Венгрия делает очень опасные вещи, прежде всего для себя, - Зеленский о провокациях с разведдроном

Украинская сторона знает, что именно пытался найти венгерский разведывательный дрон над Закарпатьем

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Зеленский подтвердил, что был зафиксирован один венгерский разведывательный дрон над Украиной. Вооруженными силами и разведкой публично были продемонстрированы соответствующие доказательства, поскольку Венгрия пыталась обвинить Украину в "выдумках".

"Там все есть, зафиксировано перемещение в электронном виде, есть фото, есть там разные вещи. Поэтому я позитива с венгерской стороны, (я не о населении), от руководства Венгрии не вижу шагов навстречу. Но, безусловно, мы всегда готовы к диалогу", - сказал он.

Зеленский добавил, что очень важный момент - что именно искал венгерский дрон. И вот здесь Венгрия начинает делать очень опасные для нее вещи.

"Вот это очень важно, что разведчик венгерский изучает на территории Украины. Я, в принципе, понимаю, что. И считаю, что они делают очень опасные вещи. Очень опасные вещи, прежде всего для себя", - резюмировал президент.

Ранее сообщалось, что Зеленский предостерег Венгрию от повтора инцидентов с дронами.

Напомним, ранее 26 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские военные фиксировали нарушение воздушного пространства страны со стороны неизвестных дронов-разведчиков, которые летели из Венгрии.

Впоследствии глава МИД Венгрии Петер Сийярто хамовито ответил на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Глава МИД Украины Андрей Сибига ответил на упреки Сийярто.

Впоследствии Генштаб ВСУ сообщил, что утром 26 сентября 2025 года радиолокационными средствами Вооруженных Сил Украины в воздушном пространстве Украины над территорией Закарпатской области был дважды зафиксирован пролет на разных высотах воздушного объекта типа дрон.

