Данія не планує просити НАТО активувати статтю 4 через дрони РФ, - Расмуссен

Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив, що Копенгаген наразі не має наміру звертатися до НАТО щодо активації статті 4, яка передбачає консультації союзників у разі загрози територіальній цілісності держави-члена.

Про це повідомляє Danmarks Radio, передає Цензор.НЕТ.

Глава МЗС Данії зазначив, що країна підтримує "добрий контакт" із союзниками по НАТО на всіх рівнях, тому поки не бачить потреби в офіційному зверненні.

Напередодні міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен говорив про можливість активації статті 4 Північноатлантичного альянсу. Вона передбачає скликання консультацій Північноатлантичної ради, коли територіальна цілісність чи безпека держави-члена перебуває під загрозою.

Нагадаємо, у вересні Естонія вже зверталася із запитом на активацію статті 4 після порушення її повітряного простору трьома російськими винищувачами МіГ-31.

нічого зараз впадуть літаки пасажирські і що тупі сцикуни європейські
26.09.2025 17:41 Відповісти
Ну й правильно.
Нафіга той стрес
26.09.2025 17:53 Відповісти
Бо знають наперед - толку ніякого...
26.09.2025 18:22 Відповісти
мабуть данці за реальні дії, а не порожні, 4 стаття взагалі ні про що
26.09.2025 18:37 Відповісти
 
 