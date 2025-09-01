Кремль відкинув звинувачення у причетності до GPS-збою літака фон дер Ляєн

Речник диктатора РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не причетна до збою GPS-сигналу під час посадки літака з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн в Болгарії.

Його заяву цитують російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

На запит видання Financial Times, в якому були претензії щодо причетності Росії до події, Пєсков відповів однозначно: "Ваше твердження некоректне."

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Будріс закликав ЄС вжити заходів проти РФ через втручання в навігацію літака фон дер Ляєн: "Це не поодинокий випадок"

Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на ЗМІ писав, що літак фон дер Ляєн приземлявся за паперовими картами через втручання РФ у роботу GPS.

Згодом у Єврокомісії це підтвердили.