Италия не готова к нападению со стороны России или другой страны, - министр обороны Крозетто
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто считает, что его страна сейчас не готова к нападению со стороны России или любого другого государства.
Как информирует Цензор.НЕТ, его слова приводит медиа ANSA.
"Мы не готовы к нападению России или любой другой страны, я говорю об этом уже давно. Я считаю, что мы обязаны обеспечить нашей стране возможность защитить себя, если какой-то сумасшедший решит напасть на нас", - подчеркнул Крозетто.
По его словам, речь идет не только о российском диктаторе Владимире Путине, а о любом.
"Мы не готовы, потому что за последние 20 лет мы не инвестировали больше в оборону, и поэтому эти 20 лет невозможно наверстать за год или два", - уточнил министр обороны Италии.
Крозетто отметил, что Италия входит в число стран, которые больше всего внесли в НАТО на восточном фланге, однако государство имеет еще и южный фланг.
"Поэтому я считаю, что наш вклад на восточном фланге является достаточным. Если нам нужно его увеличить, нас официально попросят: по этому вопросу на сегодня я видел только заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте, но не официальный запрос в Италию. Если нас попросят, мы решим", - добавил глава Минобороны Италии.
В районах Авдеевки, Бахмута и др. были построены капитальные оборонительные сооружения, которые россия не могла взять годами, имея ракеты, Фабы, крупнокалиберную артиллерию.
А чего стоит только 8-ми летний боевой опыт атошников?
Ведь они фактически и сорвали блиц-криг пуйла.
Стісняюсь спитать:
А нападу якої, крім росії, країни очікує Італія? Албанії чи Ефіопії (можуть напасти, щоб помститися за війни 19-20 століть)? Чи новий генерал Бонапарт готовий вирушити в італійський похід?