Дания имеет право сбивать дроны РФ, нарушающие воздушное пространство ЕС, - Фредериксен

Глава правительства Дании Метте Фредериксен заявила, что страна имеет право сбивать беспилотники России, которые нарушают воздушное пространство ЕС.

Фредериксен отметила, что Европа сейчас сталкивается с самой напряженной ситуацией безопасности со времен Второй мировой войны, а действия РФ с применением дронов являются частью гибридной войны.

"Бесспорно, я хочу, чтобы мы перевооружались, закупали больше оружия, но надо быть прозрачными и откровенными: в гибридной войне невозможно защититься полностью от всех типов угроз, с которыми мы сталкиваемся одновременно", - пояснила она.

По ее словам, важно, чтобы страны-члены ЕС действовали единым фронтом: "Сегодня это может быть Польша, завтра Дания, а через неделю - кто-то еще".

Кроме того, Фредериксен поддержала идею более активного использования замороженных активов РФ для поддержки Украины, однако отметила, что остаются нерешенные юридические вопросы.

