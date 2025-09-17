Дания впервые приобретет дальнобойное высокоточное оружие из-за угрозы со стороны России, - Фредериксен

Дания приняла решение впервые закупить высокоточное оружие дальнего радиуса действия - речь идет о ракетах и беспилотниках.

Об этом заявила премьер-министр Метте Фредериксен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

По словам Фредериксен, это является "изменением парадигмы", ведь нынешняя противовоздушная оборона Дании не является достаточно сильной. Новое вооружение должно позволить стране поражать цели на больших расстояниях и противодействовать ракетным угрозам.

"Россия испытывает нас. Они испытывают наше единство", - заявила премьер, подчеркнув, что конкретной прямой угрозы для Дании пока нет.

Решение было принято по рекомендации начальника обороны и министра обороны Троэльса Лунда Поульсена. Фредериксен подчеркнула, что Россия будет оставаться долговременной угрозой для Дании и Европы, а это решение отражает серьезное восприятие ситуации безопасности в Восточной Европе и потенциальных вызовов в Атлантике.

