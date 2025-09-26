Зеленський і Фредеріксен обговорили інциденти з дронами над Данією та оборонну співпрацю

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 26 вересня, провів розмову з премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Сторони обговорили підготовку до саміту Європейської політичної спільноти, який уже наступного тижня відбудеться в Данії. Також узгодили зустрічі з партнерами, буде дипломатична робота.

"Звісно, говорили про ситуацію з дронами, які вже тричі за цей тиждень фіксували в небі Данії. Поділився деталями від нашої розвідки. Однаково розуміємо, що на тлі всіх цих випадків маємо ще більше координуватися та збільшувати оборонне виробництво. Будь-які виклики долаються співпрацею", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, ввечері та вночі 24-25 вересня над Данією помітили групу невідомих безпілотників, які літати у районах розташування військових об’єктів.

Влада Данії заявила, що за польотами дронів над кількома аеропортами цього тижня стояв "професійний суб'єкт", який влаштував "гібридну атаку", спрямовану на створення паніки.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що дрони були запущені "локально". За його словами, доказів участі Росії поки що немає.

Напередодні аеропорт Ольборга на півночі Данії недалеко від військової бази, призупинив польоти на всю ніч після виявлення дронів.

Ще три невеликі аеропорти на півдні країни — в містах Есбьєрг, Сеннерборг і Войенс — також повідомили про появу дронів, але продовжили роботу.

