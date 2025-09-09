Глава МЗС Італії Таяні про мир в Україні: Нічого конкретного до Різдва не станеться
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вважає, що очікувати на мир в Україні найближчим часом не варто. Дієвим інструментом для примушення РФ до миру є санкції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Rai News.
"На мою думку, нічого конкретного до Різдва не станеться. Я вважаю, що Путін глибоко розчарував Трампа, який хотів вірити в добрі наміри російського лідера, але цього не сталося. Усі відповіді Путіна були негативними. Неминучим інструментом зараз є нові санкції, спрямовані проти фінансового інструменту Росії, тобто заборона Росії мати фінансові засоби для фінансування власної армії", - зазначив очільник МЗС Італії.
Таяні заявив, що Італія не має наміру направляти війська до України в рамках "Коаліції охочих".
За його словами, гарантувати безпеку України пропонують через договір, аналогічний до статті 5 НАТО про взаємодопомогу.
"Це пропозиція здорового глузду, пропозиція, яку Путін не може розглядати як провокацію, але це пропозиція, яка б рішуче гарантувала незалежність і безпеку України", - додав він.
Пам"ятаємо як бувший вовчин Міністр ЗС Дмитро Кулеба сидів на міжнародних перемовинах під п"яткою задньої ноги Козира Єрмака ?
Зараз Італьйські ЗМІ кажуть він утік з України - МНОГА ЗНАЕТ?
!!!!!!
Батько https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 міністра закордонних справ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дмитра Кулеби Іван Кулеба З 1987 по 1988 - працював радником в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Афганістані. Після завершення перебування в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Афганістані обіймав посаду начальника штабу на будівництві інтернаціональних об'єктів у районах Крайньої Півночі та Далекого Сходу СССР
Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F Вірменія (з 24 грудня 2019 до 6 жовтня 2021 року).
!!!!!!
Батько Андрія Єрмака Борис Єрмак розповів, що наприкінці 1980-х обіймав високу посаду в посольстві СРСР в Афганістані, там же познайомився із впливовим російським банкіром Рахамімом Емануїловим. Зараз він через релігійну громаду повʼязаний із другом Володимира Путіна Ільгамом Рагімовим. З ним Борис Михайлович познайомився в Афганістані...
ТАК ОТ ЩОДО ХТО В КОМАНДІ вовки-Єрмака є й був ХУ
З юридичної точки зору:
Українське законодавство (зокрема, Закон України «Про запобігання корупції») забороняє безпосереднє підпорядкування близьких родичіву державних органах.
У випадку МЗС: посли формально підпорядковуються міністру закордонних справ, але призначаються/звільняються Указом Президента України за поданням Кабміну. (ЄРМАКА)
Нічого нового в цьому світі....