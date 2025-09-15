Європа ще не готова стримати Росію - прем’єр Естонії Міхал

Прем’єр Естонії Крістен Міхал вважає, що для стримування Росії Європі потрібні роки та спільні зусилля союзників.

Міхал нагадав, що вторгнення щонайменше 19 російських дронів у повітряний простір Польщі підтвердило давні попередження країн Балтії про загрози з боку Кремля.

"Росія є серйозною загрозою для Європи, НАТО та всіх розсудливих країн світу. Нас навіть вважали трохи параноїками, коли ми говорили про загрози з боку Росії [в минулому]. Але зараз все, про що ми говорили в країнах Балтії, Польщі та Скандинавії, стало реальністю", – сказав він.

Він сказав, що порушення Росією повітряного простору Польщі було першим випадком, коли НАТО "випробували в повітряному просторі". Міхал вважає, що, що реакція альянсу "переконливо пройшла випробування".

Водночас естонський прем’єр вважає, що Європа ще далека від розвитку військової сили, необхідної для стримування Кремля.

"Європі знадобиться багато часу, щоб стати набагато сильнішою. Зараз ми ще на початку шляху", – сказав естонський прем’єр.

У цьому контексті він зазначив, що в Естонії, яка має порівняно невеликий дефіцит бюджету і один з найнижчих в Європі рівнів державного боргу відносно розміру економіки, швидке переозброєння вимагає болісних скорочень витрат і підвищення податків.

Міхал також хотів би, щоб європейські союзники об'єднали свої ресурси і спільно закуповували озброєння, щоб знизити витрати.

