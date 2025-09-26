Окончательное решение по сбиванию самолетов РФ будут принимать военные, - Рютте

Решение о сбивании российских самолетов, нарушающих воздушное пространство стран-членов НАТО, будут принимать военные после оценки уровня угрозы, и если надо будет - сделают "окончательный шаг".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в интервью CNN сказал Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, отметив, что именно это соответствует принципу "защищать каждый дюйм" территории Альянса.

"Мы это делаем уже более 50 лет. Если есть вторжение, наши военные могут принять самое жесткое решение, если люди под угрозой. Если прямой угрозы нет - самолеты сопровождают и выводят. Если есть - могут сбить. Турция это уже делала, и Третья мировая не началась. Но нужна взвешенная реакция НАТО. У нас самый сильный Альянс в мире, мы умеем действовать профессионально", - подчеркнул Рютте.

По его словам, окончательные решения будут приниматься военными.

"Они оценивают уровень угрозы. В случае с Эстонией союзники отработали четко: сопроводили самолеты. Если надо будет - сделают "окончательный шаг". Так было и в советское время", - добавил генсек.

Напомним, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.

Из-за инцидента Эстония попросила консультации НАТО.

В свою очередь Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии.