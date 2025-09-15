Европа еще не готова сдержать Россию - премьер Эстонии Михал
Премьер Эстонии Кристен Михал считает, что для сдерживания России Европе нужны годы и совместные усилия союзников.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью The Times.
Михал напомнил, что вторжение по меньшей мере 19 российских дронов в воздушное пространство Польши подтвердило давние предупреждения стран Балтии об угрозах со стороны Кремля.
"Россия является серьезной угрозой для Европы, НАТО и всех здравомыслящих стран мира. Нас даже считали немного параноиками, когда мы говорили об угрозах со стороны России [в прошлом]. Но сейчас все, о чем мы говорили в странах Балтии, Польше и Скандинавии, стало реальностью", - сказал он.
Он сказал, что нарушение Россией воздушного пространства Польши было первым случаем, когда НАТО "испытали в воздушном пространстве". Михал считает, что, что реакция альянса "убедительно прошла испытание".
В то же время эстонский премьер считает, что Европа еще далека от развития военной силы, необходимой для сдерживания Кремля.
"Европе понадобится много времени, чтобы стать намного сильнее. Сейчас мы еще в начале пути", - сказал эстонский премьер.
В этом контексте он отметил, что в Эстонии, которая имеет сравнительно небольшой дефицит бюджета и один из самых низких в Европе уровней государственного долга относительно размера экономики, быстрое перевооружение требует мучительных сокращений расходов и повышения налогов.
Михал также хотел бы, чтобы европейские союзники объединили свои ресурсы и совместно закупали вооружение, чтобы снизить расходы.
Непереможних не буває. Мова про завоювання. Поляків наприклад завоювали свого часу (Польща зникла з карти до 20 століття).