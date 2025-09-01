Глава МВД Болгарии Митов: То, что РФ открещивается от GPS-инцидента с самолетом фон дер Ляйен, не имеет значения
По мнению министра внутренних дел Болгарии Даниэля Митова, отрицаниям России о причастности к вмешательству в навигацию самолета с Урсулой фон дер Ляйен не стоит верить.
Об этом он сказал в эфире BNT, сообщает Цензор.НЕТ.
Он рассказал, после сообщения о проблеме с навигацией правоохранители проверили версию о возможной кибератаке и смогли исключить ее.
"Мы можем категорически заявить, что это не так, это не кибератака. Отныне мы будем сотрудничать с другими учреждениями, которым поручено проводить оперативные действия для расследования этой проблемы и установления правды такой, какой она есть", - заявил Митов.
"С начала войны в Украине в 2022 году такого типа глушения GPS-систем полетов в определенных регионах, находящихся вблизи конфликта (войны России против Украины. - Ред.), происходят постоянно", - добавил болгарский министр.
Он также прокомментировал отрицание Кремля о причастности РФ к инциденту.
"Москва отрицала, что в Крыму есть российские войска. Поэтому то, что говорит Российская Федерация, не имеет абсолютно никакого значения. Мы уже привыкли, что оттуда нельзя получить достоверную информацию. Мы должны проверить, что именно происходит", - заявил Митов.
Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на СМИ писал, что самолет фон дер Ляйен приземлялся по бумажным картам из-за вмешательства РФ в работу GPS.
Впоследствии в Еврокомиссии это подтвердили.
що вірити кремлівським посіпакам на варто , так як
брешуть, брешуть і ще раз брешуть -
це їх стиль паскудного
і брехливого життя😠