Европа предупредила Кремль, что НАТО готово действительно сбивать российские самолеты-нарушители, - Bloomberg

Европейские дипломаты в частном порядке предупредили Россию, что НАТО готово сбивать российские самолеты, если нарушения воздушного пространства будут продолжаться, после преднамеренного вторжения истребителей МиГ-31 в Эстонию.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников, знакомых с ходом переговоров, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на "напряженной встрече" в Москве, которая состоялась на этой неделе, дипломаты Великобритании, Франции и Германии выразили свою обеспокоенность относительно вторжения трех российских истребителей МиГ-31 в Эстонию 19 сентября.

После этой встречи европейские посланники пришли к выводу, что нарушение эстонского воздушного пространства было преднамеренной тактикой, которую приказали осуществить российские командиры.

Чиновники отметили, что на переговорах в Москве российский дипломат заявил европейцам, что вторжение в воздушное пространство якобы было ответом на "украинские атаки по временно оккупированному Крыму".

Кремль заявил, что эти операции Украины были бы невозможными без поддержки НАТО - и, как результат, Россия считает, что она уже вступила в конфронтацию, в которой участвуют европейские страны, передает Bloomberg.

В Кремле также утверждают, что Россия оправдывает нарушение воздушного пространства тем, что уже "находится в конфликте, в который вовлечены европейские страны".

Во время этих переговоров в Москве, по данным агентства, российская сторона делала обширные заметки, что заставило представителей Европы предположить, что россиянам было поручено предоставить выше по цепочке командования подробный отчет о позиции НАТО.

Напомним, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.

Из-за инцидента Эстония попросила консультации НАТО.

В свою очередь Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии.

