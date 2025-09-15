Італія не готова до нападу з боку Росії чи іншої країни, - міністр оборони Крозетто

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що його країна зараз не готова до нападу з боку Росії чи будь-якої іншої держави.

його слова наводить медіа ANSA.

"Ми не готові до нападу Росії чи будь-якої іншої країни, я говорю про це вже давно. Я вважаю, що ми зобов'язані забезпечити нашій країні можливість захистити себе, якщо якийсь божевільний вирішить напасти на нас", - наголосив Крозетто.

За його словами, йдеться не лише про російського диктатора Володимира Путіна, а про будь-кого.

"Ми не готові, тому що за останні 20 років ми не інвестували більше в оборону, і тому ці 20 років неможливо надолужити за рік чи два", - уточнив міністр оборони Італії.

Крозетто зауважив, що Італія входить до числа країн, які найбільше внесли в НАТО на східному фланзі, однак держава має ще й південний фланг.

"Тому я вважаю, що наш внесок на східному фланзі є достатнім. Якщо нам потрібно його збільшити, нас офіційно попросять: з цього питання на сьогодні я бачив лише заяву генерального секретаря НАТО Марка Рютте, але не офіційний запит до Італії. Якщо нас попросять, ми вирішимо", - додав очільник Міноборони Італії.

