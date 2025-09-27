Сибіга показав маршрут угорського дрона над Україною: Ми все ще чекаємо на пояснення Угорщини. МАПА
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга опублікував мапу маршруту вторгнення безпілотника з Угорщини в повітряний простір України, наголосивши, що ЗСУ зібрали всі необхідні докази.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Сибіга написав у соцмережі Х.
"Для незрячих угорських чиновників. Точний маршрут вчорашнього вторгнення безпілотника з Угорщини в повітряний простір України. Наші Збройні Сили зібрали всі необхідні докази, і ми все ще чекаємо на пояснення Угорщини, що цей об'єкт робив у нашому повітряному просторі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше 26 вересня президент України Володимир Зеленський розповів, що українські військові фіксували порушення повітряного простору країни з боку невідомих дронів-розвідників, які летіли з Угорщини.
Згодом глава МЗС Угорщини Петер Сійярто хамовито відповів на заяву українського президента Володимира Зеленського.
Глава МЗС України Андрій Сибіга відповів на закиди Сійярто.
Згодом Генштаб ЗСУ повідомив, що вранці 26 вересня 2025 року радіолокаційними засобами Збройних Сил України в повітряному просторі України над територією Закарпатської області було двічі зафіксовано проліт на різних висотах повітряного об’єкту типу дрон.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
чому не збили?
Треба в Берегове порядки наводити - там вже 95% всі на вугорському розмовляють, ще й роздачу паспортів згадати. Де СБУ???
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга опублікував мапу маршруту вторгнення безпілотника з Угорщини в повітряний простір України
Ще один придурок
Дронами переправляють товар різні контрабандисти,напр.Любителі запускають свої дрони,надто блогери,щоб познімати р.Тису з плавальниками в один бік,напр.
Варіантів маса,ні- так угорський,бо так рішив найвеличніший,щоб в черговий раз полаятись з країною НАТО,ніби на Сході вже все порішов,переводячи громадську увагу на Захід.