ЄС ще пів року гарантовано будуть терпіти толерасти?
26.09.2025 23:17 Відповісти
орбаноїди так просто не підуть своїми ногами. або будуть фальсифікації, або будуть нарощувати провокації на кордоні з Україною з метою введення військового стану і відміни виборів.
26.09.2025 23:25 Відповісти
Достатньо пригрозити подзвонити Мадяру.
26.09.2025 23:01 Відповісти
Мадяри дожартуються iз злопам`ятною людиною. Чесслово, як ото малi дiти.
26.09.2025 23:25 Відповісти
якщо ті ромо-сінтівські дрони щось там виявили цікаве для параші - найближчим часом туди прилетить і орбан буде верещати як кастрований парашний ведмідь, що це з-за України на кордонах мадьярщини така фігня! і коли б він був прєзіком, то такого б ніколи не було!
26.09.2025 23:26 Відповісти
 
 