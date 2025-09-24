УКР
Літак з міністеркою оборони Іспанії Роблес зазнав GPS-атаки біля Калінінграда

У літака міністерки оборони Іспанії виникли проблеми з GPS

Літак міністерки оборони Іспанії Маргарити Роблес, який летів до Литви, зазнав проблем із роботою GPS під час прольоту над російським Калінінградом.

Про це пише El Mundo, інформує Цензор.НЕТ.

Літак A330, що належить Повітряно-космічним силам Іспанії у середу, 24 вересня, прямував до авіабази у Литві Шяуляй з Роблес на борту.

Під час прольоту над Калінінградом він "зазнав спроби порушити роботу його GPS", пише видання.

Командир на борту заявив, що цей епізод є досить поширеним під час комерційних і військових польотів над територією Калінінграда. Він полягає у намаганні дезорієнтувати пілотів.

Читайте: Глава МЗС Будріс закликав ЄС вжити заходів проти РФ через втручання в навігацію літака фон дер Ляєн: "Це не поодинокий випадок"

У випадку з військовим літаком, на якому летіла Роблес, спроба не вдалася, оскільки літак отримує сигнали від військового супутника.

Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на ЗМІ писав, що літак фон дер Ляєн приземлявся за паперовими картами через втручання РФ у роботу GPS.

Згодом у Єврокомісії це підтвердили.

Читайте: На початку 2025 року близько 123 тисяч авіарейсів в Європі мали проблеми через російське глушіння GPS, - ЗМІ

авіація (4271) Іспанія (945) літак (3031) Роблес Маргарита (19)
Негайно занепокоєння! І стурбованість! Баяцца!!!
показати весь коментар
24.09.2025 13:06 Відповісти
Чекають поки рашка ,,приземлить" ще один цивільний літак!
показати весь коментар
24.09.2025 13:11 Відповісти
Тільки хотів написать - НАТО чекає нової "Смоленської катастрофи".... Але хто ж заважає розв"язать, проти РФ, таку ж "гібридну" війну, яку вже давно веде Росія, проти всієї Європи? А дже Росія - це "здичавіла скотина"... А здичавіла скотина нахабніє від безкарності...
показати весь коментар
24.09.2025 13:47 Відповісти
Після того як Сосія знищила все керівництво Польщі на чолі з Качинським, і ніхто за це не був покараний, терор Європи тільки починається
показати весь коментар
24.09.2025 13:36 Відповісти
Нахріна вона літає над окупованими касапами територіями?
показати весь коментар
24.09.2025 13:49 Відповісти
По-перше - вони не окуповані, а передані СРСР, в якості репарацій. По-друге, війни між НАТО і РФ, на даний момент, немає...
По-третє, є таке поняття - "транспортний коридор". Ці коридори прокладені в повітряному просторі, від зони відповідальності диспетчерської служби одного аеропорту, до іншого... І диспетчери зобов"язані вести літаки саме по них, як по "вулицях", з відповідним напрямком, швидкістю, та висотою...
показати весь коментар
24.09.2025 13:56 Відповісти
От вам і неостання відповідь на нещодавну виставу в найкращому цирку планети під назвою ООН.
показати весь коментар
24.09.2025 13:58 Відповісти
 
 