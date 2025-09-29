Орбан про заліт угорських дронів: Це не має значення. Україна не є суверенною

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан вперше прокоментував порушення повітряного простору України угорськими дронами-розвідниками, заявивши, що наша країна "не є незалежною й суверенною".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це угорський міністр сказав у подкасті Harcosok órája.

Орбан заявив, що Угорщина не має наміру нападати на Україну, а українському президенту Володимиру Зеленському потрібно більше турбуватись про ситуацію на сході.

"Україна воює не з Угорщиною, а з Росією. Їй треба зосередитись на дронах на східному кордоні, бо тут країни НАТО. Україна –– це тил безпеки. Звідси на неї ніхто не нападе. Не розумію, чому поляки, румуни, угорці, словаки чи болгари хотіли б на них напасти. Тож це все –– просто вигадка. Це взагалі не має значення. Я вірю уряду, але навіть якщо дрон залетів на кілька метрів –– то й що? Україна не є незалежною країною. Україна не є суверенною державою. Хіба ми утримуємо Україну? Її утримує Захід. Ми даємо їй зброю. Україна не має поводитися, ніби вона суверенна", - сказав він.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

За словами Орбана, "якщо Захід вирішить, що завтра не дасть жодного форинта, Україна може збанкрутувати".

"Вона втратила п'яту частину території у війні з росіянами. Росіяни в них це забрали. Там суверенітет закінчився. Ми утримуємо решту території? Треба серйозніше ставитись, 2-3 угорські дрони — не те, чим має перейматися Україна, тут не її вороги", - каже угорський прем'єр.

Орбан також риторично спитав, за чим Росія могла б шпигувати за допомогою угорських дронів на Закарпатті, якщо лінія фронту пролягає на сході України.

Читайте також: Сійярто про оприлюднений маршрут угорського дрона над Україною: Це фейк!

Що передувало?

Нагадаємо, 26 вересня президент України Володимир Зеленський розповів, що українські військові фіксували порушення повітряного простору країни з боку невідомих дронів-розвідників, які летіли з Угорщини.

Згодом глава МЗС Угорщини Петер Сійярто хамовито відповів на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Глава МЗС України Андрій Сибіга відповів на закиди Сійярто.

Згодом Генштаб ЗСУ повідомив, що вранці 26 вересня 2025 року радіолокаційними засобами Збройних Сил України в повітряному просторі України над територією Закарпатської області було двічі зафіксовано проліт на різних висотах повітряного об’єкту типу дрон.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга опублікував мапу маршруту вторгнення безпілотника з Угорщини в повітряний простір України.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на оприлюднений главою МЗС України Андрієм Сибігою маршрут угорського безпілотника, який порушив український повітряний простір, назвавши його "фейком".

Читайте також: Угорщина робить дуже небезпечні речі, передусім для себе, - Зеленський про провокації з розвіддроном