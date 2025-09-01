1 425 12
Кремль відкинув звинувачення у причетності до GPS-збою літака фон дер Ляєн
Речник диктатора РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не причетна до збою GPS-сигналу під час посадки літака з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн в Болгарії.
Його заяву цитують російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
На запит видання Financial Times, в якому були претензії щодо причетності Росії до події, Пєсков відповів однозначно: "Ваше твердження некоректне."
Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на ЗМІ писав, що літак фон дер Ляєн приземлявся за паперовими картами через втручання РФ у роботу GPS.
Згодом у Єврокомісії це підтвердили.
