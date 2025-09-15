УКР
Новини Загроза агресії РФ для Європи
Європа ще не готова стримати Росію - прем’єр Естонії Міхал

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал про загрозу РФ для Європу

Прем’єр Естонії Крістен Міхал вважає, що для стримування Росії Європі потрібні роки та спільні зусилля союзників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв’ю The Times.

Міхал нагадав, що вторгнення щонайменше 19 російських дронів у повітряний простір Польщі підтвердило давні попередження країн Балтії про загрози з боку Кремля.

"Росія є серйозною загрозою для Європи, НАТО та всіх розсудливих країн світу. Нас навіть вважали трохи параноїками, коли ми говорили про загрози з боку Росії [в минулому]. Але зараз все, про що ми говорили в країнах Балтії, Польщі та Скандинавії, стало реальністю", – сказав він.

Він сказав, що порушення Росією повітряного простору Польщі було першим випадком, коли НАТО "випробували в повітряному просторі". Міхал вважає, що, що реакція альянсу "переконливо пройшла випробування".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Більшість німців побоюються російської агресії та виступають за жорсткіші санкції проти Росії, - опитування

Водночас естонський прем’єр вважає, що Європа ще далека від розвитку військової сили, необхідної для стримування Кремля.

"Європі знадобиться багато часу, щоб стати набагато сильнішою. Зараз ми ще на початку шляху", – сказав естонський прем’єр.

У цьому контексті він зазначив, що в Естонії, яка має порівняно невеликий дефіцит бюджету і один з найнижчих в Європі рівнів державного боргу відносно розміру економіки, швидке переозброєння вимагає болісних скорочень витрат і підвищення податків.

Міхал також хотів би, щоб європейські союзники об'єднали свої ресурси і спільно закуповували озброєння, щоб знизити витрати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чехія відправить три вертольоти і 150 військових для захисту Польщі, - міністерка оборони Чернохова

+13
Европа не готова ни к чему! Ни воевать, ни стримуваты, не отказаться от сытой жизни! Могут немного денег дать, в ДОЛГ! Что бы мы им сваей кровью это обеспечили!
15.09.2025 08:56 Відповісти
15.09.2025 08:56 Відповісти
+12
А колись Європа завойовувала майже весь світ.А тепер не може дати собі раду з лаптями закашляними....
15.09.2025 08:55 Відповісти
15.09.2025 08:55 Відповісти
+8
поки є Україна, Європа не буде готова
15.09.2025 09:02 Відповісти
15.09.2025 09:02 Відповісти
А колись Європа завойовувала майже весь світ.А тепер не може дати собі раду з лаптями закашляними....
15.09.2025 08:55 Відповісти
15.09.2025 08:55 Відповісти
Із завоюванням лаптей європейцям завжди не щастило.
15.09.2025 09:01 Відповісти
15.09.2025 09:01 Відповісти
Фігня. Поляки брали маскву.Наполеон брав.
15.09.2025 09:09 Відповісти
15.09.2025 09:09 Відповісти
Лапти Париж теж брали, не кажучи вже про Варшаву.
15.09.2025 09:21 Відповісти
15.09.2025 09:21 Відповісти
Бо вони надзвичайно агресивне імперське утворення. Мова йшла про те, що вони не є непереможними і що європейці в свій час перемагали московитів.
15.09.2025 09:33 Відповісти
15.09.2025 09:33 Відповісти
Василь Воробець А колись Європа завойовувала майже весь світ.

Непереможних не буває. Мова про завоювання. Поляків наприклад завоювали свого часу (Польща зникла з карти до 20 століття).
15.09.2025 09:38 Відповісти
15.09.2025 09:38 Відповісти
Та кому здичавіла нечисть потрібна??? Їм би відбитись ефективно,щоб вата 100 років боялась і глянути на Європу!!!
15.09.2025 10:07 Відповісти
15.09.2025 10:07 Відповісти
Був один австрієць у 20 столітті. Хотів межувати з японцями по Уралу. Та й поляки мріяли свого принца посадити в Москві. А ще раніше українці навіщось колонізували Залісся і посадили туди своїх князів.
15.09.2025 10:32 Відповісти
15.09.2025 10:32 Відповісти
З часів Каталаунської битви європейці побоюються українського посилення. Власне всі російські перемоги були за рахунок українців. Шкода, що цей стериотип досі живий
15.09.2025 10:15 Відповісти
15.09.2025 10:15 Відповісти
Європа справляє враження розжирілої Пізньої Римської імперії, сподіваюсь лише справляє, багато патріотів, але ніхто не бажає її захищати, захищали варвари-найманці, і відомо чим усе закінчилося, принайні для Західної Римської - у 476 р.
15.09.2025 09:28 Відповісти
15.09.2025 09:28 Відповісти
Европа не готова ни к чему! Ни воевать, ни стримуваты, не отказаться от сытой жизни! Могут немного денег дать, в ДОЛГ! Что бы мы им сваей кровью это обеспечили!
15.09.2025 08:56 Відповісти
15.09.2025 08:56 Відповісти
А навіщо Україні давати гроші, якщо бусифіковані готові безкоштовно вмирати? Українська влада просто розкраде ці гроші.
15.09.2025 09:52 Відповісти
15.09.2025 09:52 Відповісти
вважаєте, болотяні будуть чекати, поки ойропа того, добре підготується до стримування? особливо після танго з рудим...
15.09.2025 08:59 Відповісти
15.09.2025 08:59 Відповісти
ні вони прямо натякають що їх влаштовує те як зараз,вони нам кредити,зброї,та інколи глибокі занепокоєння як про будівлю зради,а ми їм ще 2 роки спокійного життя
15.09.2025 10:20 Відповісти
15.09.2025 10:20 Відповісти
Сьогодні не готові - завтра підтягнуться - кацапи не дрімають
15.09.2025 09:00 Відповісти
15.09.2025 09:00 Відповісти
поки є Україна, Європа не буде готова
15.09.2025 09:02 Відповісти
15.09.2025 09:02 Відповісти
Європа фінансує росію
15.09.2025 09:04 Відповісти
15.09.2025 09:04 Відповісти
Звісно не готова - ще десь 28 мільйонів "не зовсім орків, але точно не ельфів" лишилося, можна готуватися й готуватися)
15.09.2025 09:06 Відповісти
15.09.2025 09:06 Відповісти
Стримати росію, яка знекровлена війною в Україні, задавлена "пекельними" санкціями? Європа не готова стримати саме таку росію? А як тоді ця слабка, труслива, ненадійна, розділена Європа зможе існувати? Здається що ця Європа НІКОЛИ не буде готова до змін та труднощів, тому що до останнього сподівається перекласти війну на Україну на всі 100%.
15.09.2025 09:13 Відповісти
15.09.2025 09:13 Відповісти
Естонія, за що їй велика подяка від українців, фінансує захист України, і точно не купує російський газ (нафту, крім СЛоваччини і Угорщини у Єросоюзі вже не купує ніхто), Естонія запланувала більше 100 млн. євро допомоги Україні у 2026 році, це фактично по 100 євро з кожного жителя країни, включаючи немовлят і довгожителів, і Естонія висловила правду, Євросоюз зараз не готовий дати відсіч агресивним провокаціям Х-уйла.
15.09.2025 09:13 Відповісти
15.09.2025 09:13 Відповісти
вона їх сама виробляє чи імпортує шатлами???навіть ми купуємо російске,бензин з румунії,,угорщини,словатчини,та й газ як виявляється мабуть теж з боліт...
15.09.2025 10:24 Відповісти
15.09.2025 10:24 Відповісти
Якщо ви про газ, то можливо ви не знаєте, країни Балтії побудували термінал для прийому зрідженого газу спеціально, щоб незалежати від мордорського газу. Ще за роки війни один такий термінал побудувала Польща, і принаймні 3 - Німеччина, можливо, будували й інші країни Європи, не слідкував. І газ - не нафта, шарлатанські схеми при використанні газовозів (не танкери, що у морі переливають нафту) практично неможливі.
15.09.2025 10:43 Відповісти
15.09.2025 10:43 Відповісти
Я не хочу відповіді, побачив, що ви смикаєте й інших людей, при тому брутально. Віриш у людей, а натрапляєш у черговий раз на міну, я дурень, подумавши, що маю справу з малообізаністю людини про тему, тролінг це дуже неприємно.
15.09.2025 10:50 Відповісти
15.09.2025 10:50 Відповісти
Тому їм завжди була потрібна Україна. Але не в ЄС і НАТО, а в такому вигляді як зараз.
15.09.2025 09:14 Відповісти
15.09.2025 09:14 Відповісти
В якому такому вигляді, для захисту сраної європи, Україна повинна бути в сотні раз сильніша, ніж зараз. І нехай кидать всі гроші і озброєння до України, якщо не хочуть бути областю росії
15.09.2025 09:40 Відповісти
15.09.2025 09:40 Відповісти
Хороший план - стати "сталевим дикобразом" на чужі гроші. Як тільки фінансову крапельницю виймають - "сталевий дикобраз" закінчується. Дуже гарна стратегія, дарує впевненість у безпеці на довгі роки.
15.09.2025 09:48 Відповісти
15.09.2025 09:48 Відповісти
Для них - ДА! Для них уверенность что очередной миндич/коломойский/кучма не погонят большую армию против ЕС, если власть захватит очередной узурпатор...
15.09.2025 10:42 Відповісти
15.09.2025 10:42 Відповісти
Виправдання можна придумати які завгодно. По факту це сумнівний суверенітет - країна воює або не воює не тоді, коли вирішує сама, а тоді, коли скажуть давальники грошей. Втім, в нинішній ситуації інших варіантів і нема, вже куди влізли туди й влізли.
15.09.2025 10:54 Відповісти
15.09.2025 10:54 Відповісти
а людей звідки??ти нарожаєш???люди закінчуються,залишилися виродки системи та її обслуга...що далі??
15.09.2025 10:27 Відповісти
15.09.2025 10:27 Відповісти
До гейпараду Європа готова,а захищати себе не готова......
15.09.2025 09:33 Відповісти
15.09.2025 09:33 Відповісти
© не все так однозначно
15.09.2025 10:43 Відповісти
15.09.2025 10:43 Відповісти
Ой та в Європі мяса в 3 рази більше ніж в кацапів, головне правильний підхід. Он коли кулеба сказав що українці будуть воювати лопатами всі його просто не вірно зрозуміли спочатку. Спочатку це сприймалося що українці візьмуть лопати і підуть воювати проти кацапів, а виявилося що українцям видадуть лопати і відправлять воювати проти кацапів.
15.09.2025 10:08 Відповісти
15.09.2025 10:08 Відповісти
14% готові,а фактично 8-10,тільки бусифікація як спасіння
15.09.2025 10:29 Відповісти
15.09.2025 10:29 Відповісти
Ну мабуть Європі потрібно ще роки три, щоб підготуватись. 11 років було мало, як виявилось… Німеччина ж не просто так казала про 2029-2030 роки, як час для того, щоб встигнути переозброїтись. От тоді вони мабуть точно будуть готові
15.09.2025 10:14 Відповісти
15.09.2025 10:14 Відповісти
вони готувалися???малий робе на військовому заводі,ще зо 2 місяці і зачиняються бо закінчується держзамовлення,всіх звільняють,Чехія
15.09.2025 10:31 Відповісти
15.09.2025 10:31 Відповісти
Приговор Европе. Приговор НАТО.тьфу
15.09.2025 10:43 Відповісти
15.09.2025 10:43 Відповісти
Европа не готова а Україна стримує... Іншими словами Україна сильніша за Европу....
15.09.2025 10:59 Відповісти
15.09.2025 10:59 Відповісти
Готова не готова. Не сцить. Вас 450 млн!!! Це не 20 млн українців яки лишились на території України.
15.09.2025 11:45 Відповісти
15.09.2025 11:45 Відповісти
 
 