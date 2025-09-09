РУС
Новости Гарантии безопасности для Украины
Глава МИД Италии Таяни о мире в Украине: Ничего конкретного до Рождества не произойдет

В Италии не ожидают мира в Украине до Рождества. Что известно?

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни считает, что ожидать мира в Украине в ближайшее время не стоит. Действенным инструментом для принуждения РФ к миру являются санкции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Rai News.

"По моему мнению, ничего конкретного до Рождества не произойдет. Я считаю, что Путин глубоко разочаровал Трампа, который хотел верить в добрые намерения российского лидера, но этого не произошло. Все ответы Путина были отрицательными. Неизбежным инструментом сейчас являются новые санкции, направленные против финансового инструмента России, то есть запрет России иметь финансовые средства для финансирования собственной армии", - отметил глава МИД Италии.

Таяни заявил, что Италия не намерена направлять войска в Украину в рамках "Коалиции желающих".

По его словам, гарантировать безопасность Украины предлагают через договор, аналогичный статье 5 НАТО о взаимопомощи.

"Это предложение здравого смысла, предложение, которое Путин не может рассматривать как провокацию, но это предложение, которое бы решительно гарантировало независимость и безопасность Украины", - добавил он.

Ніякого миру - Таяні - Зелі потрібно заспокоїтись?
09.09.2025 09:14 Ответить
В розпал війни СБУ та НАБУ за консерви кремля у Єрмакомародерні та прослушок у МІНДІЧА Дмитро Кулеба тікає з України?

Пам"ятаємо як бувший вовчин Міністр ЗС Дмитро Кулеба сидів на міжнародних перемовинах під п"яткою задньої ноги Козира Єрмака ?
Зараз Італьйські ЗМІ кажуть він утік з України - МНОГА ЗНАЕТ?

!!!!!!
Батько https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 міністра закордонних справ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дмитра Кулеби Іван Кулеба З 1987 по 1988 - працював радником в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Афганістані. Після завершення перебування в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Афганістані обіймав посаду начальника штабу на будівництві інтернаціональних об'єктів у районах Крайньої Півночі та Далекого Сходу СССР
Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F Вірменія (з 24 грудня 2019 до 6 жовтня 2021 року).
!!!!!!
Батько Андрія Єрмака Борис Єрмак розповів, що наприкінці 1980-х обіймав високу посаду в посольстві СРСР в Афганістані, там же познайомився із впливовим російським банкіром Рахамімом Емануїловим. Зараз він через релігійну громаду повʼязаний із другом Володимира Путіна Ільгамом Рагімовим. З ним Борис Михайлович познайомився в Афганістані...

ТАК ОТ ЩОДО ХТО В КОМАНДІ вовки-Єрмака є й був ХУ

З юридичної точки зору:

Українське законодавство (зокрема, Закон України «Про запобігання корупції») забороняє безпосереднє підпорядкування близьких родичіву державних органах.

У випадку МЗС: посли формально підпорядковуються міністру закордонних справ, але призначаються/звільняються Указом Президента України за поданням Кабміну. (ЄРМАКА)
09.09.2025 09:52 Ответить
а після Різдва що? прийде Ісус і всіх замирить?
09.09.2025 09:20 Ответить
А там Різдво, святкові вихідні. а там вже забулося про що домовлялися, а то їх взагалі не так зрозуміли, і вони взагалі нічого не обіцяли.....
Нічого нового в цьому світі....
09.09.2025 09:50 Ответить
Запад виходе віддає потроху Україну оркам і нічого конкретного не робе що міг робити.
09.09.2025 09:21 Ответить
ну не скажіть, трамп так лоскоче дупу путіну язиком, що той раптом не зможе витримати до різдва, і закінчить війну
09.09.2025 10:12 Ответить
"Миротворцю" Трампу поки що вдається робити Китай ще більш сильним, а Путіна ще більш наглим.

Трамп - генератор планетарного хаосу, у приступах "миротворіння" напевно готовий уступити Тайвань т. Сі, а т. Пу Україну.
09.09.2025 10:39 Ответить
До різдва якого року?
09.09.2025 10:45 Ответить
 
 