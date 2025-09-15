Воздушный щит НАТО, который в теории выглядит грозным, на самом деле является несовершенным, - The Economist

В начале сентября НАТО потерпело крупнейшее нарушение воздушного пространства с момента своего основания более 75 лет, когда на территорию Польши залетело 19 российских беспилотников. Такие инциденты испытывают волю Альянса и это новая битва Европы за защиту своего неба от РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Economist.

Генсек НАТО Марк Рютте назвал действия НАТО в ответ на дроновые атаки "очень успешными", ведь были задействованы итальянские танкеры и германские Patriot. Однако польские и голландские истребители сбили лишь небольшую часть беспилотников. Уже 13 сентября Румыния сообщила о нарушении своего воздушного пространства российским дроном. В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что война в Украине "не является войной Трампа", что издание расценило как признак безразличия к испытаниям для НАТО. Это вызывает вопрос: способен ли Альянс эффективно защитить свое небо от Кремля?

Воздушный щит Альянса состоит из нескольких частей. Первая задача - выявлять угрозы. НАТО имеет в совместном пользовании 14 самолетов раннего предупреждения и управления (AEWC), которые дислоцируются в Германии. Они способны контролировать воздушное пространство над Украиной и Беларусью, отслеживая самолеты, дроны и ракеты. Их работу усиливают беспилотники RQ-4D Phoenix, которые выполняют длительные миссии с итальянской Сигонеллы.

Впрочем, некоторые государства ищут дополнительные средства контроля. Польша заказала американские аэростаты с радарами на сумму около $1 млрд, а американские войска тестируют акустические сенсоры для обнаружения приближения дронов - технологию, которую уже применяет Украина.

Вторая часть щита состоит из истребителей, которые развернуты в Восточной Европе. Союзники НАТО поочередно отправляют свои самолеты для охраны восточного фланга. Италия, Испания и Венгрия контролируют Балтию, Италия дополнительно патрулирует Румынию, тогда как Нидерланды и Норвегия следят за небом над Польшей. Отдельная миссия призвана защищать польские логистические узлы, через которые проходит западное оружие для Украины. Боевые самолеты способны отслеживать пространство радарами, сопровождать российские борта, а в случае необходимости - сбивать цели. Так было 10 сентября, когда союзники перехватили вражеские снаряды. Уже на следующий день Франция решила усилить оборону Польши, отправив три истребителя Rafale.

Третьим элементом защиты являются наземные системы ПВО. Страны Восточной Европы имеют собственные радары и укрепления, которые усилены системами Patriot, способными перехватывать самолеты, крылатые и баллистические ракеты. Германия уже разместила такие батареи в Польше, а Нидерланды планируют присоединиться. Кроме того, США и союзники используют в море эсминцы с мощными радарами и перехватчиками, а также наземные радары в Польше и Румынии.

Большинство этих систем интегрированы в сеть IAMD, которой руководит американский генерал в Рамштайне. Координация обеспечивается через два центра воздушных операций: в Германии для севера и в Испании для юга Европы.

Дроны и ракеты Кремля неоднократно нарушали воздушное пространство НАТО

Малые беспилотники, которые Россия запускает по Украине, часто сложно обнаружить радарами из-за других воздушных препятствий. Именно поэтому часть вражеских аппаратов и ракет неоднократно проникала в воздушное пространство стран НАТО. В сентябре 2023 года обломки упали на территории Румынии, в марте 2024-го ракеты пересекли Польшу, а в сентябре того же года беспилотник приземлился в Латвии. В начале этого месяца польское воздушное пространство дважды нарушали дроны.

Особенно показательным стал инцидент вблизи Быдгоща: более чем в 400 км от украинской границы нашли обломки российской крылатой ракеты. Польским военным понадобились месяцы, чтобы их восстановить - оружие случайно обнаружила женщина, которая ехала верхом на лошади.

Дешевые БпЛА РФ обнажили слабые места ПВО Альянса

В НАТО отмечают, что способны отслеживать большинство вражеских аппаратов. Например, во время инцидента в Латвии союзники заявили, что ракета находилась под контролем радаров, а Польша объяснила, что 10 сентября намеренно игнорировала часть дронов, считая их невооруженными приманками. Перехватывали только те, которые могли нести боеголовки.

Впрочем, даже при наличии отслеживания, уничтожение большого количества таких аппаратов с помощью систем ПВО, рассчитанных на самолеты или баллистические ракеты, является слишком дорогим. Как отмечает Международный институт стратегических исследований (IISS), дешевые пенопластовые дроны Gerbera, пересекшие территорию Польши, вообще были созданы как приманки.

Союзники работают над системами противодействия малым беспилотникам - от лазеров и пушек до специальных ракет. Однако эти решения еще не масштабированы, и, по оценке IISS, "почти во всех европейских запасах существуют серьезные пробелы на уровне ближней и очень ближней обороны", что делает континент уязвимым к войне нового типа, которую уже переживает Украина.

Политическая нерешительность и зависимость от США оставляют Европу в ловушке

На фоне технических вызовов НАТО сталкивается и с проблемой политической воли. Система воздушного щита в значительной степени опирается на США, которые при президенте Дональде Трампе все больше смещают внимание с Европы на другие регионы. Это ставит под вопрос готовность Вашингтона разворачивать свои системы ПВО на континенте и обеспечивать перехватчиками союзников. Несмотря на то что европейские ВВС имеют сотни боевых самолетов, управление операциями все еще в значительной степени зависит от опыта и участия США. 11 сентября Трамп вообще снизил значение российских вторжений, заявив: "Это могла быть ошибка".

Европейская готовность действовать решительно остается под вопросом. Украина не раз жаловалась, что союзники преуменьшают опасность российских атак, опасаясь эскалации. Исключением стало решение Польши сбить последний залп дронов и прямо заявить, что он был намеренно нацелен на страну. Это стало отходом от прошлой осторожной практики. В то же время большинство государств НАТО не готовы действовать по израильскому сценарию, когда Израиль с поддержкой партнеров еще за пределами своего воздушного пространства перехватывал массовые атаки беспилотников и наносил превентивные удары.

Действующие правила НАТО запрещают коллективно сбивать ракеты или дроны над территориями Беларуси или Украины без единогласного решения всех 32 членов. Такой консенсус маловероятен, ведь Венгрия и Словакия, вероятно, заблокировали бы его. В случае масштабного конфликта эти правила, без сомнения, пришлось бы менять. Пока же Европа остается в ловушке нерешительности.