Европа еще не готова сдержать Россию - премьер Эстонии Михал

Премьер Эстонии Кристен Михал считает, что для сдерживания России Европе нужны годы и совместные усилия союзников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью The Times.

Михал напомнил, что вторжение по меньшей мере 19 российских дронов в воздушное пространство Польши подтвердило давние предупреждения стран Балтии об угрозах со стороны Кремля.

"Россия является серьезной угрозой для Европы, НАТО и всех здравомыслящих стран мира. Нас даже считали немного параноиками, когда мы говорили об угрозах со стороны России [в прошлом]. Но сейчас все, о чем мы говорили в странах Балтии, Польше и Скандинавии, стало реальностью", - сказал он.

Он сказал, что нарушение Россией воздушного пространства Польши было первым случаем, когда НАТО "испытали в воздушном пространстве". Михал считает, что, что реакция альянса "убедительно прошла испытание".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Большинство немцев опасаются российской агрессии и выступают за более жесткие санкции против России, - опрос

В то же время эстонский премьер считает, что Европа еще далека от развития военной силы, необходимой для сдерживания Кремля.

"Европе понадобится много времени, чтобы стать намного сильнее. Сейчас мы еще в начале пути", - сказал эстонский премьер.

В этом контексте он отметил, что в Эстонии, которая имеет сравнительно небольшой дефицит бюджета и один из самых низких в Европе уровней государственного долга относительно размера экономики, быстрое перевооружение требует мучительных сокращений расходов и повышения налогов.

Михал также хотел бы, чтобы европейские союзники объединили свои ресурсы и совместно закупали вооружение, чтобы снизить расходы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чехия отправит три вертолета и 150 военных для защиты Польши, - министр обороны Чернохова