Европа еще не готова сдержать Россию - премьер Эстонии Михал

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал об угрозе РФ для Европы

Премьер Эстонии Кристен Михал считает, что для сдерживания России Европе нужны годы и совместные усилия союзников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью The Times.

Михал напомнил, что вторжение по меньшей мере 19 российских дронов в воздушное пространство Польши подтвердило давние предупреждения стран Балтии об угрозах со стороны Кремля.

"Россия является серьезной угрозой для Европы, НАТО и всех здравомыслящих стран мира. Нас даже считали немного параноиками, когда мы говорили об угрозах со стороны России [в прошлом]. Но сейчас все, о чем мы говорили в странах Балтии, Польше и Скандинавии, стало реальностью", - сказал он.

Он сказал, что нарушение Россией воздушного пространства Польши было первым случаем, когда НАТО "испытали в воздушном пространстве". Михал считает, что, что реакция альянса "убедительно прошла испытание".

В то же время эстонский премьер считает, что Европа еще далека от развития военной силы, необходимой для сдерживания Кремля.

"Европе понадобится много времени, чтобы стать намного сильнее. Сейчас мы еще в начале пути", - сказал эстонский премьер.

В этом контексте он отметил, что в Эстонии, которая имеет сравнительно небольшой дефицит бюджета и один из самых низких в Европе уровней государственного долга относительно размера экономики, быстрое перевооружение требует мучительных сокращений расходов и повышения налогов.

Михал также хотел бы, чтобы европейские союзники объединили свои ресурсы и совместно закупали вооружение, чтобы снизить расходы.

Топ комментарии
+13
Европа не готова ни к чему! Ни воевать, ни стримуваты, не отказаться от сытой жизни! Могут немного денег дать, в ДОЛГ! Что бы мы им сваей кровью это обеспечили!
15.09.2025 08:56 Ответить
+12
А колись Європа завойовувала майже весь світ.А тепер не може дати собі раду з лаптями закашляними....
15.09.2025 08:55 Ответить
+8
поки є Україна, Європа не буде готова
15.09.2025 09:02 Ответить
Із завоюванням лаптей європейцям завжди не щастило.
15.09.2025 09:01 Ответить
Фігня. Поляки брали маскву.Наполеон брав.
15.09.2025 09:09 Ответить
Лапти Париж теж брали, не кажучи вже про Варшаву.
15.09.2025 09:21 Ответить
Бо вони надзвичайно агресивне імперське утворення. Мова йшла про те, що вони не є непереможними і що європейці в свій час перемагали московитів.
15.09.2025 09:33 Ответить
Василь Воробець А колись Європа завойовувала майже весь світ.

Непереможних не буває. Мова про завоювання. Поляків наприклад завоювали свого часу (Польща зникла з карти до 20 століття).
15.09.2025 09:38 Ответить
Та кому здичавіла нечисть потрібна??? Їм би відбитись ефективно,щоб вата 100 років боялась і глянути на Європу!!!
15.09.2025 10:07 Ответить
Був один австрієць у 20 столітті. Хотів межувати з японцями по Уралу. Та й поляки мріяли свого принца посадити в Москві. А ще раніше українці навіщось колонізували Залісся і посадили туди своїх князів.
15.09.2025 10:32 Ответить
З часів Каталаунської битви європейці побоюються українського посилення. Власне всі російські перемоги були за рахунок українців. Шкода, що цей стериотип досі живий
15.09.2025 10:15 Ответить
Європа справляє враження розжирілої Пізньої Римської імперії, сподіваюсь лише справляє, багато патріотів, але ніхто не бажає її захищати, захищали варвари-найманці, і відомо чим усе закінчилося, принайні для Західної Римської - у 476 р.
15.09.2025 09:28 Ответить
А навіщо Україні давати гроші, якщо бусифіковані готові безкоштовно вмирати? Українська влада просто розкраде ці гроші.
15.09.2025 09:52 Ответить
вважаєте, болотяні будуть чекати, поки ойропа того, добре підготується до стримування? особливо після танго з рудим...
15.09.2025 08:59 Ответить
ні вони прямо натякають що їх влаштовує те як зараз,вони нам кредити,зброї,та інколи глибокі занепокоєння як про будівлю зради,а ми їм ще 2 роки спокійного життя
15.09.2025 10:20 Ответить
Сьогодні не готові - завтра підтягнуться - кацапи не дрімають
15.09.2025 09:00 Ответить
Європа фінансує росію
15.09.2025 09:04 Ответить
Звісно не готова - ще десь 28 мільйонів "не зовсім орків, але точно не ельфів" лишилося, можна готуватися й готуватися)
15.09.2025 09:06 Ответить
Стримати росію, яка знекровлена війною в Україні, задавлена "пекельними" санкціями? Європа не готова стримати саме таку росію? А як тоді ця слабка, труслива, ненадійна, розділена Європа зможе існувати? Здається що ця Європа НІКОЛИ не буде готова до змін та труднощів, тому що до останнього сподівається перекласти війну на Україну на всі 100%.
15.09.2025 09:13 Ответить
Естонія, за що їй велика подяка від українців, фінансує захист України, і точно не купує російський газ (нафту, крім СЛоваччини і Угорщини у Єросоюзі вже не купує ніхто), Естонія запланувала більше 100 млн. євро допомоги Україні у 2026 році, це фактично по 100 євро з кожного жителя країни, включаючи немовлят і довгожителів, і Естонія висловила правду, Євросоюз зараз не готовий дати відсіч агресивним провокаціям Х-уйла.
15.09.2025 09:13 Ответить
вона їх сама виробляє чи імпортує шатлами???навіть ми купуємо російске,бензин з румунії,,угорщини,словатчини,та й газ як виявляється мабуть теж з боліт...
15.09.2025 10:24 Ответить
Якщо ви про газ, то можливо ви не знаєте, країни Балтії побудували термінал для прийому зрідженого газу спеціально, щоб незалежати від мордорського газу. Ще за роки війни один такий термінал побудувала Польща, і принаймні 3 - Німеччина, можливо, будували й інші країни Європи, не слідкував. І газ - не нафта, шарлатанські схеми при використанні газовозів (не танкери, що у морі переливають нафту) практично неможливі.
15.09.2025 10:43 Ответить
Я не хочу відповіді, побачив, що ви смикаєте й інших людей, при тому брутально. Віриш у людей, а натрапляєш у черговий раз на міну, я дурень, подумавши, що маю справу з малообізаністю людини про тему, тролінг це дуже неприємно.
15.09.2025 10:50 Ответить
Тому їм завжди була потрібна Україна. Але не в ЄС і НАТО, а в такому вигляді як зараз.
15.09.2025 09:14 Ответить
В якому такому вигляді, для захисту сраної європи, Україна повинна бути в сотні раз сильніша, ніж зараз. І нехай кидать всі гроші і озброєння до України, якщо не хочуть бути областю росії
15.09.2025 09:40 Ответить
Хороший план - стати "сталевим дикобразом" на чужі гроші. Як тільки фінансову крапельницю виймають - "сталевий дикобраз" закінчується. Дуже гарна стратегія, дарує впевненість у безпеці на довгі роки.
15.09.2025 09:48 Ответить
Для них - ДА! Для них уверенность что очередной миндич/коломойский/кучма не погонят большую армию против ЕС, если власть захватит очередной узурпатор...
15.09.2025 10:42 Ответить
Виправдання можна придумати які завгодно. По факту це сумнівний суверенітет - країна воює або не воює не тоді, коли вирішує сама, а тоді, коли скажуть давальники грошей. Втім, в нинішній ситуації інших варіантів і нема, вже куди влізли туди й влізли.
15.09.2025 10:54 Ответить
а людей звідки??ти нарожаєш???люди закінчуються,залишилися виродки системи та її обслуга...що далі??
15.09.2025 10:27 Ответить
До гейпараду Європа готова,а захищати себе не готова......
15.09.2025 09:33 Ответить
© не все так однозначно
15.09.2025 10:43 Ответить
Ой та в Європі мяса в 3 рази більше ніж в кацапів, головне правильний підхід. Он коли кулеба сказав що українці будуть воювати лопатами всі його просто не вірно зрозуміли спочатку. Спочатку це сприймалося що українці візьмуть лопати і підуть воювати проти кацапів, а виявилося що українцям видадуть лопати і відправлять воювати проти кацапів.
15.09.2025 10:08 Ответить
14% готові,а фактично 8-10,тільки бусифікація як спасіння
15.09.2025 10:29 Ответить
Ну мабуть Європі потрібно ще роки три, щоб підготуватись. 11 років було мало, як виявилось… Німеччина ж не просто так казала про 2029-2030 роки, як час для того, щоб встигнути переозброїтись. От тоді вони мабуть точно будуть готові
15.09.2025 10:14 Ответить
вони готувалися???малий робе на військовому заводі,ще зо 2 місяці і зачиняються бо закінчується держзамовлення,всіх звільняють,Чехія
15.09.2025 10:31 Ответить
Приговор Европе. Приговор НАТО.тьфу
15.09.2025 10:43 Ответить
Европа не готова а Україна стримує... Іншими словами Україна сильніша за Европу....
15.09.2025 10:59 Ответить
Готова не готова. Не сцить. Вас 450 млн!!! Це не 20 млн українців яки лишились на території України.
15.09.2025 11:45 Ответить
 
 