Війна в Україні - це спроба Росії погрожувати всім нам, - прем’єрка Данії Фредеріксен

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен вважає, що на війну в Україні потрібно дивитися не як на війну в європейській країні, а як на спробу Росії погрожувати всій Європі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це вона сказала у середу в Копенгагені перед початком неформального засідання Європейської ради, який Данія приймає на правах головуючої в ЄС держави. У четвер в Копенгагені відбудеться саміт Європейської політичної спільноти.

"Наше головне завдання та наша головна мета, звичайно, обговорення питань безпеки та оборонного стримування, включаючи безпілотники, та допомогу Україні. Також питання міграції буде внесено до порядку денного", - зазначила Фредеріксен щодо порядку денного засідання Ради.

Стосовно підтримки Данією пропозиції Європейської комісії щодо так званих репараційних кредитів Україні, які будуть базуватися на іммобілізованих російських активах, глава данського уряду сказала: "Так, підтримуємо. Ми підтримували протягом усієї цієї війни те, що Європа повинна робити більше, також щодо питання фінансування, і я думаю, що ідея Комісії насправді є досить хорошим шляхом вперед".

Водночас Фредеріксен зауважила, що "є деякі юридичні питання, які потрібно поставити".

"Я впевнена, що ми знайдемо вихід з цього питання, але сама ідея використання заморожених активів, я думаю, є гарною ідеєю", - додала вона.

Прем’єрка особливо наголосила на необхідності єдності серед держав-членів ЄС.

"У цьому питанні має бути спільна європейська мета. Інакше ми будемо розділені, і це неправильний шлях для Європи. Я думаю, що нам потрібно залишити нашу національну перспективу, розмови про безпеку в Європі, і подивитися на гібридну війну, яка триває, і подивитися на війну в Україні не як на війну в європейській країні, Україні, а як на спробу Росії погрожувати всім нам. Якщо дивитися на Україну з європейської, а не з національної точки зору, якщо дивитися на Росію та гібридну війну з європейської перспективи, а не з власної національної точки зору, тоді, я думаю, всі повинні бути на одній хвилі, що ми повинні переозброїтися всі", - впевнена вона.

Фредеріксен висловила сподівання, що "тепер усі усвідомлюють, що існує гібридна війна, і сьогодні це Польща, наступного дня Данія, а наступного тижня, ймовірно, десь ще. Тож я дивлюся на це з європейської точки зору. Є лише одна країна, яка готова нам погрожувати, і це Росія, і тому нам потрібна дуже сильна відповідь.

На її думку, ЄС повинен не тільки робити більше, але й усвідомлювати, що ця гібридна війна "полягає в погрозах нам та скоєнні всіляких злочинів".

"Я думаю, це серйозно. Я думаю, що війна в Україні дуже серйозна. Коли я дивлюся на Європу сьогодні, я думаю, що ми перебуваємо в найскладнішій та найнебезпечнішій ситуації з часів закінчення Другої світової війни", - наголосила Фредеріксен.

Вона також ствердно відповіла на запитання щодо можливості збивати дрони.

"Я підтримую те, щоб у Данії був мандат спробувати їх збити", - сказала глава уряду Данії.