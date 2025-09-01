Представитель диктатора РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не причастна к сбою GPS-сигнала во время посадки самолета с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Болгарии.

Его заявление цитируют российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

На запрос издания Financial Times, в котором были претензии относительно причастности России к происшествию, Песков ответил однозначно: "Ваше утверждение некорректно."

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Будрис призвал ЕС принять меры против РФ из-за вмешательства в навигацию самолета фон дер Ляйен: "Это не единичный случай"

Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на СМИ писал, что самолет фон дер Ляйен приземлялся по бумажным картам из-за вмешательства РФ в работу GPS.

Впоследствии в Еврокомиссии это подтвердили.