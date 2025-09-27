РУС
Дроны Венгрии залетели в Украину
Венгрия делает очень опасные вещи, прежде всего для себя, - Зеленский о провокациях с разведдроном

Президент Владимир Зеленский

Украинская сторона знает, что именно пытался найти венгерский разведывательный дрон над Закарпатьем

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Зеленский подтвердил, что был зафиксирован один венгерский разведывательный дрон над Украиной. Вооруженными силами и разведкой публично были продемонстрированы соответствующие доказательства, поскольку Венгрия пыталась обвинить Украину в "выдумках".

"Там все есть, зафиксировано перемещение в электронном виде, есть фото, есть там разные вещи. Поэтому я позитива с венгерской стороны, (я не о населении), от руководства Венгрии не вижу шагов навстречу. Но, безусловно, мы всегда готовы к диалогу", - сказал он.

Зеленский добавил, что очень важный момент - что именно искал венгерский дрон. И вот здесь Венгрия начинает делать очень опасные для нее вещи.

"Вот это очень важно, что разведчик венгерский изучает на территории Украины. Я, в принципе, понимаю, что. И считаю, что они делают очень опасные вещи. Очень опасные вещи, прежде всего для себя", - резюмировал президент.

Напомним, ранее 26 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские военные фиксировали нарушение воздушного пространства страны со стороны неизвестных дронов-разведчиков, которые летели из Венгрии.

Впоследствии глава МИД Венгрии Петер Сийярто хамовито ответил на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Глава МИД Украины Андрей Сибига ответил на упреки Сийярто.

Впоследствии Генштаб ВСУ сообщил, что утром 26 сентября 2025 года радиолокационными средствами Вооруженных Сил Украины в воздушном пространстве Украины над территорией Закарпатской области был дважды зафиксирован пролет на разных высотах воздушного объекта типа дрон.

Венгрия (2149) Зеленский Владимир (22072)
Топ комментарии
+1
а чого "передусім для себе"? Що ******* стане?
27.09.2025 17:04 Ответить
+1
Угорщина, Боба, робить те, що їй скажуть і кремлі!
27.09.2025 17:07 Ответить
а чого "передусім для себе"? Що ******* стане?
27.09.2025 17:04 Ответить
Орбану закон не писаний - дуркує на всью голову
27.09.2025 17:06 Ответить
Угорщина, Боба, робить те, що їй скажуть і кремлі!
27.09.2025 17:07 Ответить
У відповідь замість збиття розвідника-отримали відосик на поржать.
27.09.2025 17:09 Ответить
нелегитимный грозит члену НАТО?
27.09.2025 17:11 Ответить
Треба просити НАТО тимчасово призупинити дію п*ятої статті щодо цієї циганви на пару місяців.Цього часу та 3-4 бригади вистацчить,щоб привести до тями цих азіатів
27.09.2025 17:14 Ответить
Це країна НАТО та має свої військові операції якось узгоджувати з НАТО. НАТО і зараз мовчить?
27.09.2025 17:26 Ответить
Угорці ще ті повії В другу світову лягли під гітлера, нині - під *****. Такий це дрібненький нарід-повія, хто більше заплатить, під того і лягають.
27.09.2025 17:27 Ответить
ну і чому ти їх не спалив, бубсель, це ж над Україною було?
тільки після цього в тебе буде хочь якась підстава звинувачювати країни Европи.
27.09.2025 17:31 Ответить
лезбіяне - чого вам не сидиться спокійно?
27.09.2025 17:31 Ответить
"Мы знаем, шо вы знаете то, шо мы знаем". В некоторых случаях помогало, но не в этом.
27.09.2025 17:47 Ответить
а може ну його все в нахіба і знову на шашличню, ну за зеленою звичкою?
27.09.2025 17:52 Ответить
"Там все є"---немає тільки одного---знищення цього безпілотника. Проляпили,то признайтеся і не шукайте відмазки. Інших критикуємо,а на себе не дивимося.Потрібна відсіч не тільки язиком,а і рішучими справами Тоді і політика буде на висоті,бо ці угорці скоро нам сядуть на голови.
27.09.2025 17:58 Ответить
4 рази верховний, не покидай нас!
бо ми ж, та шо ми, весь світ без такого потужного лідора зовсім ніякий!
ленке штани ужми, моя жінка може перeстрочити весь цей ужас на шару,
а кращє зміни дізайнерів і собі і ленке.
не покидай нас!
27.09.2025 18:10 Ответить
 
 