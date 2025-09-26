УКР
Зеленський про реакцію НАТО на заліт літаків РФ: В основному країни бояться їх блокувати, бо Росія божевільна

Зеленський про реакцію НАТО на літаки РФ

Президент України Володимир Зеленський вважає, що країни НАТО повинні блокувати літаки, які заходять у їхній повітряний простір, але в основному вони бояться це робити.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в інтерв’ю для The Axios Show.

Так, відповідаючи на запитання, чи реакція НАТО на порушення повітряного простору була слабкою, Зеленський сказав: "(…) я думаю, що так. Слабка реакція".

Він зауважив, що члени НАТО мають блокувати літаки, якщо ті знаходяться у їхньому повітряному просторі.

Остаточне рішення щодо збиття літаків РФ ухвалюватимуть військові, - Рютте

"Якщо хтось на вашій землі вбиває ваших людей, ви повинні відповісти цій людині. Якщо літаки знаходяться у вашому просторі, ви повинні їх блокувати", - зазначив Зеленський.

Стосовно того, чи члени Альянсу бояться робити це, оскільки бояться реакції Росії, президент зазначив, що знає деяких лідерів, які не бояться, "але в основному країни бояться".

"Вони бояться, бо я думаю, що вони мають рацію, що Росія божевільна", - наголосив Зеленський.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Через інцидент Естонія попросила консультації НАТО.

Своєю чергою Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії.

Автор: 

Зеленський Володимир (25612) НАТО (6824) росія (68027) винищувач (37)
Топ коментарі
+4
Тебе бл🤬ть НАТО не запитали Вова!
Ти вже поспався і виліз пуцьвіріньок?
Прощебечи нам, щось потужно-стійко-незламне😆
26.09.2025 14:02 Відповісти
26.09.2025 14:02 Відповісти
+3
Що ти несеш , ти офіційна морда говори за себе а не за навколишніх .
26.09.2025 13:58 Відповісти
26.09.2025 13:58 Відповісти
+1
Саме тому ми записали прагнення до НАТО в Конституцію, щоб боятись разом з ними
26.09.2025 13:56 Відповісти
26.09.2025 13:56 Відповісти
Яким чином блокувати літак який летить зі швідкісттю 2 мах? Тільки збивати.
26.09.2025 13:55 Відповісти
26.09.2025 13:55 Відповісти
эксперт потужно высера
26.09.2025 14:12 Відповісти
26.09.2025 14:12 Відповісти
Саме тому ми записали прагнення до НАТО в Конституцію, щоб боятись разом з ними
26.09.2025 13:56 Відповісти
26.09.2025 13:56 Відповісти
Що ти несеш , ти офіційна морда говори за себе а не за навколишніх .
26.09.2025 13:58 Відповісти
26.09.2025 13:58 Відповісти
Єрдоган збивав, і вагнерівці пригожина, збивали ероплани, аж під мацквою!!
26.09.2025 13:59 Відповісти
26.09.2025 13:59 Відповісти
Тебе бл🤬ть НАТО не запитали Вова!
Ти вже поспався і виліз пуцьвіріньок?
Прощебечи нам, щось потужно-стійко-незламне😆
26.09.2025 14:02 Відповісти
26.09.2025 14:02 Відповісти
Тебе бл🤬ть НАТО не запитали

Так, отвечая на вопрос, была ли реакция НАТО на нарушение воздушного пространства слабой, Источник: https://censor.net/ru/n3576330
26.09.2025 14:15 Відповісти
26.09.2025 14:15 Відповісти
вова зеленський пояснює Бійцю ЗСУ що «Якщо хтось на вашій землі вбиває ваших людей, ви повинні відповісти цій людині» (с):

26.09.2025 14:06 Відповісти
26.09.2025 14:06 Відповісти
"Вони бояться, бо я думаю, що вони мають рацію, що Росія божевільна", - наголосив Зеленський.

на відміну від тебе, 4МО, вони мають не тільки рацію але й своє ПВО та ракети.
26.09.2025 14:09 Відповісти
26.09.2025 14:09 Відповісти
вони мають не тільки рацію але й своє ПВО та ракети.

Это наша единственная надежда. Ни один танк не должен выйти из казармы, ни один солдат не должен поднять оружие, ибо это будет означать проигрыш",
26.09.2025 14:20 Відповісти
26.09.2025 14:20 Відповісти
Вже про Грузію намолов - тепер про ЄС. Насрати їм на стіл та назвати боягузами. Це дуже допоможе Україні.
Чи цей Лідар без хайпу жити не може, потрібно бути завжди в центрі уваги.
За що Бог покарав українців?
26.09.2025 14:14 Відповісти
26.09.2025 14:14 Відповісти
Ответ очевидный
Надо использовать мозги по назначению
А когда думаешь жопой
То Бог тебя карает
26.09.2025 14:23 Відповісти
26.09.2025 14:23 Відповісти
26.09.2025 14:21 Відповісти
26.09.2025 14:21 Відповісти
у нас і Zе є божевільний, у нього діагноз: соціопат

СОЦІОПАТ - це людина з антисоціальним розладом особистості, яку характеризує нехтування до соціальних норм, відсутність співчуття, схильність до брехні, внутрішня потреба до маніпуляцій і порушення законів, а також відсутність почуття провини чи каяття. Сооціопатія - це набутий розлад, який розвивається внаслідок психологічних травм, найчастіше в дитинстві, а не вроджена патологія.
26.09.2025 15:01 Відповісти
26.09.2025 15:01 Відповісти
 
 