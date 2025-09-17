Данія вперше придбає далекобійну високоточну зброю через загрозу з боку Росії, - Фредеріксен

Данія ухвалила рішення вперше закупити високоточну зброю далекого радіусу дії - йдеться про ракети та безпілотники.

Про це заявила прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

За словами Фредеріксен, це є "зміною парадигми", адже нинішня протиповітряна оборона Данії не є достатньо сильною. Нове озброєння має дозволити країні вражати цілі на великих відстанях і протидіяти ракетним загрозам.

"Росія випробовує нас. Вони випробовують нашу єдність", - заявила прем’єрка, підкресливши, що конкретної прямої загрози для Данії наразі немає.

Рішення було ухвалене за рекомендацією начальника оборони та міністра оборони Троельса Лунда Поульсена. Фредеріксен наголосила, що Росія залишатиметься довготривалою загрозою для Данії та Європи, а це рішення відображає серйозне сприйняття безпекової ситуації у Східній Європі та потенційних викликів в Атлантиці.

