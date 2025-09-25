УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7292 відвідувача онлайн
Новини Порушення літаків РФ Порушення повітряного простору
764 16

Фон дер Ляєн не виключає можливості збиття російських літаків, які порушують повітряний простір НАТО

Фон дер Ляєн сказала, чи збиватимуть російські літаки

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що після чіткого попередження варіант зі збиттям російських винищувачів, які порушують повітряний простір країн НАТО, можливий.

Про це вона заявила в інтерв'ю CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"На мою думку, ми повинні захищати кожен квадратний сантиметр території. І це означає, що якщо є вторгнення у наш повітряний простір, тоді - звісно ж, після дуже зрозумілого попередження - варіант зі збиттям такого винищувача - "на столі"", - сказала вона.

Читайте: Збито ворожий Су-34 на Запорізькому напрямку. ІНФОГРАФІКА

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Через інцидент Естонія попросила консультації НАТО.

Своєю чергою Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії.

Глава МЗС Естонії Цахкна в Радбезі ООН показав докази порушення російськими літаками естонського повітряного простору.

Читайте: Літак з міністеркою оборони Іспанії Роблес зазнав GPS-атаки біля Калінінграда

Автор: 

авіація (4273) Єврокомісія (2294) росія (68027) фон дер Ляєн Урсула (893)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Тепер треба провести багаторічні дебати з питання яке "попередження" вважати "зрозумілим", а то раптом кацапи щось не зрозуміють черекз "культурні відмінності" ... а після цього НАТО вдарить всією своєю могутністю ... точно точно ... зуб даю
показати весь коментар
25.09.2025 08:20 Відповісти
+3
Збивати можливо і будуть, але сцикотно все це. А раптом х-ло розсердиться і буде " орєшніком" лякати.
показати весь коментар
25.09.2025 08:21 Відповісти
+3
Треба провести саміт рішучих щоб створити коаліцію збивальників
показати весь коментар
25.09.2025 08:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тепер треба провести багаторічні дебати з питання яке "попередження" вважати "зрозумілим", а то раптом кацапи щось не зрозуміють черекз "культурні відмінності" ... а після цього НАТО вдарить всією своєю могутністю ... точно точно ... зуб даю
показати весь коментар
25.09.2025 08:20 Відповісти
Треба провести саміт рішучих щоб створити коаліцію збивальників
показати весь коментар
25.09.2025 08:27 Відповісти
Пригожин з Президентом Ердоганом, збивали ************ ОДРАЗУ і без проведення численних самітів щодо відпрацювання МОЖЛИВИХ занепокоєнь!!
показати весь коментар
25.09.2025 09:01 Відповісти
Збивати можливо і будуть, але сцикотно все це. А раптом х-ло розсердиться і буде " орєшніком" лякати.
показати весь коментар
25.09.2025 08:21 Відповісти
Як раз навпаки, чітко зрозуміло, що кацапи можуть сміло "порушувати" простір НАТО дронами, ракетами і кукурузниками. Слідуючий етап - це "випадкові" влучання дронів чи ракет з бойовими частинами. І знову консультації, наради, чіткі попередження
показати весь коментар
25.09.2025 08:25 Відповісти
Щось мені цей європейський сантиметр нагадує НАТОвський дюйм. Такий же гумовий.
показати весь коментар
25.09.2025 08:27 Відповісти
бл.. ну шо за куколди.. варіант можливий. цей варіант має бути не можливий, а рішуче обов'язковий.
показати весь коментар
25.09.2025 08:29 Відповісти
Я гадаю вони дадуть собі раду. Зрозуміло, що всім хочеться, щоб ворог загруз у війні з НАТО... Але якщо пригадати 2014-й рік, а саме лютий, щось я не пам'ятаю, щоб Україна рішуче і масово збивала російські борти, які пачками летіли в Крим. Пам'ятаю тільки як Тенюх (командир мінного тральщика) з мужнім обличчям доповідав в Київ - "Тримаємося, все добре"
показати весь коментар
25.09.2025 08:45 Відповісти
Але якщо пригадати 2014-й рік, а саме січень - в Криму були військові бази РФ і їх військові, з мовчазного схвалення урялу Януковича, без дозволів та попереджень, пересувались по Криму та через кордони України на чому їм заманеться.
В якій з країн НАТО є щось подібне?
показати весь коментар
25.09.2025 09:35 Відповісти
а хто мав у лютому 2014-го збивати цапські борти над Кримом? місцева кримська вата, яка волала на мітингах пуцін ввіді вайска, защіті? чи може верховний на той час яник?
показати весь коментар
25.09.2025 10:59 Відповісти
Ще довго будете кіздіти про це?, спробуйте залетіти на повітряний простір Рашці, зібють зразу.
показати весь коментар
25.09.2025 08:36 Відповісти
"Не виключає можливості"... почати розгляд вірогідності можливого прийняття рішення... про рішуче засудження і глибоку занепокоєність 🤣🤣🤣
показати весь коментар
25.09.2025 08:58 Відповісти
Про потужні консультації не забувайте.
показати весь коментар
25.09.2025 09:03 Відповісти
збивати не будуть. а то сі нападьйоть! на тайвань!
показати весь коментар
25.09.2025 08:58 Відповісти
Ну всьо. Кацапи-вам пі₴да.
показати весь коментар
25.09.2025 09:01 Відповісти
показати весь коментар
25.09.2025 10:18 Відповісти
 
 