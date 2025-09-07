РУС
В начале 2025 года около 123 тысяч авиарейсов в Европе имели проблемы из-за российского глушения GPS, - СМИ

Тысячи авиарейсов в Европе столкнулись с российским глушением GPS

В первые четыре месяца 2025 года около 123 тысяч авиарейсов столкнулись с проблемами из-за российских помех, которые мешали работе GPS над Европой.

Об этом сообщает SVT со ссылкой на совместный отчет Финляндии, Эстонии, Литвы, Латвии и Польши для Международной организации гражданской авиации (ICAO), информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в апреле в среднем 27,4% рейсов в воздушном пространстве были сорваны, а в некоторых районах этот показатель превышал 42%. Последствия варьируются от ложных сообщений о местонахождении до системных ошибок, которые могут сопровождать полет до места назначения.

"Мы считаем ситуацию серьезной, поскольку видим постоянный рост количества сбоев, а не их уменьшение", - заявил руководитель отдела Шведского транспортного агентства Андреас Хольмгрен.

Благодаря измерениям удалось обнаружить средства радиоэлектронной борьбы в российских городах Калининград, Санкт-Петербург, Смоленск и Ростов.

Читайте также: Глава МВД Болгарии Митов: То, что РФ открещивается от GPS-инцидента с самолетом фон дер Ляйен, не имеет значения

Европейские власти уже предупредили пилотов и призвали авиакомпании усилить свою готовность.

В отчете для Международной организации гражданской авиации вышеупомянутые страны заявляют, что такое развитие событий представляет растущую угрозу для безопасности авиации.

Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на СМИ писал, что самолет фон дер Ляйен приземлялся по бумажным картам из-за вмешательства РФ в работу GPS.

Впоследствии в Еврокомиссии это подтвердили.

Читайте также: Рютте о глушении GPS во время полета самолета с фон дер Ляйен: "НАТО относится к этому очень серьезно"

авиация (2908) россия (97090) самолет (3681)
Топ комментарии
+8
Куколди чекатимуть, поки цивільні літаки не почнуть розбиватися, замість того, щоб надати Україні далекобійні ракети без обмежень по застосуванню і кількості.
07.09.2025 02:09 Ответить
+3
Цілуйте їх попку далі.

- Польща не збиває їх шахеди
- Бельгія проти конфіскацій

Що зробити якщо вже Европа виродилась. І це не лише про РФ

- палестинці нищать культурну спадщину в італії
- 21% населення швеції вже мусульмани

слабкі, нічтожні і боягузи - от як описати все оце можна
07.09.2025 02:52 Ответить
+2
Там ще десять років на розслідування причин. Можно нє спєшить.
07.09.2025 07:27 Ответить
Куколди чекатимуть, поки цивільні літаки не почнуть розбиватися, замість того, щоб надати Україні далекобійні ракети без обмежень по застосуванню і кількості.
07.09.2025 02:09 Ответить
В них якась логіка...нелогічна...
07.09.2025 02:14 Ответить
Цілуйте їх попку далі.

- Польща не збиває їх шахеди
- Бельгія проти конфіскацій

Що зробити якщо вже Европа виродилась. І це не лише про РФ

- палестинці нищать культурну спадщину в італії
- 21% населення швеції вже мусульмани

слабкі, нічтожні і боягузи - от як описати все оце можна
07.09.2025 02:52 Ответить
це потакання російському спуфінгу врешті решт призведе до авіакатастрофи.
07.09.2025 03:11 Ответить
Там ще десять років на розслідування причин. Можно нє спєшить.
07.09.2025 07:27 Ответить
Ну, навряд, але незручності будуть. Якось же раніще без gps літали. Прийдеться вчитись заново.
07.09.2025 09:22 Ответить
ну звісно, що поступово навчаться. Головне щоб не після трагедії на двісті пасажирів.
07.09.2025 09:35 Ответить
Євротерпілам все одно. Навіть якщо б ті літаки попадали.
07.09.2025 04:30 Ответить
Мао.
07.09.2025 04:32 Ответить
Рагу потрібно швидко та негайно розвалювати, бо ці цуки зовсім розум пропили

Де заспокійлива сорочка ? Де санітари ?
07.09.2025 11:26 Ответить
Взагалі то пора повернутись до питання збиття українського літака у Ірані . Що може розповісти розвідка про Іванова та Баширова ? А що там з компенсаціями ? А кого посадили ?
07.09.2025 11:28 Ответить
 
 