В начале 2025 года около 123 тысяч авиарейсов в Европе имели проблемы из-за российского глушения GPS, - СМИ

В первые четыре месяца 2025 года около 123 тысяч авиарейсов столкнулись с проблемами из-за российских помех, которые мешали работе GPS над Европой.

Об этом сообщает SVT со ссылкой на совместный отчет Финляндии, Эстонии, Литвы, Латвии и Польши для Международной организации гражданской авиации (ICAO), информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в апреле в среднем 27,4% рейсов в воздушном пространстве были сорваны, а в некоторых районах этот показатель превышал 42%. Последствия варьируются от ложных сообщений о местонахождении до системных ошибок, которые могут сопровождать полет до места назначения.

"Мы считаем ситуацию серьезной, поскольку видим постоянный рост количества сбоев, а не их уменьшение", - заявил руководитель отдела Шведского транспортного агентства Андреас Хольмгрен.

Благодаря измерениям удалось обнаружить средства радиоэлектронной борьбы в российских городах Калининград, Санкт-Петербург, Смоленск и Ростов.

Европейские власти уже предупредили пилотов и призвали авиакомпании усилить свою готовность.

В отчете для Международной организации гражданской авиации вышеупомянутые страны заявляют, что такое развитие событий представляет растущую угрозу для безопасности авиации.

Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на СМИ писал, что самолет фон дер Ляйен приземлялся по бумажным картам из-за вмешательства РФ в работу GPS.

Впоследствии в Еврокомиссии это подтвердили.

