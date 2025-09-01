Глава МВС Болгарії Мітов: Те, що РФ відхрещується від GPS-інциденту з літаком фон дер Ляєн, не має значення

На думку міністра внутрішніх справ Болгарії Даніеля Мітова, запереченням Росії про причетність до втручання в навігацію літака з Урсулою фон дер Ляєн не варто вірити.

Про це він сказав в ефірі BNT, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він розповів, після повідомлення про проблему з навігацією правоохоронці перевірили версію про можливу кібератаку і змогли виключити її.

"Ми можемо категорично заявити, що це не так, це не кібератака. Відтепер ми співпрацюватимемо з іншими установами, яким доручено проводити оперативні дії для розслідування цієї проблеми та встановлення правди такою, якою вона є",- заявив Мітов.

"З початку війни в Україні в 2022 році такого типу глушіння GPS-систем польотів у певних регіонах, які перебувають поблизу конфлікту (війни Росії проти України, - ред.), відбуваються постійно", – додав болгарський міністр.

Він також прокоментував заперечення Кремля щодо причетності РФ до інциденту.

"Москва заперечувала, що в Криму є російські війська. Тому те, що говорить Російська Федерація, не має абсолютно ніякого значення. Ми вже звикли, що звідти не можна отримати достовірну інформацію. Ми повинні перевірити, що саме відбувається",- заявив Мітов.

Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на ЗМІ писав, що літак фон дер Ляєн приземлявся за паперовими картами через втручання РФ у роботу GPS.

Згодом у Єврокомісії це підтвердили.

