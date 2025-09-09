Глава МИД Италии Таяни о мире в Украине: Ничего конкретного до Рождества не произойдет
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни считает, что ожидать мира в Украине в ближайшее время не стоит. Действенным инструментом для принуждения РФ к миру являются санкции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Rai News.
"По моему мнению, ничего конкретного до Рождества не произойдет. Я считаю, что Путин глубоко разочаровал Трампа, который хотел верить в добрые намерения российского лидера, но этого не произошло. Все ответы Путина были отрицательными. Неизбежным инструментом сейчас являются новые санкции, направленные против финансового инструмента России, то есть запрет России иметь финансовые средства для финансирования собственной армии", - отметил глава МИД Италии.
Таяни заявил, что Италия не намерена направлять войска в Украину в рамках "Коалиции желающих".
По его словам, гарантировать безопасность Украины предлагают через договор, аналогичный статье 5 НАТО о взаимопомощи.
"Это предложение здравого смысла, предложение, которое Путин не может рассматривать как провокацию, но это предложение, которое бы решительно гарантировало независимость и безопасность Украины", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пам"ятаємо як бувший вовчин Міністр ЗС Дмитро Кулеба сидів на міжнародних перемовинах під п"яткою задньої ноги Козира Єрмака ?
Зараз Італьйські ЗМІ кажуть він утік з України - МНОГА ЗНАЕТ?
!!!!!!
Батько https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 міністра закордонних справ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дмитра Кулеби Іван Кулеба З 1987 по 1988 - працював радником в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Афганістані. Після завершення перебування в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Афганістані обіймав посаду начальника штабу на будівництві інтернаціональних об'єктів у районах Крайньої Півночі та Далекого Сходу СССР
Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F Вірменія (з 24 грудня 2019 до 6 жовтня 2021 року).
!!!!!!
Батько Андрія Єрмака Борис Єрмак розповів, що наприкінці 1980-х обіймав високу посаду в посольстві СРСР в Афганістані, там же познайомився із впливовим російським банкіром Рахамімом Емануїловим. Зараз він через релігійну громаду повʼязаний із другом Володимира Путіна Ільгамом Рагімовим. З ним Борис Михайлович познайомився в Афганістані...
ТАК ОТ ЩОДО ХТО В КОМАНДІ вовки-Єрмака є й був ХУ
З юридичної точки зору:
Українське законодавство (зокрема, Закон України «Про запобігання корупції») забороняє безпосереднє підпорядкування близьких родичіву державних органах.
У випадку МЗС: посли формально підпорядковуються міністру закордонних справ, але призначаються/звільняються Указом Президента України за поданням Кабміну. (ЄРМАКА)
Нічого нового в цьому світі....
Трамп - генератор планетарного хаосу, у приступах "миротворіння" напевно готовий уступити Тайвань т. Сі, а т. Пу Україну.