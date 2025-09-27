УКР
Сійярто про оприлюднений маршрут угорського дрона над Україною: Це фейк!

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на оприлюднений главою МЗС України Андрієм Сибігою маршрут угорського безпілотника, який порушив український повітряний простір, назвавши його "фейком".

Про це Сійярто написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Так, Сійярто на публікацію Сибіги написав короткий коментар: "Це фейк! Не варто себе дискредитувати!".

Читайте: Угорщина робить дуже небезпечні речі, передусім для себе, - Зеленський про провокації з розвіддроном

Сійярто про маршрут угорських дронів над Україною

Раніше сьогодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга опублікував мапу маршруту вторгнення безпілотника з Угорщини в повітряний простір України.

Нагадаємо, 26 вересня президент України Володимир Зеленський розповів, що українські військові фіксували порушення повітряного простору країни з боку невідомих дронів-розвідників, які летіли з Угорщини.

Згодом глава МЗС Угорщини Петер Сійярто хамовито відповів на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Глава МЗС України Андрій Сибіга відповів на закиди Сійярто.

Згодом Генштаб ЗСУ повідомив, що вранці 26 вересня 2025 року радіолокаційними засобами Збройних Сил України в повітряному просторі України над територією Закарпатської області було двічі зафіксовано проліт на різних висотах повітряного об’єкту типу дрон.

Угорщина Сибіга Андрій Сійярто Петер дрони
+11
нас там нет
показати весь коментар
27.09.2025 19:01 Відповісти
+4
теж думаю, що сіярта це брехливий прикацаплений fake!
показати весь коментар
27.09.2025 19:17 Відповісти
+4
пара "туристов"- рашистов могли запустить дрон с территории Венгрии, из какого нибудь леса ....
сийярто по определению не может знать , фейк это или не фейк...
показати весь коментар
27.09.2025 19:34 Відповісти
нас там нет
показати весь коментар
27.09.2025 19:01 Відповісти
Навіщо оправдання?
показати весь коментар
27.09.2025 19:04 Відповісти
посцяти, то йди. Скоро.
показати весь коментар
27.09.2025 19:03 Відповісти
Будем мочіть в параше. Ваш куйло призвал.
показати весь коментар
27.09.2025 19:06 Відповісти
То псц,міністри мзс зійшлися на фейках-один одному не дарує.
показати весь коментар
27.09.2025 19:10 Відповісти
А ты с борбаном не фейк?
показати весь коментар
27.09.2025 19:13 Відповісти
Сіярто, московіти своєю брехнею, загнали у куток і поставили раком, перед усим Світом!!!
показати весь коментар
27.09.2025 19:15 Відповісти
теж думаю, що сіярта це брехливий прикацаплений fake!
показати весь коментар
27.09.2025 19:17 Відповісти
почекай гнати сіярто- пройде тиждень й вовці дадуть текст зачитати під "вихід з циганочкою " ...

на кшалт заяви -У Польщу 10 вересня летіли 92 російські дрони, 19 - долетіли, решту ми збили, - Зеленський!!!
показати весь коментар
27.09.2025 19:25 Відповісти
показати весь коментар
27.09.2025 19:28 Відповісти
вовка працює вже українською Маргаритою Сімонян

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОПЕРЕДИВ, ЩО СКОРОЧЕННЯ ДОХОДІВ РФ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ БУНТИ
показати весь коментар
27.09.2025 19:28 Відповісти
Насрато! На твій висер.
показати весь коментар
27.09.2025 19:30 Відповісти
Тому що дрон був кацапській.
показати весь коментар
27.09.2025 19:31 Відповісти
.
показати весь коментар
27.09.2025 19:31 Відповісти
пара "туристов"- рашистов могли запустить дрон с территории Венгрии, из какого нибудь леса ....
сийярто по определению не может знать , фейк это или не фейк...
показати весь коментар
27.09.2025 19:34 Відповісти
Тоді розбомбити нафтопровід і сказати «це не ми, ви всьо врьоті». Пригадується, як іранський міністр МЗС ****** Україні «що вони тут ні при чом». Просто в тупу бреше, на чорне каже біле. Це не міністри МЗС, якісь міністри піздєжа
показати весь коментар
27.09.2025 19:35 Відповісти
Это прпвильный был бы поступок!яб уже давно так сделал!
показати весь коментар
27.09.2025 20:14 Відповісти
"Мадьяр", надайте дронову відповідь цьому конченому пропарашному мудьЯру - покемону.
показати весь коментар
27.09.2025 19:45 Відповісти
можна було виділити один з тисячи дронів-перехоплювачів, перехопити його та показати дрон, а не малюнок
показати весь коментар
27.09.2025 19:45 Відповісти
Ну хтоб сумнівався,карлик навчив як потрібно себе вести в таких ситуаціях. Те саме і піськов заявляв про дрони в Польщу і Естонію,як під копірку.
показати весь коментар
27.09.2025 19:51 Відповісти
Сіярта-фуярта... Югра, коротше...
показати весь коментар
27.09.2025 19:56 Відповісти
У ЗЕбобіків чергове загострення,носяться з тим дроном,як курка з крашанкою,гірше кацапів!
показати весь коментар
27.09.2025 20:01 Відповісти
зелені дрони орбана-нас там ніт
показати весь коментар
27.09.2025 20:10 Відповісти
ну канэшна фейк, просто дали возможность руснявым покемонам со своей границы залететь на разведку и их армия не в курсе и лобатый не при делах. клоуну бл
показати весь коментар
27.09.2025 20:20 Відповісти
 
 