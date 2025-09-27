УКР
Угорщина робить дуже небезпечні речі, передусім для себе, - Зеленський про провокації з розвіддроном

Президент Володимир Зеленський

Українська сторона знає, що саме намагався знайти угорський розвідувальний дрон над Закарпаттям

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зеленський підтвердив, що було зафіксовано один угорський розвідувальний дрон над Україною. Збройними силами та розвідкою публічно було продемонстровано відповідні докази, оскільки Угорщина намагалася звинуватити Україну у "вигадках".

"Там все є, зафіксоване переміщення в електронному виді, є фото, є там різні речі. Тому я позитива з угорської сторони, я не про населення, від керівництва Угорщини не бачу кроків назустріч. Але, безумовно, ми завжди готові до діалогу", - сказав він.

Зеленський додав, що дуже важливий момент - що саме шукав угорський дрон. І ось тут Угорщина починає робити дуже небезпечні для неї речі.

"Оце дуже важливо, що розвідник угорський вивчає на території України. Я, в принципі, розумію, що. І вважаю, що вони роблять дуже небезпечні речі. Дуже небезпечні речі, передусім для себе", - резюмував президент.

Також читайте: Міноборони Угорщини заявило, що не причетне до запуску дронів-розвідників в Україну

Раніше повідомлялося, що Зеленський застеріг Угорщину від повтору інцидентів із дронами.

Нагадаємо, раніше 26 вересня президент України Володимир Зеленський розповів, що українські військові фіксували порушення повітряного простору країни з боку невідомих дронів-розвідників, які летіли з Угорщини.

Згодом глава МЗС Угорщини Петер Сійярто хамовито відповів на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Глава МЗС України Андрій Сибіга відповів на закиди Сійярто.

Згодом Генштаб ЗСУ повідомив, що вранці 26 вересня 2025 року радіолокаційними засобами Збройних Сил України в повітряному просторі України над територією Закарпатської області було двічі зафіксовано проліт на різних висотах повітряного об’єкту типу дрон.

Дивіться також: Дрон з Угорщини двічі пролетів на різних висотах над Закарпаттям, - Генштаб. КАРТА

