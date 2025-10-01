Война в Украине - это попытка России угрожать всем нам, - премьер Дании Фредериксен

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен считает, что на войну в Украине нужно смотреть не как на войну в европейской стране, а как на попытку России угрожать всей Европе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она сказала в среду в Копенгагене перед началом неформального заседания Европейского совета, который Дания принимает на правах председательствующего в ЕС государства. В четверг в Копенгагене состоится саммит Европейского политического сообщества.

"Наша главная задача и наша главная цель, конечно, обсуждение вопросов безопасности и оборонного сдерживания, включая беспилотники, и помощь Украине. Также вопрос миграции будет внесен в повестку дня", - отметила Фредериксен относительно повестки дня заседания Совета.

Относительно поддержки Данией предложения Европейской комиссии относительно так называемых репарационных кредитов Украине, которые будут базироваться на иммобилизованных российских активах, глава датского правительства сказала: "Да, поддерживаем. Мы поддерживали на протяжении всей этой войны то, что Европа должна делать больше, также по вопросу финансирования, и я думаю, что идея Комиссии на самом деле является достаточно хорошим путем вперед".

В то же время Фредериксен отметила, что "есть некоторые юридические вопросы, которые нужно поставить".

"Я уверена, что мы найдем выход из этого вопроса, но сама идея использования замороженных активов, я думаю, является хорошей идеей", - добавила она.

Премьер особо подчеркнула необходимость единства среди государств-членов ЕС.

"В этом вопросе должна быть общая европейская цель. Иначе мы будем разделены, и это неправильный путь для Европы. Я думаю, что нам нужно оставить нашу национальную перспективу, разговоры о безопасности в Европе, и посмотреть на гибридную войну, которая продолжается, и посмотреть на войну в Украине не как на войну в европейской стране, Украине, а как на попытку России угрожать всем нам. Если смотреть на Украину с европейской, а не с национальной точки зрения, если смотреть на Россию и гибридную войну с европейской перспективы, а не с собственной национальной точки зрения, тогда, я думаю, все должны быть на одной волне, что мы должны перевооружиться все", - уверена она.

Фредериксен выразила надежду, что "теперь все осознают, что существует гибридная война, и сегодня это Польша, на следующий день Дания, а на следующей неделе, вероятно, где-то еще. Поэтому я смотрю на это с европейской точки зрения. Есть только одна страна, которая готова нам угрожать, и это Россия, и поэтому нам нужен очень сильный ответ.

По ее мнению, ЕС должен не только делать больше, но и осознавать, что эта гибридная война "заключается в угрозах нам и совершении всевозможных преступлений".

"Я думаю, это серьезно. Я думаю, что война в Украине очень серьезная. Когда я смотрю на Европу сегодня, я думаю, что мы находимся в самой сложной и опасной ситуации со времен окончания Второй мировой войны", - подчеркнула Фредериксен.

Она также утвердительно ответила на вопрос о возможности сбивать дроны.

"Я поддерживаю то, чтобы у Дании был мандат попытаться их сбить", - сказала глава правительства Дании.