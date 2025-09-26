Зеленський про реакцію НАТО на заліт літаків РФ: В основному країни бояться їх блокувати, бо Росія божевільна

Президент України Володимир Зеленський вважає, що країни НАТО повинні блокувати літаки, які заходять у їхній повітряний простір, але в основному вони бояться це робити.

Так, відповідаючи на запитання, чи реакція НАТО на порушення повітряного простору була слабкою, Зеленський сказав: "(…) я думаю, що так. Слабка реакція".

Він зауважив, що члени НАТО мають блокувати літаки, якщо ті знаходяться у їхньому повітряному просторі.

"Якщо хтось на вашій землі вбиває ваших людей, ви повинні відповісти цій людині. Якщо літаки знаходяться у вашому просторі, ви повинні їх блокувати", - зазначив Зеленський.

Стосовно того, чи члени Альянсу бояться робити це, оскільки бояться реакції Росії, президент зазначив, що знає деяких лідерів, які не бояться, "але в основному країни бояться".

"Вони бояться, бо я думаю, що вони мають рацію, що Росія божевільна", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Через інцидент Естонія попросила консультації НАТО.

Своєю чергою Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії.