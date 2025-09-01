РУС
Новости Россия блокирует сигналы GPS
564 6

Кремль отверг обвинения в причастности к GPS-сбою самолета фон дер Ляйен

Пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков

Представитель диктатора РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не причастна к сбою GPS-сигнала во время посадки самолета с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Болгарии.

Его заявление цитируют российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

На запрос издания Financial Times, в котором были претензии относительно причастности России к происшествию, Песков ответил однозначно: "Ваше утверждение некорректно."

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Будрис призвал ЕС принять меры против РФ из-за вмешательства в навигацию самолета фон дер Ляйен: "Это не единичный случай"

Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на СМИ писал, что самолет фон дер Ляйен приземлялся по бумажным картам из-за вмешательства РФ в работу GPS.

Впоследствии в Еврокомиссии это подтвердили.

Автор: 

кремль (735) Песков Дмитрий (1992) самолет (3676) Урсула фон дер Ляйен (608)
Козломордия до сих пор утверждает, шо не ападала на Украину, а вы хотели шобы она призналась в джипиэс помехах. Аха счаз.
01.09.2025 21:49 Ответить
01.09.2025 21:49 Ответить
І теракт, проти пасажирів рейсу MH17, зінка вчинила, а не ******!! Він, у той час, був у бункері з мізуліною! АЛІБІ… То якісь орки, з вороніжу здійснили, мабуть???
01.09.2025 21:53 Ответить
01.09.2025 21:53 Ответить
До сраки звинувачувати Кремлядєй в чомусь - потрібно відповідати їм аналогічно на їхню підлість.
01.09.2025 21:55 Ответить
01.09.2025 21:55 Ответить
Моніторинг джерел радіоперешкод мабуть є у всіх країнах, в Україні це: "Український державний центр радіочастот". Можливо, є такий моніторинг й по всій планеті (із супутників…).
01.09.2025 21:56 Ответить
01.09.2025 21:56 Ответить
" она утонула, кхє-кхє-кхє,,,,," --- Це Все, що треба про них знати.
01.09.2025 22:00 Ответить
01.09.2025 22:00 Ответить
Дык то биньдеры старую немчуру лучом светили, мы не.
01.09.2025 22:03 Ответить
01.09.2025 22:03 Ответить
 
 