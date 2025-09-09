Глава МИД Италии Таяни о мире в Украине: Ничего конкретного до Рождества не произойдет

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни считает, что ожидать мира в Украине в ближайшее время не стоит. Действенным инструментом для принуждения РФ к миру являются санкции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Rai News.

"По моему мнению, ничего конкретного до Рождества не произойдет. Я считаю, что Путин глубоко разочаровал Трампа, который хотел верить в добрые намерения российского лидера, но этого не произошло. Все ответы Путина были отрицательными. Неизбежным инструментом сейчас являются новые санкции, направленные против финансового инструмента России, то есть запрет России иметь финансовые средства для финансирования собственной армии", - отметил глава МИД Италии.

Таяни заявил, что Италия не намерена направлять войска в Украину в рамках "Коалиции желающих".

По его словам, гарантировать безопасность Украины предлагают через договор, аналогичный статье 5 НАТО о взаимопомощи.

"Это предложение здравого смысла, предложение, которое Путин не может рассматривать как провокацию, но это предложение, которое бы решительно гарантировало независимость и безопасность Украины", - добавил он.

