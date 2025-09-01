УКР
Кремль відкинув звинувачення у причетності до GPS-збою літака фон дер Ляєн

Речник диктатора РФ Дмитро Пєсков

Речник диктатора РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не причетна до збою GPS-сигналу під час посадки літака з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн в Болгарії.

Його заяву цитують російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

На запит видання Financial Times, в якому були претензії щодо причетності Росії до події, Пєсков відповів однозначно: "Ваше твердження некоректне."

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Будріс закликав ЄС вжити заходів проти РФ через втручання в навігацію літака фон дер Ляєн: "Це не поодинокий випадок"

Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на ЗМІ писав, що літак фон дер Ляєн приземлявся за паперовими картами через втручання РФ у роботу GPS.

Згодом у Єврокомісії це підтвердили

кремль (534) Пєсков Дмитро (1744) літак (3007) фон дер Ляєн Урсула (865)
Топ коментарі
+8
Козломордия до сих пор утверждает, шо не ападала на Украину, а вы хотели шобы она призналась в джипиэс помехах. Аха счаз.
показати весь коментар
01.09.2025 21:49
+6
І теракт, проти пасажирів рейсу MH17, зінка вчинила, а не ******!! Він, у той час, був у бункері з мізуліною! АЛІБІ… То якісь орки, з вороніжу здійснили, мабуть???
показати весь коментар
01.09.2025 21:53
+4
" она утонула, кхє-кхє-кхє,,,,," --- Це Все, що треба про них знати.
показати весь коментар
01.09.2025 22:00
До сраки звинувачувати Кремлядєй в чомусь - потрібно відповідати їм аналогічно на їхню підлість.
показати весь коментар
01.09.2025 21:55
Моніторинг джерел радіоперешкод мабуть є у всіх країнах, в Україні це: "Український державний центр радіочастот". Можливо, є такий моніторинг й по всій планеті (із супутників…).
показати весь коментар
01.09.2025 21:56
" она утонула, кхє-кхє-кхє,,,,," --- Це Все, що треба про них знати.
показати весь коментар
01.09.2025 22:00
Дык то биньдеры старую немчуру лучом светили, мы не.
показати весь коментар
01.09.2025 22:03
Так, а шо ви хотіли почути від козломордих?
показати весь коментар
01.09.2025 22:26
Кавер версия фильма "Хроники пикирующего бомбардировщика"
показати весь коментар
01.09.2025 22:30
Рашистам зійшла з рук вбивство Качинського і всієї правлячої партії Польщі, Боїнга МН-17, і ще багато підстроєних авіакатастроф, а тут якась фон дер Ляєн. Європа своїми руками виростила монстра і тирана
показати весь коментар
01.09.2025 22:35
іКачинського з усім польським урдом не вони грохнули
показати весь коментар
01.09.2025 22:36
"Секи начальник,
Я здесь не при чём!
Я шёл
И мирно кушал пончик, ..."

До речі: А де ШІ? Чому дозволяє приймати ліві "супутники"?
PS: Хм, може я, чогось не розумію?
показати весь коментар
01.09.2025 22:45
А коли таке було шо кацапи в чомусь зізнавалися?
показати весь коментар
01.09.2025 23:00
 
 