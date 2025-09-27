РУС
Новости Дроны Венгрии залетели в Украину
Сийярто об обнародованном маршруте венгерского дрона над Украиной: Это фейк!

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на обнародованный главой МИД Украины Андреем Сибигой маршрут венгерского беспилотника, который нарушил украинское воздушное пространство, назвав его "фейком".

Об этом Сийярто написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Так, Сийярто на публикацию Сибиги написал короткий комментарий: "Это фейк! Не стоит себя дискредитировать!".

Читайте: Венгрия делает очень опасные вещи, прежде всего для себя, - Зеленский о провокациях с разведдроном

Сьиярто о маршруте венгерских дронов над Украиной

Ранее сегодня министр иностранных дел Украины Андрей Сибига опубликовал карту маршрута вторжения беспилотника из Венгрии в воздушное пространство Украины.

Напомним, 26 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские военные фиксировали нарушение воздушного пространства страны со стороны неизвестных дронов-разведчиков, которые летели из Венгрии.

Впоследствии глава МИД Венгрии Петер Сийярто хамовито ответил на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Глава МИД Украины Андрей Сибига ответил на упреки Сийярто.

Впоследствии Генштаб ВСУ сообщил, что утром 26 сентября 2025 года радиолокационными средствами Вооруженных Сил Украины в воздушном пространстве Украины над территорией Закарпатской области был дважды зафиксирован пролет на разных высотах воздушного объекта типа дрон.

Венгрия (2149) Сибига Андрей (656) Сийярто Петер (376) дроны (4835)
Топ комментарии
+8
нас там нет
27.09.2025 19:01 Ответить
27.09.2025 19:01 Ответить
+3
А ты с борбаном не фейк?
27.09.2025 19:13 Ответить
27.09.2025 19:13 Ответить
+3
теж думаю, що сіярта це брехливий прикацаплений fake!
27.09.2025 19:17 Ответить
27.09.2025 19:17 Ответить
нас там нет
27.09.2025 19:01 Ответить
27.09.2025 19:01 Ответить
Навіщо оправдання?
27.09.2025 19:04 Ответить
27.09.2025 19:04 Ответить
посцяти, то йди. Скоро.
27.09.2025 19:03 Ответить
27.09.2025 19:03 Ответить
Будем мочіть в параше. Ваш куйло призвал.
27.09.2025 19:06 Ответить
27.09.2025 19:06 Ответить
То псц,міністри мзс зійшлися на фейках-один одному не дарує.
27.09.2025 19:10 Ответить
27.09.2025 19:10 Ответить
А ты с борбаном не фейк?
27.09.2025 19:13 Ответить
27.09.2025 19:13 Ответить
Сіярто, московіти своєю брехнею, загнали у куток і поставили раком, перед усим Світом!!!
27.09.2025 19:15 Ответить
27.09.2025 19:15 Ответить
теж думаю, що сіярта це брехливий прикацаплений fake!
27.09.2025 19:17 Ответить
27.09.2025 19:17 Ответить
почекай гнати сіярто- пройде тиждень й вовці дадуть текст зачитати під "вихід з циганочкою " ...

на кшалт заяви -У Польщу 10 вересня летіли 92 російські дрони, 19 - долетіли, решту ми збили, - Зеленський!!!
27.09.2025 19:25 Ответить
27.09.2025 19:25 Ответить
27.09.2025 19:28 Ответить
27.09.2025 19:28 Ответить
вовка працює вже українською Маргаритою Сімонян

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОПЕРЕДИВ, ЩО СКОРОЧЕННЯ ДОХОДІВ РФ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ БУНТИ
27.09.2025 19:28 Ответить
27.09.2025 19:28 Ответить
Насрато! На твій висер.
27.09.2025 19:30 Ответить
27.09.2025 19:30 Ответить
Тому що дрон був кацапській.
27.09.2025 19:31 Ответить
27.09.2025 19:31 Ответить
.
27.09.2025 19:31 Ответить
27.09.2025 19:31 Ответить
пара "туристов"- рашистов могли запустить дрон с территории Венгрии, из какого нибудь леса ....
сийярто по определению не может знать , фейк это или не фейк...
27.09.2025 19:34 Ответить
27.09.2025 19:34 Ответить
Тоді розбомбити нафтопровід і сказати «це не ми, ви всьо врьоті». Пригадується, як іранський міністр МЗС ****** Україні «що вони тут ні при чом». Просто в тупу бреше, на чорне каже біле. Це не міністри МЗС, якісь міністри піздєжа
27.09.2025 19:35 Ответить
27.09.2025 19:35 Ответить
"Мадьяр", надайте дронову відповідь цьому конченому пропарашному мудьЯру - покемону.
27.09.2025 19:45 Ответить
27.09.2025 19:45 Ответить
можна було виділити один з тисячи дронів-перехоплювачів, перехопити його та показати дрон, а не малюнок
27.09.2025 19:45 Ответить
27.09.2025 19:45 Ответить
Ну хтоб сумнівався,карлик навчив як потрібно себе вести в таких ситуаціях. Те саме і піськов заявляв про дрони в Польщу і Естонію,як під копірку.
27.09.2025 19:51 Ответить
27.09.2025 19:51 Ответить
 
 