На початку 2025 року близько 123 тисяч авіарейсів в Європі мали проблеми через російське глушіння GPS, - ЗМІ

У перші чотири місяці 2025 року близько 123 тисяч авіарейсів зіткнулися з проблемами через російські перешкоди, які заважали роботі GPS над Європою.

Про це повідомляє SVT із посиланням на спільний звіт Фінляндії, Естонії, Литви, Латвії та Польщі для Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у квітні в середньому 27,4% рейсів у повітряному просторі були зірвані, а в деяких районах цей показник перевищував 42%. Наслідки варіюються від хибних повідомлень про місцезнаходження до системних помилок, які можуть супроводжувати політ аж до місця призначення.

"Ми вважаємо ситуацію серйозною, оскільки бачимо постійне зростання кількості збоїв, а не їх зменшення", - заявив керівник відділу Шведського транспортного агентства Андреас Хольмгрен.

Завдяки вимірюванням вдалося виявити засоби радіоелектронної боротьби в російських містах Калінінград, Санкт-Петербург, Смоленськ та Ростов.

Європейська влада вже попередила пілотів та закликала авіакомпанії посилити свою готовність.

У звіті для Міжнародної організації цивільної авіації вищезгадані країни заявляють, що такий розвиток подій становить зростаючу загрозу для безпеки авіації.

Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на ЗМІ писав, що літак фон дер Ляєн приземлявся за паперовими картами через втручання РФ у роботу GPS.

Згодом у Єврокомісії це підтвердили.

