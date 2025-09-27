Сійярто про оприлюднений маршрут угорського дрона над Україною: Це фейк!

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на оприлюднений главою МЗС України Андрієм Сибігою маршрут угорського безпілотника, який порушив український повітряний простір, назвавши його "фейком".

Про це Сійярто написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Так, Сійярто на публікацію Сибіги написав короткий коментар: "Це фейк! Не варто себе дискредитувати!".

Читайте: Угорщина робить дуже небезпечні речі, передусім для себе, - Зеленський про провокації з розвіддроном

Раніше сьогодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга опублікував мапу маршруту вторгнення безпілотника з Угорщини в повітряний простір України.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Нагадаємо, 26 вересня президент України Володимир Зеленський розповів, що українські військові фіксували порушення повітряного простору країни з боку невідомих дронів-розвідників, які летіли з Угорщини.

Згодом глава МЗС Угорщини Петер Сійярто хамовито відповів на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Глава МЗС України Андрій Сибіга відповів на закиди Сійярто.

Згодом Генштаб ЗСУ повідомив, що вранці 26 вересня 2025 року радіолокаційними засобами Збройних Сил України в повітряному просторі України над територією Закарпатської області було двічі зафіксовано проліт на різних висотах повітряного об’єкту типу дрон.