Глава МВД Болгарии Митов: То, что РФ открещивается от GPS-инцидента с самолетом фон дер Ляйен, не имеет значения

Мітов

По мнению министра внутренних дел Болгарии Даниэля Митова, отрицаниям России о причастности к вмешательству в навигацию самолета с Урсулой фон дер Ляйен не стоит верить.

Об этом он сказал в эфире BNT, сообщает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, после сообщения о проблеме с навигацией правоохранители проверили версию о возможной кибератаке и смогли исключить ее.

"Мы можем категорически заявить, что это не так, это не кибератака. Отныне мы будем сотрудничать с другими учреждениями, которым поручено проводить оперативные действия для расследования этой проблемы и установления правды такой, какой она есть", - заявил Митов.

"С начала войны в Украине в 2022 году такого типа глушения GPS-систем полетов в определенных регионах, находящихся вблизи конфликта (войны России против Украины. - Ред.), происходят постоянно", - добавил болгарский министр.

Читайте также: Глава МИД Будрис призвал ЕС принять меры против РФ из-за вмешательства в навигацию самолета фон дер Ляйен: "Это не единичный случай"

Он также прокомментировал отрицание Кремля о причастности РФ к инциденту.

"Москва отрицала, что в Крыму есть российские войска. Поэтому то, что говорит Российская Федерация, не имеет абсолютно никакого значения. Мы уже привыкли, что оттуда нельзя получить достоверную информацию. Мы должны проверить, что именно происходит", - заявил Митов.

Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на СМИ писал, что самолет фон дер Ляйен приземлялся по бумажным картам из-за вмешательства РФ в работу GPS.

Впоследствии в Еврокомиссии это подтвердили.

Читайте также: Кремль отверг обвинения в причастности к GPS-сбою самолета фон дер Ляйен

Жодна нормальна і адекватна людина світу впевнена ,
що вірити кремлівським посіпакам на варто , так як
брешуть, брешуть і ще раз брешуть -
це їх стиль паскудного
і брехливого життя😠
01.09.2025 23:36 Ответить
адекватні люди усе розуміють, з ким мають справу
01.09.2025 23:30 Ответить
Кацапи, та як i Юлька, брешуть, брешуть i брешуть. Кацапам вiри немае, бо свинi в свое виправдання можуть тiльки тупо хрюкати.
01.09.2025 23:47 Ответить
адекватні люди усе розуміють, з ким мають справу
01.09.2025 23:30 Ответить
******, бреше усе своє нікчемне існування!! А особливо, після розвалу срср і надходження, безкоштовної ГумДопомоги на московію та ніжок Буша! Йому вірити, це себе не поважати!
02.09.2025 01:06 Ответить
Жодна нормальна і адекватна людина світу впевнена ,
що вірити кремлівським посіпакам на варто , так як
брешуть, брешуть і ще раз брешуть -
це їх стиль паскудного
і брехливого життя😠
01.09.2025 23:36 Ответить
Кацапи, та як i Юлька, брешуть, брешуть i брешуть. Кацапам вiри немае, бо свинi в свое виправдання можуть тiльки тупо хрюкати.
01.09.2025 23:47 Ответить
ЗЫ... Цiкаво, Ваня вже спить, чи ще нi?
02.09.2025 00:17 Ответить
До жирафи це давно дійшло...
01.09.2025 23:36 Ответить
То це вже напад на країну НАТО чи ще почекати потрібно?
01.09.2025 23:55 Ответить
і ?
02.09.2025 00:16 Ответить
Захід з пуйлом грається, а пуйло не жартує... забули про посадку літака під Смоленськом
02.09.2025 00:18 Ответить
При будь-якому незрозумілому інциденті треба спочатку бомбити маскву, а потім заслуховувати думку експертів.
02.09.2025 01:02 Ответить
 
 