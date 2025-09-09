Глава МЗС Італії Таяні про мир в Україні: Нічого конкретного до Різдва не станеться

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вважає, що очікувати на мир в Україні найближчим часом не варто. Дієвим інструментом для примушення РФ до миру є санкції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Rai News.

"На мою думку, нічого конкретного до Різдва не станеться. Я вважаю, що Путін глибоко розчарував Трампа, який хотів вірити в добрі наміри російського лідера, але цього не сталося. Усі відповіді Путіна були негативними. Неминучим інструментом зараз є нові санкції, спрямовані проти фінансового інструменту Росії, тобто заборона Росії мати фінансові засоби для фінансування власної армії", - зазначив очільник МЗС Італії.

Таяні заявив, що Італія не має наміру направляти війська до України в рамках "Коаліції охочих".

За його словами, гарантувати безпеку України пропонують через договір, аналогічний до статті 5 НАТО про взаємодопомогу.

"Це пропозиція здорового глузду, пропозиція, яку Путін не може розглядати як провокацію, але це пропозиція, яка б рішуче гарантувала незалежність і безпеку України", - додав він.

Читайте: Німеччина братиме участь у гарантіях безпеки для України, - Вадефуль