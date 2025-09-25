Фон дер Ляйен не исключает возможности сбивания российских самолетов, нарушающих воздушное пространство НАТО

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что после четкого предупреждения вариант со сбиванием российских истребителей, нарушающих воздушное пространство стран НАТО, возможен.

Об этом она заявила в интервью CNN, информирует Цензор.НЕТ.

"По моему мнению, мы должны защищать каждый квадратный сантиметр территории. И это означает, что если есть вторжение в наше воздушное пространство, тогда - конечно же, после очень понятного предупреждения - вариант со сбиванием такого истребителя - "на столе", - сказала она.

Читайте: Сбит вражеский Су-34 на Запорожском направлении. ИНФОГРАФИКА

Напомним, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.

Из-за инцидента Эстония попросила консультации НАТО.

В свою очередь Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии.

Глава МИД Эстонии Цахкна в Совбезе ООН показал доказательства нарушения российскими самолетами эстонского воздушного пространства.

Читайте: Самолет с министром обороны Испании Роблес подвергся GPS-атаке возле Калининграда