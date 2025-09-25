РУС
1 531 21

Европа предупредила Кремль, что НАТО готово действительно сбивать российские самолеты-нарушители, - Bloomberg

НАТО готово сбивать самолеты РФ в случае нового нарушения - Bloomberg

Европейские дипломаты в частном порядке предупредили Россию, что НАТО готово сбивать российские самолеты, если нарушения воздушного пространства будут продолжаться, после преднамеренного вторжения истребителей МиГ-31 в Эстонию.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников, знакомых с ходом переговоров, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на "напряженной встрече" в Москве, которая состоялась на этой неделе, дипломаты Великобритании, Франции и Германии выразили свою обеспокоенность относительно вторжения трех российских истребителей МиГ-31 в Эстонию 19 сентября.

После этой встречи европейские посланники пришли к выводу, что нарушение эстонского воздушного пространства было преднамеренной тактикой, которую приказали осуществить российские командиры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляйен не исключает возможности сбивания российских самолетов, нарушающих воздушное пространство НАТО

Чиновники отметили, что на переговорах в Москве российский дипломат заявил европейцам, что вторжение в воздушное пространство якобы было ответом на "украинские атаки по временно оккупированному Крыму".

Кремль заявил, что эти операции Украины были бы невозможными без поддержки НАТО - и, как результат, Россия считает, что она уже вступила в конфронтацию, в которой участвуют европейские страны, передает Bloomberg.

В Кремле также утверждают, что Россия оправдывает нарушение воздушного пространства тем, что уже "находится в конфликте, в который вовлечены европейские страны".

Во время этих переговоров в Москве, по данным агентства, российская сторона делала обширные заметки, что заставило представителей Европы предположить, что россиянам было поручено предоставить выше по цепочке командования подробный отчет о позиции НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол России во Франции заявил о возможном начале войны с НАТО, если ее войска собьют самолет РФ

Напомним, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.

Из-за инцидента Эстония попросила консультации НАТО.

В свою очередь Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поульсен о появлении дронов вблизи военных объектов: "Это гибридная атака. Действует профессиональный субъект"

Автор: 

Топ комментарии
+8
пригласите турецких пилотов!!)))
25.09.2025 21:48 Ответить
25.09.2025 21:48 Ответить
+5
для цього потрібно мати яйця.
25.09.2025 21:44 Ответить
25.09.2025 21:44 Ответить
+4
2-3 никогда. не пізніше!
25.09.2025 21:52 Ответить
25.09.2025 21:52 Ответить
Як той - так зразу
25.09.2025 21:42 Ответить
25.09.2025 21:42 Ответить
Примерно - никогда...
25.09.2025 21:45 Ответить
25.09.2025 21:45 Ответить
2-3 никогда. не пізніше!
25.09.2025 21:52 Ответить
25.09.2025 21:52 Ответить
У пригожина, жодних «загепокоїнь натівських» не виникало, коли назбивав купу літаків ******, аж під московію!!!?!
25.09.2025 22:19 Ответить
25.09.2025 22:19 Ответить
101 китайское предупреждение
25.09.2025 23:51 Ответить
25.09.2025 23:51 Ответить
для цього потрібно мати яйця.
25.09.2025 21:44 Ответить
25.09.2025 21:44 Ответить
а з того часу, як рєзніков віїхав з країни і всі європейські яйця знаходяться в його руках!
25.09.2025 21:55 Ответить
25.09.2025 21:55 Ответить
Чим далі відтягувати цю резинку на трусах, тим болючіше вона вдарить.
Так що НАТО, бий не жалій, москалів пихатих й їх господарів, - кадирців волохатих!
Покажіть, на що ви здатні. У вас армія значно більше, ніж в росії, і ядерної зброї також більше. В них, якщо третина її працює, то це для них свято.
25.09.2025 21:45 Ответить
25.09.2025 21:45 Ответить
У НАТО нема армії, є армії країн НАТО.
25.09.2025 22:13 Ответить
25.09.2025 22:13 Ответить
пригласите турецких пилотов!!)))
25.09.2025 21:48 Ответить
25.09.2025 21:48 Ответить
І вагнерівців пригожина запросити, бо вони назбивали літаків ****** більше ніж усі армії країн НАТО!
25.09.2025 22:21 Ответить
25.09.2025 22:21 Ответить
дарма...не цінують сюрпризи...
25.09.2025 21:48 Ответить
25.09.2025 21:48 Ответить
НАТО ПОПЕРЕДТЛО!
Скільки не кажи ХАЛВА в роті солодше не стане.
25.09.2025 21:51 Ответить
25.09.2025 21:51 Ответить
Пуйлу конче потрібно збитий літак з загиблим пілотом. Тоді створить таку ситуацію, що з ним сядуть на перемовини не тільки Трамп, а і НАТО, і ЄС.
25.09.2025 21:57 Ответить
25.09.2025 21:57 Ответить
Вагнерівці Іл-20 з усім гамузом, завалили навпроти Мацква, і все тихо, у ****** лише діарея!!
25.09.2025 22:23 Ответить
25.09.2025 22:23 Ответить
25.09.2025 21:58 Ответить
25.09.2025 21:58 Ответить
Рекомендація керівникам країн НАТО: годуйте власних діток за рецептами Клопотенка - 💯 відсотково кацапські літаки дрони та ракети самі попадають,навіть без участі сил ППО та ПРО ! Перевірено в Україні!
25.09.2025 22:09 Ответить
25.09.2025 22:09 Ответить
Як в казці про пастуха овець і вовка.....
25.09.2025 22:44 Ответить
25.09.2025 22:44 Ответить
Ти спочатку збий а потім попереджуй .
26.09.2025 00:14 Ответить
26.09.2025 00:14 Ответить
Якщо попередили, то одразу збивайте - не обсеріться, як Трамп.
26.09.2025 00:17 Ответить
26.09.2025 00:17 Ответить
да сбивайте уже, пора всему миру показать что плешивый и компашка блефуют с 2000-ых. Их на понт берут уже 20+лет
26.09.2025 00:24 Ответить
26.09.2025 00:24 Ответить
 
 