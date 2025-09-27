УКР
Сибіга показав маршрут угорського дрона над Україною: Ми все ще чекаємо на пояснення Угорщини. МАПА

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга опублікував мапу маршруту вторгнення безпілотника з Угорщини в повітряний простір України, наголосивши, що ЗСУ зібрали всі необхідні докази.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Сибіга написав у соцмережі Х.

Маршрут угорського дрона над Україною
Фото: Андрій Сибіга / соцмережа Х

"Для незрячих угорських чиновників. Точний маршрут вчорашнього вторгнення безпілотника з Угорщини в повітряний простір України. Наші Збройні Сили зібрали всі необхідні докази, і ми все ще чекаємо на пояснення Угорщини, що цей об'єкт робив у нашому повітряному просторі", - йдеться в повідомленні.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Нагадаємо, раніше 26 вересня президент України Володимир Зеленський розповів, що українські військові фіксували порушення повітряного простору країни з боку невідомих дронів-розвідників, які летіли з Угорщини.

Згодом глава МЗС Угорщини Петер Сійярто хамовито відповів на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Глава МЗС України Андрій Сибіга відповів на закиди Сійярто.

Згодом Генштаб ЗСУ повідомив, що вранці 26 вересня 2025 року радіолокаційними засобами Збройних Сил України в повітряному просторі України над територією Закарпатської області було двічі зафіксовано проліт на різних висотах повітряного об’єкту типу дрон.

Також читайте: Зеленський застеріг Угорщину від повтору інцидентів із дронами: Доручив військовим реагувати відповідно

+7
дрони налітали більше сотні кілометрів,,....
чому не збили?
показати весь коментар
27.09.2025 18:01 Відповісти
+3
Пояснення? Буде кукурікання дірявої сійярти з черговим киданням лайна в бік України. Коли в Угорщині вибори? Хто в темі?
показати весь коментар
27.09.2025 18:00 Відповісти
+3
а що тут пояснювати! іпучі мадіяри сплять і снять щоб закарпаття хаптути! в перші тижні повномасштабного вторгенення два тижні стояли біля тису війська з понтонними мостами! чекали поки Київ впаде!
показати весь коментар
27.09.2025 18:07 Відповісти
В квітні
показати весь коментар
27.09.2025 18:48 Відповісти
Очікуни херові. Все вони очікують. Замість щось вирішувати і робити.
показати весь коментар
27.09.2025 18:01 Відповісти
А слабо було спочатку збити, а потім якісь тупі докази доказувати? Типу як Бульбафюрер- а я вам щас карту покажу...
показати весь коментар
27.09.2025 18:03 Відповісти
Сбили и забыли- норм реакция. Не судьба. Будут теперь мусолить долго.
показати весь коментар
27.09.2025 18:04 Відповісти
то чому ж не збили? боялися напасти на НАТО?!
показати весь коментар
27.09.2025 18:12 Відповісти
https://detector.media/infospace/article/244465/2025-09-27-vitaliy-kozlovskyy-zvilnyvsya-z-lav-zsu-za-simeynymy-obstavynamy/
показати весь коментар
27.09.2025 18:15 Відповісти
Збивати треба а не картинки малювати....їдійоти...
показати весь коментар
27.09.2025 18:23 Відповісти
Мадярські дрони вже вміють телепортуватися , якшо вірити цій цидулці.
показати весь коментар
27.09.2025 18:24 Відповісти
А як визначили, що дрон №2 прилетів саме з Угорщини? Адже судячи з цієї карти, його зафіксували вже за декілька десятків км від кордону...
показати весь коментар
27.09.2025 18:29 Відповісти
мадяри для кацапів вже розвіддрони запускають. Тварі продажні
Треба в Берегове порядки наводити - там вже 95% всі на вугорському розмовляють, ще й роздачу паспортів згадати. Де СБУ???
показати весь коментар
27.09.2025 18:34 Відповісти
https://tsn.ua/svit/a-ya-vam-zaraz-pokazhu-zvidki-gotuyetsya-ataka-lukashenko-znovu-priviz-putinu-mapu-napadu-2376001.html Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустріч із Володимиром Путіним привіз мапу "перекидання польських військ до кордонів" РФ та РБ.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга опублікував мапу маршруту вторгнення безпілотника з Угорщини в повітряний простір України

Ще один придурок
показати весь коментар
27.09.2025 18:46 Відповісти
Маршрут засікли,та це не доказ,що то саме дрон угорської держ.структури?
Дронами переправляють товар різні контрабандисти,напр.Любителі запускають свої дрони,надто блогери,щоб познімати р.Тису з плавальниками в один бік,напр.
Варіантів маса,ні- так угорський,бо так рішив найвеличніший,щоб в черговий раз полаятись з країною НАТО,ніби на Сході вже все порішов,переводячи громадську увагу на Захід.
показати весь коментар
27.09.2025 18:46 Відповісти
 
 