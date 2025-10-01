РУС
Нарушение полетов самолетов рф
Дания имеет право сбивать дроны РФ, нарушающие воздушное пространство ЕС, - Фредериксен

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен

Глава правительства Дании Метте Фредериксен заявила, что страна имеет право сбивать беспилотники России, которые нарушают воздушное пространство ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Фредериксен отметила, что Европа сейчас сталкивается с самой напряженной ситуацией безопасности со времен Второй мировой войны, а действия РФ с применением дронов являются частью гибридной войны.

"Бесспорно, я хочу, чтобы мы перевооружались, закупали больше оружия, но надо быть прозрачными и откровенными: в гибридной войне невозможно защититься полностью от всех типов угроз, с которыми мы сталкиваемся одновременно", - пояснила она.

По ее словам, важно, чтобы страны-члены ЕС действовали единым фронтом: "Сегодня это может быть Польша, завтра Дания, а через неделю - кто-то еще".

Кроме того, Фредериксен поддержала идею более активного использования замороженных активов РФ для поддержки Украины, однако отметила, что остаются нерешенные юридические вопросы.

