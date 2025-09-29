УКР
Новини Дрони Угорщини залетіли в Україну
4 160 31

Орбан про заліт угорських дронів: Це не має значення. Україна не є суверенною

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан вперше прокоментував порушення повітряного простору України угорськими дронами-розвідниками, заявивши, що наша країна "не є незалежною й суверенною".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це угорський міністр сказав у подкасті Harcosok órája.

Орбан заявив, що Угорщина не має наміру нападати на Україну, а українському президенту Володимиру Зеленському потрібно більше турбуватись про ситуацію на сході.

"Україна воює не з Угорщиною, а з Росією. Їй треба зосередитись на дронах на східному кордоні, бо тут країни НАТО. Україна –– це тил безпеки. Звідси на неї ніхто не нападе. Не розумію, чому поляки, румуни, угорці, словаки чи болгари хотіли б на них напасти. Тож це все –– просто вигадка. Це взагалі не має значення. Я вірю уряду, але навіть якщо дрон залетів на кілька метрів –– то й що? Україна не є незалежною країною. Україна не є суверенною державою. Хіба ми утримуємо Україну? Її утримує Захід. Ми даємо їй зброю. Україна не має поводитися, ніби вона суверенна", - сказав він.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

За словами Орбана, "якщо Захід вирішить, що завтра не дасть жодного форинта, Україна може збанкрутувати".

"Вона втратила п'яту частину території у війні з росіянами. Росіяни в них це забрали. Там суверенітет закінчився. Ми утримуємо решту території? Треба серйозніше ставитись, 2-3 угорські дрони — не те, чим має перейматися Україна, тут не її вороги", - каже угорський прем'єр.

Орбан також риторично спитав, за чим Росія могла б шпигувати за допомогою угорських дронів на Закарпатті, якщо лінія фронту пролягає на сході України.

Що передувало?

Нагадаємо, 26 вересня президент України Володимир Зеленський розповів, що українські військові фіксували порушення повітряного простору країни з боку невідомих дронів-розвідників, які летіли з Угорщини.

Згодом глава МЗС Угорщини Петер Сійярто хамовито відповів на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Глава МЗС України Андрій Сибіга відповів на закиди Сійярто.

Згодом Генштаб ЗСУ повідомив, що вранці 26 вересня 2025 року радіолокаційними засобами Збройних Сил України в повітряному просторі України над територією Закарпатської області було двічі зафіксовано проліт на різних висотах повітряного об’єкту типу дрон.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга опублікував мапу маршруту вторгнення безпілотника з Угорщини в повітряний простір України.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на оприлюднений главою МЗС України Андрієм Сибігою маршрут угорського безпілотника, який порушив український повітряний простір, назвавши його "фейком".

Автор: 

Угорщина (2513) Орбан Віктор (641) дрони (5783)
Топ коментарі
+21
чергове підарське дно особисто орбана пробито знов
29.09.2025 16:46 Відповісти
+17
Орган, а хто ж утримує Угорщину?
29.09.2025 16:49 Відповісти
+15
"Її утримує Захід. Ми даємо їй зброю"

Хто це "ми"? Угорщина нікому нічого не дає, а є паразитом, що витягує гроші з ЄС і намагається блокувати будь-яку допомогу Україні.
29.09.2025 16:53 Відповісти
чергове підарське дно особисто орбана пробито знов
29.09.2025 16:46 Відповісти
пора яйця цигану все таки відкрамсати
29.09.2025 16:54 Відповісти
росія могла шпигувати за стоянками F-16, за складами зброї, за оборонними виробництвами по яким потім наносяться ракетні та повітряні удари, а це дуже важлива інформація під час війни і якщо Угорщина не контролює свій повітряний простір і не знає хто і що запускає через кордон, то це Угорщина не є суверенною державою!
29.09.2025 17:15 Відповісти
Орган, а хто ж утримує Угорщину?
29.09.2025 16:49 Відповісти
Та вони смокчуть і у ЄС і у кацапів...
29.09.2025 17:14 Відповісти
А хто ти така жаба-ропуха щоб вирішувать хто є Україна.
29.09.2025 16:49 Відповісти
Що кремль сказав - те воно й повторило
29.09.2025 16:58 Відповісти
Жаба зовсім бкреги поплутада. Мразота кончена.
29.09.2025 16:50 Відповісти
Геть їб..нувся
29.09.2025 16:51 Відповісти
"Її утримує Захід. Ми даємо їй зброю"

Хто це "ми"? Угорщина нікому нічого не дає, а є паразитом, що витягує гроші з ЄС і намагається блокувати будь-яку допомогу Україні.
29.09.2025 16:53 Відповісти
це говорить премьер, країна якого без дотацій з ЄС не живе вже понат 15 років
29.09.2025 16:54 Відповісти
Це вже занадто і вийде тобі так чі інакше боком!
29.09.2025 16:54 Відповісти
Гірше Чубчика. Той хоч виправляється потроху...
29.09.2025 16:55 Відповісти
Пора садити орбана на самокат, бажано разом з сіярто.
29.09.2025 16:58 Відповісти
тобто до сусіди вдерлися грабіжники, деруть, все що можна, а орбанчато такий собі - а, піду подивлюсь, - може і собі щось взяти, хату все одно розносять...
29.09.2025 16:58 Відповісти
Так воно ж Західну Україну відгризти хоче. пуйло ж пообіцяло.
29.09.2025 17:11 Відповісти
Йой, не даремно у нас створюються Штурмові війська... Шкода тільки, що жаб"яче болото входить до юрисдикції НАТО і ЄС.
29.09.2025 17:01 Відповісти
29.09.2025 17:02 Відповісти
А за такі речі можна було б і до відповідальності притягнути через суд.
29.09.2025 17:03 Відповісти
До повномасштабного вторгнення касапів Україна була самодостатньою країною; а от Орбан вже 15 років (своїм другим прем'єрством) - завжди смоктав (і зараз смокче) обидвох, і Євросоюз, і *****.
29.09.2025 17:04 Відповісти
Це той пристосуванець що лиже і смокче відразу з двох сисьок- Євросоюзу і кремля, і повністью від них залежить , щось тут патякає про незалежність і суверенність? Пихате, нахабне і нікчемне створіння.....Орбан вже давно відкрито виконує і відпрацьовує роль «крота» путіна в Євросоюзі....І він зараз відверто поводить себе на міжнародній арені так, ніби він і є насправді уповноваженим представником російського диктатора . Ставлення угорського прем'єр-міністра орбана до України усім добре відоме. Як тільки в Європейському Союзі, чи НАТО мова заходить про допомогу Україні у її війні з росією, як тут відразу ж з'являється як чорт із табакерки орбан, який миттєво висуває купу надуманих причин, чому ці структури мусять відмовити Українській державі. Варто лише пригадати, які коники він постійно викидає під час головування Угорщини в Євросоюзі.....«Орбанізм» - це ракова пухлина у спільному європейському організмі... Але не дивлячись на це Євросоюз дивно дуже слабо реагує, що в його лавах перебуває політик, котрий неприховано працює на інтереси росії. Майбутнім історикам доведеться скрупульозно досліджувати сумнівну спадщину цього заангажованого слуги москви...
29.09.2025 17:04 Відповісти
Мразота кончена. Ну що ви домоглися своїми розмовами і переговорами з цим падлом?
29.09.2025 17:06 Відповісти


Претензії Угрів до сусідніх країн в %% до їх території. Туранські зайди в Європу ніяк не угомоняться. Ох і правий був друг Швейка сапер Водічка...
29.09.2025 17:07 Відповісти
Орбан рідкісний піТТор , так як не каже правди про те ,
що Угорщина тримається на дотаціях ЄС , а
виродок Орбан і Сіярто набивають кишені баблом із кацапії ,
щоби нападати на нашу краіну і нести всяку нісенітницю
про Украіну !!
29.09.2025 17:07 Відповісти
Керівництво Угорщини грає дурника, типа ну да, дрони наші, але ми не воюємо. Ну якщо орбан таке кукурікає, то потрібно і нам звізданути по "дружбі" на кацапській території і сказати, що ми також з ними не воюємо, а що розфігачили "дружбу" так це на території не угорців а кацапії. Бачу, як орбан завиє.
29.09.2025 17:08 Відповісти
З першого дня агресії, потрібно було не співчуття слухати,а тикати в обличчя,в першу чергу США і особисто Клінтону, текст меморандуму,хоча я розумію,що юр.сили він немає,але все одно потрібно було тикати і тикати!!!
29.09.2025 17:09 Відповісти
... пахне лаптями гуляш .
29.09.2025 17:09 Відповісти
Що за вереск з території -паразита Євросоюзу?
29.09.2025 17:09 Відповісти
Вугорська жаба забула що вона сама ніхто. Розтяглася на шпагаті між Сосією і Європою і клянчить у всіх гроші і ресурси. І якщо вугорська жаба не дала Україні жодної військової допомоги яке вона має право щось патякати про те що воно там щось утримує Україну
29.09.2025 17:09 Відповісти
Ах ти ж жаба ********** яка сосе і у ЄС і *****! Дотаційна країна яка всю свою історію у кого смоктала! Вас підарів взяли в ЄС тільки по причині вашого географічного положення!
29.09.2025 17:11 Відповісти
а чому ми не ******* ті дрони?
29.09.2025 17:16 Відповісти
 
 