Зеленский о реакции НАТО на залету самолетов РФ: В основном страны боятся их блокировать, потому что Россия сумасшедшая

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что страны НАТО должны блокировать самолеты, которые заходят в их воздушное пространство, но в основном они боятся это делать.

об этом он заявил в интервью для The Axios Show.

Так, отвечая на вопрос, была ли реакция НАТО на нарушение воздушного пространства слабой, Зеленский сказал: "(...) я думаю, что да. Слабая реакция".

Он отметил, что члены НАТО должны блокировать самолеты, если те находятся в их воздушном пространстве.

"Если кто-то на вашей земле убивает ваших людей, вы должны ответить этому человеку. Если самолеты находятся в вашем пространстве, вы должны их блокировать", - отметил Зеленский.

Относительно того, боятся ли члены Альянса делать это, поскольку боятся реакции России, президент отметил, что знает некоторых лидеров, которые не боятся, "но в основном страны боятся".

"Они боятся, потому что я думаю, что они правы, что Россия сумасшедшая", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.

Из-за инцидента Эстония попросила консультации НАТО.

В свою очередь Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии.