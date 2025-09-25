РУС
Фон дер Ляйен не исключает возможности сбивания российских самолетов, нарушающих воздушное пространство НАТО

Фон дер Ляйен сказала, будут ли сбивать российские самолеты

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что после четкого предупреждения вариант со сбиванием российских истребителей, нарушающих воздушное пространство стран НАТО, возможен.

Об этом она заявила в интервью CNN, информирует Цензор.НЕТ.

"По моему мнению, мы должны защищать каждый квадратный сантиметр территории. И это означает, что если есть вторжение в наше воздушное пространство, тогда - конечно же, после очень понятного предупреждения - вариант со сбиванием такого истребителя - "на столе", - сказала она.

Читайте: Сбит вражеский Су-34 на Запорожском направлении. ИНФОГРАФИКА

Напомним, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.

Из-за инцидента Эстония попросила консультации НАТО.

В свою очередь Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии.

Глава МИД Эстонии Цахкна в Совбезе ООН показал доказательства нарушения российскими самолетами эстонского воздушного пространства.

Читайте: Самолет с министром обороны Испании Роблес подвергся GPS-атаке возле Калининграда

Топ комментарии
+3
Тепер треба провести багаторічні дебати з питання яке "попередження" вважати "зрозумілим", а то раптом кацапи щось не зрозуміють черекз "культурні відмінності" ... а після цього НАТО вдарить всією своєю могутністю ... точно точно ... зуб даю
25.09.2025 08:20 Ответить
+2
Збивати можливо і будуть, але сцикотно все це. А раптом х-ло розсердиться і буде " орєшніком" лякати.
25.09.2025 08:21 Ответить
+1
Треба провести саміт рішучих щоб створити коаліцію збивальників
25.09.2025 08:27 Ответить
Пригожин з Президентом Ердоганом, збивали ************ ОДРАЗУ і без проведення численних самітів щодо відпрацювання МОЖЛИВИХ занепокоєнь!!
25.09.2025 09:01 Ответить
Як раз навпаки, чітко зрозуміло, що кацапи можуть сміло "порушувати" простір НАТО дронами, ракетами і кукурузниками. Слідуючий етап - це "випадкові" влучання дронів чи ракет з бойовими частинами. І знову консультації, наради, чіткі попередження
25.09.2025 08:25 Ответить
Щось мені цей європейський сантиметр нагадує НАТОвський дюйм. Такий же гумовий.
25.09.2025 08:27 Ответить
бл.. ну шо за куколди.. варіант можливий. цей варіант має бути не можливий, а рішуче обов'язковий.
25.09.2025 08:29 Ответить
Я гадаю вони дадуть собі раду. Зрозуміло, що всім хочеться, щоб ворог загруз у війні з НАТО... Але якщо пригадати 2014-й рік, а саме лютий, щось я не пам'ятаю, щоб Україна рішуче і масово збивала російські борти, які пачками летіли в Крим. Пам'ятаю тільки як Тенюх (командир мінного тральщика) з мужнім обличчям доповідав в Київ - "Тримаємося, все добре"
25.09.2025 08:45 Ответить
Ще довго будете кіздіти про це?, спробуйте залетіти на повітряний простір Рашці, зібють зразу.
25.09.2025 08:36 Ответить
"Не виключає можливості"... почати розгляд вірогідності можливого прийняття рішення... про рішуче засудження і глибоку занепокоєність 🤣🤣🤣
25.09.2025 08:58 Ответить
Про потужні консультації не забувайте.
25.09.2025 09:03 Ответить
збивати не будуть. а то сі нападьйоть! на тайвань!
25.09.2025 08:58 Ответить
Ну всьо. Кацапи-вам пі₴да.
25.09.2025 09:01 Ответить
 
 