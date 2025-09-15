УКР
Новини Наступ Росії на країни НАТО Загроза агресії РФ для Європи
Італія не готова до нападу з боку Росії чи іншої країни, - міністр оборони Крозетто

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що його країна зараз не готова до нападу з боку Росії чи будь-якої іншої держави. 

Як інформує Цензор.НЕТ, його слова наводить медіа ANSA.

"Ми не готові до нападу Росії чи будь-якої іншої країни, я говорю про це вже давно. Я вважаю, що ми зобов'язані забезпечити нашій країні можливість захистити себе, якщо якийсь божевільний вирішить напасти на нас", - наголосив Крозетто.

За його словами, йдеться не лише про російського диктатора Володимира Путіна, а про будь-кого.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Італії Таяні про мир в Україні: Нічого конкретного до Різдва не станеться

"Ми не готові, тому що за останні 20 років ми не інвестували більше в оборону, і тому ці 20 років неможливо надолужити за рік чи два", - уточнив міністр оборони Італії.

Крозетто зауважив, що Італія входить до числа країн, які найбільше внесли в НАТО на східному фланзі, однак держава має ще й південний фланг.

"Тому я вважаю, що наш внесок на східному фланзі є достатнім. Якщо нам потрібно його збільшити, нас офіційно попросять: з цього питання на сьогодні я бачив лише заяву генерального секретаря НАТО Марка Рютте, але не офіційний запит до Італії. Якщо нас попросять, ми вирішимо", - додав очільник Міноборони Італії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повітряний щит НАТО, який в теорії має грізний вигляд, насправді є недосконалим, - The Economist

+3
А тоді - для чого потрібен цей міністр оборони? → Щоб публічно визнати свою нікчемність , і нікчемність своєї держави в тому числі ?
показати весь коментар
15.09.2025 21:20 Відповісти
+1
ось вам правда чому ес вигідно продовження війни,їм це значно дешевше
показати весь коментар
15.09.2025 21:08 Відповісти
+1
Типа Украина была готова …
показати весь коментар
15.09.2025 21:14 Відповісти
Авжеж, Італія є зразковим та потужним членом НАТО, зі виконаними всіма вимогами до членства...
показати весь коментар
15.09.2025 21:10 Відповісти
"Si vis pacem, para bellum"- кому цього не знати ....
показати весь коментар
15.09.2025 21:10 Відповісти
Гораздо больше.
В районах Авдеевки, Бахмута и др. были построены капитальные оборонительные сооружения, которые россия не могла взять годами, имея ракеты, Фабы, крупнокалиберную артиллерию.
А чего стоит только 8-ми летний боевой опыт атошников?
Ведь они фактически и сорвали блиц-криг пуйла.
показати весь коментар
15.09.2025 21:32 Відповісти
Италия никогда не была готова к обороне. Что кельты сжигали Рим, что Ганнибал 10 лет гонял по Италии туда сюда
показати весь коментар
15.09.2025 21:24 Відповісти
По перше в той період історії коли кельти палили Рим займав якусь частину Італії а не її всю , по друге римляни тоді ше не провели реформу армії і билися як греки фалангою - а фаланга македонцям не сильно допомогла коли кельти вторглися на Балкани через два століття ( кельти доті зупинилися аж в Галатії - а це на теперка центр Туречинни ), по третє Ганібал ганявся але в римлян в той час союзники покинули - а от коли вони з созниками розібралися то потім висадилися в Іберії і почали відвоювувати те шо Карфаген завоював ( а там були срібні рудники і ше багато чого цінного ). Такшо ви якби трішечки неправі - зовсім трішечки .
показати весь коментар
15.09.2025 22:45 Відповісти
правий фланг, лівий фланг.. шизофренія процвітає, йому вже мариться , що він воевав...
показати весь коментар
15.09.2025 21:26 Відповісти
Купуйте вазелін негайно!
показати весь коментар
15.09.2025 21:41 Відповісти
Чем дальше от Орды тем меньше готовность.
показати весь коментар
15.09.2025 22:09 Відповісти
"...його країна зараз не готова до нападу з боку Росії чи будь-якої іншої держави" Джерело: https://censor.net/ua/n3574251
Стісняюсь спитать:
А нападу якої, крім росії, країни очікує Італія? Албанії чи Ефіопії (можуть напасти, щоб помститися за війни 19-20 століть)? Чи новий генерал Бонапарт готовий вирушити в італійський похід?
показати весь коментар
15.09.2025 23:18 Відповісти
 
 