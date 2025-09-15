РУС
Италия не готова к нападению со стороны России или другой страны, - министр обороны Крозетто

Министр обороны Италии Гвидо Кроцетто

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто считает, что его страна сейчас не готова к нападению со стороны России или любого другого государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, его слова приводит медиа ANSA.

"Мы не готовы к нападению России или любой другой страны, я говорю об этом уже давно. Я считаю, что мы обязаны обеспечить нашей стране возможность защитить себя, если какой-то сумасшедший решит напасть на нас", - подчеркнул Крозетто.

По его словам, речь идет не только о российском диктаторе Владимире Путине, а о любом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Италии Таяни о мире в Украине: Ничего конкретного до Рождества не произойдет

"Мы не готовы, потому что за последние 20 лет мы не инвестировали больше в оборону, и поэтому эти 20 лет невозможно наверстать за год или два", - уточнил министр обороны Италии.

Крозетто отметил, что Италия входит в число стран, которые больше всего внесли в НАТО на восточном фланге, однако государство имеет еще и южный фланг.

"Поэтому я считаю, что наш вклад на восточном фланге является достаточным. Если нам нужно его увеличить, нас официально попросят: по этому вопросу на сегодня я видел только заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте, но не официальный запрос в Италию. Если нас попросят, мы решим", - добавил глава Минобороны Италии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воздушный щит НАТО, который в теории выглядит грозно, на самом деле является несовершенным, - The Economist

Италия (1688) нападение (2249) НАТО (10311) россия (97203)
+3
А тоді - для чого потрібен цей міністр оборони? → Щоб публічно визнати свою нікчемність , і нікчемність своєї держави в тому числі ?
15.09.2025 21:20 Ответить
+2
ось вам правда чому ес вигідно продовження війни,їм це значно дешевше
15.09.2025 21:08 Ответить
+2
Типа Украина была готова …
15.09.2025 21:14 Ответить
ось вам правда чому ес вигідно продовження війни,їм це значно дешевше
15.09.2025 21:08 Ответить
Авжеж, Італія є зразковим та потужним членом НАТО, зі виконаними всіма вимогами до членства...
15.09.2025 21:10 Ответить
"Si vis pacem, para bellum"- кому цього не знати ....
15.09.2025 21:10 Ответить
Типа Украина была готова …
15.09.2025 21:14 Ответить
Гораздо больше.
В районах Авдеевки, Бахмута и др. были построены капитальные оборонительные сооружения, которые россия не могла взять годами, имея ракеты, Фабы, крупнокалиберную артиллерию.
А чего стоит только 8-ми летний боевой опыт атошников?
Ведь они фактически и сорвали блиц-криг пуйла.
15.09.2025 21:32 Ответить
А тоді - для чого потрібен цей міністр оборони? → Щоб публічно визнати свою нікчемність , і нікчемність своєї держави в тому числі ?
15.09.2025 21:20 Ответить
Италия никогда не была готова к обороне. Что кельты сжигали Рим, что Ганнибал 10 лет гонял по Италии туда сюда
15.09.2025 21:24 Ответить
По перше в той період історії коли кельти палили Рим займав якусь частину Італії а не її всю , по друге римляни тоді ше не провели реформу армії і билися як греки фалангою - а фаланга македонцям не сильно допомогла коли кельти вторглися на Балкани через два століття ( кельти доті зупинилися аж в Галатії - а це на теперка центр Туречинни ), по третє Ганібал ганявся але в римлян в той час союзники покинули - а от коли вони з созниками розібралися то потім висадилися в Іберії і почали відвоювувати те шо Карфаген завоював ( а там були срібні рудники і ше багато чого цінного ). Такшо ви якби трішечки неправі - зовсім трішечки .
15.09.2025 22:45 Ответить
правий фланг, лівий фланг.. шизофренія процвітає, йому вже мариться , що він воевав...
15.09.2025 21:26 Ответить
Купуйте вазелін негайно!
15.09.2025 21:41 Ответить
Чем дальше от Орды тем меньше готовность.
15.09.2025 22:09 Ответить
"...його країна зараз не готова до нападу з боку Росії чи будь-якої іншої держави"
Стісняюсь спитать:
А нападу якої, крім росії, країни очікує Італія? Албанії чи Ефіопії (можуть напасти, щоб помститися за війни 19-20 століть)? Чи новий генерал Бонапарт готовий вирушити в італійський похід?
15.09.2025 23:18 Ответить
 
 