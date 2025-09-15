Италия не готова к нападению со стороны России или другой страны, - министр обороны Крозетто

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто считает, что его страна сейчас не готова к нападению со стороны России или любого другого государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, его слова приводит медиа ANSA.

"Мы не готовы к нападению России или любой другой страны, я говорю об этом уже давно. Я считаю, что мы обязаны обеспечить нашей стране возможность защитить себя, если какой-то сумасшедший решит напасть на нас", - подчеркнул Крозетто.

По его словам, речь идет не только о российском диктаторе Владимире Путине, а о любом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Италии Таяни о мире в Украине: Ничего конкретного до Рождества не произойдет

"Мы не готовы, потому что за последние 20 лет мы не инвестировали больше в оборону, и поэтому эти 20 лет невозможно наверстать за год или два", - уточнил министр обороны Италии.

Крозетто отметил, что Италия входит в число стран, которые больше всего внесли в НАТО на восточном фланге, однако государство имеет еще и южный фланг.

"Поэтому я считаю, что наш вклад на восточном фланге является достаточным. Если нам нужно его увеличить, нас официально попросят: по этому вопросу на сегодня я видел только заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте, но не официальный запрос в Италию. Если нас попросят, мы решим", - добавил глава Минобороны Италии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воздушный щит НАТО, который в теории выглядит грозно, на самом деле является несовершенным, - The Economist