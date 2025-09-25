Фон дер Ляєн не виключає можливості збиття російських літаків, які порушують повітряний простір НАТО

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що після чіткого попередження варіант зі збиттям російських винищувачів, які порушують повітряний простір країн НАТО, можливий.

Про це вона заявила в інтерв'ю CNN.

"На мою думку, ми повинні захищати кожен квадратний сантиметр території. І це означає, що якщо є вторгнення у наш повітряний простір, тоді - звісно ж, після дуже зрозумілого попередження - варіант зі збиттям такого винищувача - "на столі"", - сказала вона.

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Через інцидент Естонія попросила консультації НАТО.

Своєю чергою Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії.

Глава МЗС Естонії Цахкна в Радбезі ООН показав докази порушення російськими літаками естонського повітряного простору.

