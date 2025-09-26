Данія не планує просити НАТО активувати статтю 4 через дрони РФ, - Расмуссен

Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив, що Копенгаген наразі не має наміру звертатися до НАТО щодо активації статті 4, яка передбачає консультації союзників у разі загрози територіальній цілісності держави-члена.

Про це повідомляє Danmarks Radio

Глава МЗС Данії зазначив, що країна підтримує "добрий контакт" із союзниками по НАТО на всіх рівнях, тому поки не бачить потреби в офіційному зверненні.

Напередодні міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен говорив про можливість активації статті 4 Північноатлантичного альянсу. Вона передбачає скликання консультацій Північноатлантичної ради, коли територіальна цілісність чи безпека держави-члена перебуває під загрозою.

Нагадаємо, у вересні Естонія вже зверталася із запитом на активацію статті 4 після порушення її повітряного простору трьома російськими винищувачами МіГ-31.

