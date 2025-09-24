Літак з міністеркою оборони Іспанії Роблес зазнав GPS-атаки біля Калінінграда
Літак міністерки оборони Іспанії Маргарити Роблес, який летів до Литви, зазнав проблем із роботою GPS під час прольоту над російським Калінінградом.
Про це пише El Mundo, інформує Цензор.НЕТ.
Літак A330, що належить Повітряно-космічним силам Іспанії у середу, 24 вересня, прямував до авіабази у Литві Шяуляй з Роблес на борту.
Під час прольоту над Калінінградом він "зазнав спроби порушити роботу його GPS", пише видання.
Командир на борту заявив, що цей епізод є досить поширеним під час комерційних і військових польотів над територією Калінінграда. Він полягає у намаганні дезорієнтувати пілотів.
У випадку з військовим літаком, на якому летіла Роблес, спроба не вдалася, оскільки літак отримує сигнали від військового супутника.
Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на ЗМІ писав, що літак фон дер Ляєн приземлявся за паперовими картами через втручання РФ у роботу GPS.
Згодом у Єврокомісії це підтвердили.
