Зеленский о реакции НАТО на залету самолетов РФ: В основном страны боятся их блокировать, потому что Россия сумасшедшая

Зеленский о реакции НАТО на самолеты РФ

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что страны НАТО должны блокировать самолеты, которые заходят в их воздушное пространство, но в основном они боятся это делать.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в интервью для The Axios Show.

Так, отвечая на вопрос, была ли реакция НАТО на нарушение воздушного пространства слабой, Зеленский сказал: "(...) я думаю, что да. Слабая реакция".

Он отметил, что члены НАТО должны блокировать самолеты, если те находятся в их воздушном пространстве.

Окончательное решение по сбиванию самолетов РФ будут принимать военные, - Рютте

"Если кто-то на вашей земле убивает ваших людей, вы должны ответить этому человеку. Если самолеты находятся в вашем пространстве, вы должны их блокировать", - отметил Зеленский.

Относительно того, боятся ли члены Альянса делать это, поскольку боятся реакции России, президент отметил, что знает некоторых лидеров, которые не боятся, "но в основном страны боятся".

"Они боятся, потому что я думаю, что они правы, что Россия сумасшедшая", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.

Из-за инцидента Эстония попросила консультации НАТО.

В свою очередь Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии.

+4
Тебе бл🤬ть НАТО не запитали Вова!
Ти вже поспався і виліз пуцьвіріньок?
Прощебечи нам, щось потужно-стійко-незламне😆
26.09.2025 14:02 Ответить
+3
Що ти несеш , ти офіційна морда говори за себе а не за навколишніх .
26.09.2025 13:58 Ответить
+1
Саме тому ми записали прагнення до НАТО в Конституцію, щоб боятись разом з ними
26.09.2025 13:56 Ответить
Яким чином блокувати літак який летить зі швідкісттю 2 мах? Тільки збивати.
26.09.2025 13:55 Ответить
эксперт потужно высера
26.09.2025 14:12 Ответить
Саме тому ми записали прагнення до НАТО в Конституцію, щоб боятись разом з ними
26.09.2025 13:56 Ответить
Що ти несеш , ти офіційна морда говори за себе а не за навколишніх .
26.09.2025 13:58 Ответить
Єрдоган збивав, і вагнерівці пригожина, збивали ероплани, аж під мацквою!!
26.09.2025 13:59 Ответить
Тебе бл🤬ть НАТО не запитали Вова!
Ти вже поспався і виліз пуцьвіріньок?
Прощебечи нам, щось потужно-стійко-незламне😆
26.09.2025 14:02 Ответить
26.09.2025 14:15 Ответить
вова зеленський пояснює Бійцю ЗСУ що «Якщо хтось на вашій землі вбиває ваших людей, ви повинні відповісти цій людині» (с):

26.09.2025 14:06 Ответить
на відміну від тебе, 4МО, вони мають не тільки рацію але й своє ПВО та ракети.
26.09.2025 14:09 Ответить
Это наша единственная надежда. Ни один танк не должен выйти из казармы, ни один солдат не должен поднять оружие, ибо это будет означать проигрыш",
26.09.2025 14:20 Ответить
Вже про Грузію намолов - тепер про ЄС. Насрати їм на стіл та назвати боягузами. Це дуже допоможе Україні.
Чи цей Лідар без хайпу жити не може, потрібно бути завжди в центрі уваги.
За що Бог покарав українців?
26.09.2025 14:14 Ответить
Ответ очевидный
Надо использовать мозги по назначению
А когда думаешь жопой
То Бог тебя карает
26.09.2025 14:23 Ответить
26.09.2025 14:21 Ответить
 
 